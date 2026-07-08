Từ 10/7, giới trẻ đến Ba Na Hills cần phải biết điều này

Từ ngày 10/7 đến hết 15/8/2026, mọi du khách từ 25 tuổi trở xuống đến vui chơi tại Sun World Ba Na Hills sẽ được hưởng mức ưu đãi khủng chưa từng có, vé cáp treo chỉ còn 500 ngàn đồng, thay vì 1.000.000 ngàn đồng như niêm yết.

Ưu đãi "có một không hai", mở lối cho thế hệ trẻ khám phá "miền tiên cảnh"

Nếu như trước đây, việc lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Ba Na Hills đôi khi vẫn còn là một khoản chi cần cân nhắc với nhiều bạn trẻ, thì mùa hè này, mọi chuyện đã khác. Từ ngày 10/7 đến hết ngày 15/8/2026, tất cả du khách từ 25 tuổi trở xuống (sinh từ năm 2001 trở đi) khi xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu, tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc giấy phép lái xe (bản gốc), sẽ được áp dụng mức giá vé đặc biệt, chưa từng có tại khu du lịch này.

Du khách U25 sẽ có cơ hội chơi trọn Bà Nà chỉ với 500 ngàn đồng

Cụ thể, vé vào cổng chỉ còn 500.000 đồng, combo vé vào cổng cùng buffet trưa chỉ còn 800.000 đồng và combo vé vào cổng kèm voucher ẩm thực chỉ từ 750.000 đồng. Đây là mức giá vô cùng dễ chịu để sở hữu trọn vẹn cả một hành trình khám phá đẳng cấp quốc tế trên đỉnh núi Chúa so với mức giá niêm yết áp dụng trước đó, 1.000.000 đồng/1 vé vào cổng và 1.300.000 đồng cho combo vào cổng+ buffet và 1.250.000 VNĐ cho combo vào cổng kèm voucher ẩm thực. Riêng trẻ em dưới 1m vẫn được miễn phí vé theo chính sách chung. Du khách có thể bắt đầu mua vé từ ngày 09/7/2026, sẵn sàng cho một mùa hè bùng nổ cùng bạn bè.

Thưởng thức minishow diễn ra liên tục tại Bà Nà

Chính sách này ra đời như một lời mời gọi nhiệt thành gửi đến những trái tim trẻ yêu xê dịch đến khám phá xứ sở thần tiên Sun World Ba Na Hills mà không bị rào cản chi phí. Đây cũng là cơ hội để những ai chưa từng đặt chân đến Bà Nà có lý do thuyết phục nhất để lần đầu trải nghiệm, còn với những người đã từng ghé thăm, chương trình này chính là lý do tuyệt vời để quay lại và khám phá những điều mới mẻ vừa được Bà Nà giới thiệu trong mùa hè này.

Một tấm vé, mở ra cả thế giới trải nghiệm đẳng cấp

Sở hữu tấm vé ưu đãi, các bạn trẻ sẽ có trong tay cả một hành trình khám phá trọn vẹn, bắt đầu ngay từ những vòng quay cabin cáp treo lướt qua rừng nguyên sinh, suối thác và biển mây bồng bềnh - một trải nghiệm mà không nhiều công viên chủ đề trên thế giới có được. Đặt chân lên đỉnh, cả một "tiên cảnh" thu nhỏ sẽ mở ra trước mắt: Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ nâng dải lụa vàng giữa mây trời nổi tiếng toàn cầu, Làng Pháp cổ kính tựa "tiểu Paris", Lâu đài Mặt Trăng tráng lệ như bước ra từ cổ tích, hay Quảng trường Nhật Thực đầy chất điện ảnh.

