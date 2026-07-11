75 phút xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam bằng sân khấu nhập vai lần đầu tại Việt Nam: Săn vé chỉ từ 400.000 đồng, cách di chuyển ra sao?
Không chỉ kể lại những trang sử hào hùng của dân tộc, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" còn khiến người xem trở thành một phần của câu chuyện nhờ sân khấu nhập vai, công nghệ trình diễn hiện đại và những đại cảnh giàu cảm xúc.
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Những ngày gần đây, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" trở thành một trong những show diễn được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn hiện đại hay cách kể lại hành trình 4.000 năm dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chương trình còn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Không ít người chia sẻ rằng họ bước ra khỏi khán phòng với cảm giác tự hào, xúc động và muốn kể lại trải nghiệm vừa có.
Ra mắt ngày 3/7 và chính thức công diễn từ 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên), "Đất Nước Thiên Hùng Ca" được giới thiệu là đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trong suốt 4.000 năm lịch sử. Chỉ trong 75 phút, khán giả được đưa đi qua những cột mốc quan trọng của dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại các Vua Hùng, những cuộc kháng chiến hào hùng đến khát vọng phát triển của đất nước trong thời đại mới.
Sân khấu nhập vai quy mô lớn, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam
Điểm khác biệt lớn nhất của "Đất Nước Thiên Hùng Ca" nằm ở cách dàn dựng theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) - xu hướng đang được nhiều sân khấu trên thế giới theo đuổi. Thay vì chỉ ngồi quan sát, khán giả được đặt vào trung tâm của không gian biểu diễn với khán đài ôm trọn hai bên cánh gà, tạo nên sân khấu panorama có chiều sâu 3D cùng những đại cảnh quy mô điện ảnh.
Không gian ấy liên tục thay đổi nhờ hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng thị giác đa tầng và các công nghệ trình diễn hiện đại, đưa người xem như "du hành" từ thuở hồng hoang đến những trận chiến giữ nước, rồi trở về nhịp sống của Việt Nam hôm nay.
12 công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên những đại cảnh mãn nhãn
Bên cạnh sân khấu quy mô lớn, chương trình còn ứng dụng đồng thời 12 công nghệ và giải pháp trình diễn hiện đại, trong đó nhiều hạng mục lần đầu tiên xuất hiện cùng lúc trong một không gian nhà hát tại Việt Nam.
Khán giả sẽ được chứng kiến sân khấu cơ khí đa tầng kết hợp sân khấu nước, hệ thống màn hình LED Panorama và LED ma trận, công nghệ laser, mapping, visual hologram, trình diễn trên không bằng zipline, các đạo cụ xe pháo cỡ lớn cùng hiệu ứng đạn nổ thực tế. Tất cả được kết hợp để tạo nên trải nghiệm thị giác và thính giác sống động.
Những phân cảnh như cuộc chiến trị thủy, dòng "thác thóc" tượng trưng cho nền văn minh lúa nước, trận Bạch Đằng lịch sử hay khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay không chỉ diễn ra trên sân khấu mà còn lan tỏa xuống toàn bộ khán phòng. Cùng với sự tương tác của dàn diễn viên, khán giả có cảm giác như trở thành một phần của câu chuyện, thay vì chỉ đơn thuần theo dõi một vở diễn.
Để tạo nên chương trình, ê-kíp gồm hơn 100 nghệ sĩ, đạo diễn, chuyên gia và kỹ thuật viên đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện. Mục tiêu không chỉ là tái hiện những lát cắt tiêu biểu của lịch sử Việt Nam mà còn kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại với công nghệ trình diễn quốc tế, tạo nên một tác phẩm vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa có khả năng tiếp cận đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Theo bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và Nhà hát Vinpearl Theatre, chương trình không đơn thuần là một vở diễn mà là hành trình giúp khán giả cảm nhận lịch sử bằng nhiều giác quan, qua đó khơi gợi niềm tự hào dân tộc và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại.
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Chi tiết giá vé và mẹo săn ưu đãi
Show diễn mở cửa từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút vào các tối thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại nhà hát Vinpearl Theatre khu vực Ocean City Hưng Yên. Giá vé được chia làm năm hạng với mức chênh lệch giữa ngày thường và cuối tuần.
Cụ thể mức giá áp dụng cho ngày thường và cuối tuần như sau:
Hạng Lạc Hồng: 1.000.000 đồng đến 1.200.000 đồng Hạng Văn Lang: 700.000 đồng đến 900.000 đồng Hạng Thăng Long: 600.000 đồng đến 800.000 đồng Hạng Cổ Loa: 500.000 đồng đến 700.000 đồng Hạng Non Sông Gấm Vóc: 400.000 đồng đến 600.000 đồng
Lưu ý để tiết kiệm chi phí: Trẻ em cao dưới 1 mét ngồi cùng người lớn được miễn phí hoàn toàn. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, học sinh, sinh viên, hội viên Hội Cựu chiến binh và người trên 60 tuổi sẽ được giảm 50% khi mua vé. Nếu không thuộc các diện trên, bạn vẫn có thể tranh thủ mua vé trong tuần lễ khai trương từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 7 để được giảm 30% trên các kênh bán chính thức.
Kinh nghiệm di chuyển và giờ giấc
Khoảng cách đến Vinpearl Theatre hiện tại không còn là trở ngại lớn vì có nhiều phương án di chuyển linh hoạt.
Nếu chọn phương tiện công cộng, bạn có thể đi các tuyến VinBus miễn phí số OCP 1, OCP 2, OCT 1 hoặc OCT 2, xuống trạm Vincom Mega Mall Ocean City và đi bộ thêm vài phút. Với những ai gọi taxi công nghệ, hãng Xanh SM đang áp dụng mã giảm 20% với mức tối đa 50.000 đồng cho các chuyến đi có điểm đón hoặc điểm đến là VinPalace trong khung giờ từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Nếu tự lái xe máy hoặc ô tô cá nhân, khuôn viên Ocean City cũng bố trí sẵn bãi đỗ xe rộng rãi.
Một kinh nghiệm xương máu khi đi xem show biểu diễn là bạn nên có mặt trước giờ diễn ít nhất 30 phút để thong thả check in, chụp ảnh. Nhà hát sẽ đóng cửa sau khi chương trình bắt đầu 15 phút, việc đến trễ không chỉ làm lỡ mất những phút mở màn hoành tráng mà còn có nguy cơ không thể vào rạp.