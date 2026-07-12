Địa phương sở hữu di sản "kép" duy nhất Đông Nam Á sắp có thêm khu đô thị sinh thái rộng hơn 270ha, quy mô 31.000 dân

Khu đô thị sinh thái Phù Vân có quy mô lập quy hoạch khoảng 270ha, được triển khai trên địa bàn phường Phù Vân và phường Kim Bảng.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái Phù Vân. Dự án có quy mô lập quy hoạch khoảng 270,32ha, được triển khai trên địa bàn phường Phù Vân và phường Kim Bảng, với quy mô dân số dự báo khoảng 31.000 người.

Phạm vi lập quy hoạch được xác định với phía Bắc giáp đất cây xanh và đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô; phía Nam và phía Đông giáp đường đê, đường liên xã và khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đường tránh Quốc lộ 1A.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu đô thị sinh thái Phù Vân được định hướng phát triển thành khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, sinh thái; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề trồng hoa truyền thống Phù Vân, góp phần phát triển du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An có trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan, gồm Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các phường Phù Vân, Kim Bảng phối hợp hướng dẫn, giám sát, thẩm định đồ án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ninh Bình là địa phương sở hữu quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cũng là di sản "kép" đầu tiên, duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Trong định hướng phát triển mới, địa phương xác định phát triển đô thị theo hướng hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch và mở rộng không gian đô thị, lấy vùng lõi Tràng An làm trung tâm, đồng thời hình thành các khu đô thị, dịch vụ và logistics tại các khu vực cửa ngõ để tạo động lực tăng trưởng mới.

Thời gian gần đây, Ninh Bình liên tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, từ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2040, tầm nhìn 2050 đến quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sau khi mở rộng không gian hành chính. Việc triển khai quy hoạch Khu đô thị sinh thái Phù Vân được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung đô thị quy mô lớn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh, đồng thời tận dụng lợi thế kết nối với Vành đai 5 Vùng Thủ đô và các trục giao thông liên vùng.