Check in với Cầu Vàng nổi tiếng

Đây cũng chính là thời điểm những cánh đồng hoa hướng dương tại Suối Mơ và khu vực Lâu đài Mặt Trăng bung nở rực rỡ, tạo nên background check-in vàng óng ả không thể bỏ lỡ cho các tín đồ sống ảo. Bên cạnh đó, hàng loạt show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế như After Glow, Malambo hay Love in the Sky liên tục khuấy động không khí lễ hội mỗi ngày, phục vụ miễn phí cho mọi du khách sở hữu vé vào cổng.

Đặc biệt, Ba Na Hills mùa hè này còn gây sốt với hàng loạt sản phẩm mới toanh, cực kỳ hợp gu giới trẻ. Hấp dẫn nhất là sự kiện "The Kingdom of Valor" do Liên Quân Mobile và Sun World Ba Na Hills hợp tác tổ chức, diễn ra từ ngày 13/07 đến 26/07/2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác thú vị, mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile, đánh dấu hành trình một thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu game thủ Việt. Đỉnh Bà Nà hứa hẹn sẽ trở thành tọa độ hội tụ của những game thủ, nơi thế giới Liên Quân Mobile bước ra khỏi màn hình và hòa mình vào không gian kỳ vĩ, thần tiên của Sun World Ba Na Hills.

Khám phá không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại Bà Nà còn là Không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác Interactive Light Art vừa ra mắt. Với chủ đề "Nguồn Cội", nơi đây đưa du khách bước qua 7 phân khu huyền ảo được kiến tạo từ công nghệ cảm biến quang điện tử tiên tiến, nơi ánh sáng biến ảo theo từng bước chân, từng cái chạm tay - một trải nghiệm đa giác quan chưa từng có tại Việt Nam.

Máng trượt là trò chơi hot hit bậc nhất tại Bà Nà

Với những tâm hồn ưa cảm giác mạnh, máng trượt Alpine Coaster tiếp tục là cái tên không thể bỏ qua, mang đến những vòng lượn tốc độ giữa khung cảnh núi rừng ngoạn mục. Fantasy Park - công viên trong nhà lớn hàng đầu Việt Nam cũng sẵn sàng chiều lòng các tín đồ vui chơi với hàng trăm trò chơi đa dạng cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng đến kịch tính.

Không chỉ có chính sách giá vé đặc biệt, hành trình khám phá Bà Nà của các bạn trẻ mùa hè này còn được "nâng cấp" nhờ hàng loạt ưu đãi đồng hành khác. Nhờ chương trình hợp tác giữa khu du lịch và hãng Grap, du khách sẽ được hưởng ưu đãi 20%, tối đa 100.000 đồng cho mỗi chuyến GrabCar đến Ba Na Hills, giúp hành trình từ trung tâm Đà Nẵng lên đến chân núi trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Tiệm bánh Eric Kayser lừng danh của Pháp tại Bà Nà

Đặc biệt, khi thưởng thức buffet trong khung giờ 13:00 - 15:00 tại các nhà hàng Bốn Mùa, Taiga và Arapang, du khách sẽ được tặng ngay 01 coupon trị giá 50.000 đồng. Tấm coupon nhỏ nhưng đầy giá trị này có thể quy đổi cho vé Máng trượt Alpine Coaster, vé Leo núi trong nhà, hoặc các sản phẩm ẩm thực tại những điểm có biểu tượng "Buffet+" trong khu du lịch, trong đó có tiệm bánh Pháp trứ danh Eric Kayser vừa ra mắt - cơ hội để bạn trẻ vừa no bụng, vừa "đập hộp" thêm một trải nghiệm mới mà không tốn thêm quá nhiều chi phí.

Từ chính sách giá vé ưu đãi chưa từng có, đến những trải nghiệm nghệ thuật, giải trí và ẩm thực được đầu tư công phu, Sun World Ba Na Hills đang chứng minh vị thế của một điểm đến hàng đầu châu Á không chỉ dành cho những chuyến đi gia đình, mà còn là sân chơi lý tưởng của thế hệ trẻ năng động, thích khám phá và luôn sẵn sàng tạo ra những bức ảnh triệu view./.