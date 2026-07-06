Phú Quốc trong làn sóng đầu tư hạ tầng du lịch "chưa từng thấy" của Việt Nam

Tạp chí kinh doanh hàng đầu nước Mỹ Fortune nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng du lịch với tốc độ hiếm thấy trong khu vực. Dẫn lời lãnh đạo Hilton, Fortune cho rằng đây là điều "chưa từng chứng kiến ở bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Trung Đông".

Trong làn sóng đầu tư đó, Phú Quốc nổi lên là điểm đến tiêu biểu với hàng loạt dự án hạ tầng, lưu trú và hợp tác quốc tế đang được triển khai để chuẩn bị cho APEC 2027 và giai đoạn sau đó.

"Chưa từng thấy, kể cả ở Trung Đông"

Trong bài viết về sự trỗi dậy của du lịch Việt Nam, Fortune dẫn lời bà Alexandra Murray, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hilton, nhận định tốc độ phát triển hạ tầng du lịch tại Việt Nam là điều bà "chưa từng chứng kiến ở bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Trung Đông."

Một "thành phố" khách sạn đang được Sun Group kiến tạo tại khu vực Bãi Đất Đỏ, Phú Quốc, quy tụ 13 thương hiệu khách sạn cao cấp đến từ 5 tập đoàn quản lý hàng đầu thế giới

Đây là một trong những nhận định đáng chú ý nhất trong bài viết. Theo Fortune, động lực giúp du lịch Việt Nam bứt phá không chỉ đến từ chính sách thị thực ngày càng thoáng, hàng không mở rộng mà còn từ chiến lược đầu tư mạnh vào hạ tầng và sự tham gia ngày càng sâu của khu vực tư nhân trong kiến tạo các điểm đến mới.

Những khoản đầu tư này không đơn thuần nhằm tăng năng lực đón khách mà hướng tới mục tiêu dài hạn hơn: nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đó cũng là nền tảng để Việt Nam từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh với các điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Phú Quốc đang được thắp sáng bởi hai màn pháo hoa mỗi đêm tại khu vực Thị trấn Hoàng Hôn

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh nguồn lực đầu tư công, Chính phủ đang thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển hạ tầng và các hệ sinh thái du lịch quy mô lớn. Chính sự cộng hưởng giữa chính sách và doanh nghiệp đang tạo nên làn sóng đầu tư mới của du lịch Việt Nam.

Phú Quốc - tâm điểm của làn sóng đầu tư mới

Trong chiến lược phát triển du lịch này, Phú Quốc nổi lên là một trong những điểm đến thể hiện rõ nhất.

Trước thềm chuẩn bị cho APEC 2027, đảo Ngọc đang được nâng cấp toàn diện về hạ tầng. Sun Group được giao nghiên cứu và triển khai nhiều dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng Tổ hợp APEC, mở rộng tuyến ĐT.975 và phát triển tuyến LRT kết nối sân bay với Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC.

Phối cảnh tổ hợp APEC tại Phú Quốc

Đây không chỉ là những công trình phục vụ một sự kiện quốc tế mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Khi hoàn thành, hệ thống hạ tầng mới sẽ gia tăng năng lực đón khách, giảm áp lực giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ cũng như du lịch của đảo.

Song song với hạ tầng giao thông, Sun Group cũng đầu tư mạnh vào hệ thống lưu trú với kế hoạch phát triển khoảng 17.400 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp, tổng vốn gần 91.600 tỷ đồng. Một phần nguồn cung sẽ được đưa vào vận hành phục vụ APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng để Phú Quốc đón các đoàn khách MICE, khách nghỉ dưỡng cao cấp và những thị trường có yêu cầu dịch vụ khắt khe hơn.

Một điểm Fortune đặc biệt nhấn mạnh trong bài viết là xu hướng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn quốc tế nhằm nâng chuẩn sản phẩm và dịch vụ. Tại Phú Quốc, Sun Group đã hợp tác với Changi Airport International (CAI), đơn vị thuộc Changi Airport Group, trong phát triển và vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Theo Fortune, những sự hợp tác như vậy không chỉ mang đến kinh nghiệm quản trị và vận hành theo chuẩn quốc tế mà còn góp phần nâng cao năng lực kết nối của điểm đến.

Sun Group hợp tác với Changi Airport International (CAI), đơn vị thuộc Changi Airport Group, trong phát triển và vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Ở lĩnh vực nghỉ dưỡng, Sun Group tiếp tục hợp tác với Accor & Ennismore để đưa thương hiệu Rixos đến Hòn Thơm, phát triển mô hình nghỉ dưỡng all-inclusive cao cấp. Trên trục Đông - Tây Hòn Thơm, các thương hiệu TRIBE, Ibis Styles (Accor), Fairfield by Marriott và Moxy Hotels cũng được định hướng phát triển nhằm phục vụ đa dạng phân khúc khách, từ nghỉ dưỡng cao cấp đến khách hàng trẻ theo phong cách lifestyle.

Chính sự kết hợp giữa các nhà phát triển trong nước với những thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới đang tạo nên sức hút mới cho du lịch Việt Nam. Những dự án hạ tầng quy mô lớn, cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng và dịch vụ ngày càng hoàn thiện, đang góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận Việt Nam – không chỉ là một điểm đến giàu cảnh quan và bản sắc, mà còn là nơi sở hữu hạ tầng hiện đại, sản phẩm chất lượng cao và năng lực tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế.

Nhìn từ Phú Quốc, nhận định của Fortune về làn sóng đầu tư hạ tầng du lịch tại Việt Nam được thể hiện rõ qua vai trò ngày càng nổi bật của khu vực tư nhân. Với những doanh nghiệp tiên phong như Sun Group, từ hạ tầng giao thông, lưu trú đến hợp tác với các đối tác quốc tế, đảo Ngọc đang trở thành minh chứng cho cách Việt Nam nâng cấp chất lượng điểm đến, gia tăng năng lực cạnh tranh và từng bước tiến gần mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á.