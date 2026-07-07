TP.HCM có tiệm cơm tấm "6 tháng bán, 6 tháng nghỉ", chủ quán 71 tuổi vẫn dậy từ 2 rưỡi sáng mỗi ngày

Nằm trên đường Nguyễn Trãi, quán cơm tấm hơn nửa thế kỷ tuổi không chỉ níu chân thực khách bằng hương vị quen thuộc mà còn bởi một "giai thoại" đặc biệt.

"Quán cơm 6 tháng bán, 6 tháng đi nước ngoài" và câu chuyện phía sau

Giữa rất nhiều quán cơm tấm lâu đời ở TP.HCM, Cơm tấm số 1 Nguyễn Trãi vẫn luôn là một địa chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ thực khách. Quán đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, gắn liền với hình ảnh bà Lan (71 tuổi) - người chủ lúc nào cũng niềm nở, tươi cười và nhớ mặt, nhớ cả món ăn của nhiều khách quen.

Nhiều năm qua, quán còn được thực khách truyền tai nhau với giai thoại "6 tháng bán, 6 tháng đi nước ngoài". Tuy nhiên, bà Lan cười cho biết đó chỉ là cách mọi người nói vui. Con gái bà đang sinh sống tại Úc nên thỉnh thoảng bà mới sang thăm con cháu vài tuần rồi lại trở về bán cơm. Riêng giai đoạn dịch COVID-19, bà sang Úc và bị "kẹt" lại suốt một thời gian dài vì các chuyến bay gián đoạn, đến tháng 9/2022 mới có thể mở bán trở lại.

Bà Lan - chủ quán cơm tấm số 1 Nguyễn Trãi. Nguồn ảnh: Thanh Niên

Dù các con nhiều lần khuyên nghỉ ngơi, bà vẫn muốn tiếp tục đứng quán vì "ở nhà không chịu được". Bà cho biết niềm vui lớn nhất là được gặp gỡ, trò chuyện với khách. Khách quen đến quán, bà nhớ cả khuôn mặt lẫn món ăn họ thường gọi. Mỗi ngày, bà thức dậy từ khoảng 2 giờ 30 sáng để chuẩn bị nguyên liệu, mở bán từ 6 giờ đến trưa rồi dọn dẹp đến khoảng 15 giờ mới được nghỉ.

Quán cơm này có lịch sử từ năm 1968, khi mẹ bà Lan gánh đôi quang gánh bán cơm tấm trên phố. Từ nhỏ, bà vừa phụ mẹ bán hàng vừa học nghề, rồi sau ngày đất nước thống nhất quyết định nối nghiệp. Nhờ trùng với số nhà 1 Nguyễn Trãi, quán dần được mọi người gọi luôn là "Cơm tấm số 1" và giữ được sức hút suốt hơn 50 năm qua.

Ảnh: Google Review

Không gian bình dân nhưng lúc nào cũng kín khách

Đúng với tinh thần của một quán cơm lâu năm, Cơm tấm số 1 Nguyễn Trãi có không gian khá nhỏ, chỉ khoảng 6-7 bộ bàn ghế, bài trí đơn giản và không cầu kỳ. Tuy vậy, quán gần như lúc nào cũng đông khách, từ người dân địa phương, khách du lịch cho đến nhiều nghệ sĩ gạo cội như Việt Anh hay Thành Lộc.

Ảnh: Google Review

Đội ngũ nhân viên phục vụ giúp việc bưng bê, dọn bàn và lên món diễn ra nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ đợi ngay cả trong giờ cao điểm. Quán cũng có khu vực giữ xe trước cửa và chấp nhận nhiều hình thức thanh toán, tạo sự thuận tiện cho thực khách.

Không gian bên trong quán cơm tấm. Ảnh: Google Review

Thực đơn đậm chất cơm tấm Sài Gòn, nổi bật với bì chả gia truyền

Thực đơn của quán không quá nhiều món nhưng hội tụ gần như đầy đủ những hương vị quen thuộc của cơm tấm Sài Gòn như sườn nướng, bì, chả, trứng ốp la, xíu mại, lạp xưởng, gà ram hay trứng kho. Trong đó, cơm tấm bì chả là món được nhiều thực khách lựa chọn nhất, với phần bì trộn thịt nạc theo công thức riêng, ăn cùng chả trứng và nước mắm pha đậm đà.

Cơm tấm bì chả là món được nhiều thực khách lựa chọn nhất. Ảnh: Google Review

Ngoài các món chính, quán còn phục vụ nhiều loại canh như khổ qua, khoai mỡ hay cải xoong thịt để bữa ăn thêm trọn vị. Giá mỗi phần dao động từ 50.000-80.000 đồng, nhỉnh hơn mặt bằng chung nhưng được nhiều thực khách đánh giá tương xứng với chất lượng món ăn, hương vị gia truyền và bề dày hơn nửa thế kỷ của quán.

Ảnh: Google Review

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, Cơm tấm số 1 Nguyễn Trãi vẫn giữ nguyên nét mộc mạc đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Điều khiến nhiều thực khách nhớ về quán không chỉ là đĩa cơm tấm đậm chất Sài Gòn hay những món ăn được gìn giữ theo công thức gia truyền, mà còn là hình ảnh bà Lan luôn nở nụ cười sau quầy, ân cần hỏi han từng vị khách.

Có lẽ cũng vì vậy mà, dù từng gây tò mò với câu chuyện "6 tháng bán, 6 tháng đi nước ngoài", điều giữ chân thực khách suốt nhiều năm qua vẫn là sự chân thành của người chủ quán cùng hương vị quen thuộc khó tìm thấy ở nơi khác.