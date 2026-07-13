Ai đã khai sinh ra món mì cay 7 cấp độ?

Những hàng dài xếp hàng, thử thách ăn cay "khóc ra nước mắt" và cơn sốt mì cay từng càn quét khắp mạng xã hội khiến nhiều người tin rằng Sasin là nơi khởi nguồn. Nhưng hóa ra, trước đó 4 năm đã có một thương hiệu ở Cần Thơ âm thầm bán món ăn này và vẫn đông khách đến tận bây giờ.

Trước khi trở thành một "hiện tượng" mạng xã hội, mì cay Hàn Quốc vốn đã là món ăn dễ thưởng thức, phù hợp với nhiều độ tuổi nhờ vị cay có thể điều chỉnh cùng phần topping đa dạng. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn 2016-2018, món ăn này mới thực sự bùng nổ tại Việt Nam.

Những thử thách chinh phục mì cay 7 cấp độ, các video vừa ăn vừa "chảy nước mắt", đỏ mặt vì cay xuất hiện dày đặc trên Facebook và YouTube đã góp phần biến mì cay thành trào lưu phủ sóng khắp cả nước.

Trong cơn sốt ấy, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Sasin của diễn viên Quốc Trường. Với mô hình chuỗi được đầu tư bài bản, nhận diện nổi bật bằng tông màu đỏ đặc trưng và tốc độ mở rộng nhanh chóng, Sasin trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu của "làn sóng mì cay".

Thời điểm đó, từ Hà Nội, TP.HCM đến nhiều tỉnh thành khác, không khó để bắt gặp những quán mì cay luôn kín chỗ, khách phải xếp hàng vào giờ cao điểm. Chính vì sự bùng nổ này, nhiều người cũng mặc định rằng năm 2016 là thời điểm món mì cay 7 cấp độ xuất hiện tại Việt Nam.

Sasin là một trong những thương hiệu tiêu biểu của "làn sóng mì cay".

Tuy nhiên, mới đây, một chia sẻ của TikToker Cuội đã khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ khi cho rằng "ông tổ" của mì cay 7 cấp độ tại Việt Nam thực chất đã xuất hiện từ năm 2012 ở Cần Thơ. Theo anh, trước khi Sasin nổi tiếng khoảng 4 năm, thương hiệu Mì cay Omega đã phục vụ món ăn này tại miền Tây và sở hữu lượng khách quen đông đảo.

Tuy nhiên ít ai biết mì cay Omega tại Cần Thơ đã ra đời từ 2012

Theo trải nghiệm của nam TikToker, một tô mì thập cẩm của Omega hiện tại có giá khoảng 70.000 đồng nhưng sở hữu lượng topping khá "đồ sộ", gồm bò, tôm, mực, nấm kim châm, chả cá, cá viên chiên, xúc xích, kim chi, bông cải, củ cải muối... Anh nhận xét nước dùng của Omega đậm đà, hợp khẩu vị hơn, topping cũng nhiều hơn so với Sasin.

Dù vậy, về mặt thương hiệu, anh cho rằng Sasin vẫn vượt trội nhờ hệ thống cửa hàng rộng khắp cùng màu đỏ đặc trưng giúp khách hàng dễ dàng nhận diện. Trong khi đó, Omega sử dụng tông xanh - đen khá đơn giản nên độ nhận diện thấp hơn, thậm chí có người còn đùa nhìn bên ngoài cứ ngỡ một quán trà sữa từ những năm 2000. TikToker này cũng hài hước kết luận rằng món "mì cay Hàn Quốc 7 cấp độ" thực chất nên được gọi là... "mì cay Cần Thơ".

Ra đời từ năm 2012 với cửa hàng đầu tiên tại Cần Thơ, Mì cay Omega nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ công thức nước dùng riêng cùng cách chế biến mang hương vị đặc trưng. Thương hiệu này dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ Cần Thơ và nhiều tín đồ ẩm thực. Không ít thời điểm, các cửa hàng luôn trong tình trạng kín bàn, khách phải chờ mới có chỗ ngồi.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Omega không chỉ hoạt động tại Cần Thơ mà còn mở rộng sang nhiều tỉnh, thành phía Nam như TP.HCM, Sóc Trăng, Vĩnh Long... Riêng tại Cần Thơ, thương hiệu cũng phát triển thêm nhiều chi nhánh để phục vụ lượng khách ngày càng đông.

Ngoài món mì cay, không gian cũng là một trong những điểm cộng của Omega. Các cửa hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng rãi, sử dụng nhiều kiểu bàn ghế phù hợp cho nhóm bạn, gia đình hoặc khách đi theo cặp. Quán cũng hỗ trợ đặt bàn trước đối với những nhóm muốn có không gian riêng để gặp gỡ, trò chuyện.

Không gian của mì cay Omega

Bên cạnh món "đinh", Omega xây dựng thực đơn khá đa dạng. Menu chính gồm khoảng 9 loại mì cay như mì kimchi bò, mì kimchi hải sản, mì kimchi gà, mì kimchi hàu, mì kimchi thập cẩm, mì udon, mì nấm hầm cay chay, mì hải sản hầm cay hay miến Bulgogi.

Ngoài ra còn có nhiều món ăn vặt đậm chất Hàn - Nhật như tokbokki, kimbap, tempura, takoyaki, taiyaki, gà rán... cùng các loại đồ uống quen thuộc như trà đào, trà vải, trà chanh, nước cam, sâm bổ lượng, hồng trà hay ô long macchiato.

Có thể nói, dù Sasin là cái tên góp phần đưa mì cay 7 cấp độ trở thành hiện tượng trên toàn quốc trong giai đoạn 2016-2018, nhưng nếu nhìn lại hành trình của món ăn này tại Việt Nam, Omega Cần Thơ mới là một trong những thương hiệu tiên phong xuất hiện từ năm 2012. Chính điều này khiến không ít cư dân mạng bất ngờ và phải nhìn nhận lại câu chuyện về nguồn gốc của "cơn sốt" mì cay từng làm mưa làm gió suốt nhiều năm.