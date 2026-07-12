Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh, nhà hàng hải sản gây dựng suốt 12 năm giờ ra sao?

Không chỉ được nhớ đến với hình ảnh "ngọc nữ", Tăng Thanh Hà còn là một nữ doanh nhân kín tiếng. Sau 12 năm hoạt động, chuỗi nhà hàng của cô đã trải qua nhiều lần tái cơ cấu, thu gọn hệ thống nhưng vẫn duy trì sức hút nhờ công thức sốt Cajun độc quyền và lượng khách trung thành.

Những ngày gần đây, Tăng Thanh Hà trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi tái xuất màn ảnh trong bộ phim Hoàng hậu cuối cùng . Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật, sự trở lại của cô khiến không ít khán giả bất ngờ và bàn luận sôi nổi. Ít ai biết rằng trong suốt hơn một thập kỷ qua, "ngọc nữ" màn ảnh Việt dành phần lớn thời gian cho gia đình và phát triển công việc kinh doanh, trong đó nổi bật nhất là chuỗi nhà hàng hải sản The Crab Shack.

Ra đời từ năm 2014, The Crab Shack được xem là một trong những nhà hàng tiên phong mang phong cách hải sản Cajun của Mỹ đến TP.HCM. Sau hơn 12 năm hoạt động, thương hiệu vẫn duy trì được sức hút riêng nhờ thực đơn đặc trưng, hương vị khác biệt cùng không gian mang hơi thở hiện đại, phóng khoáng.

Tăng Thanh Hà cùng đội ngũ nhân viên The Crab Shack

Từ món ăn trong căn bếp gia đình đến thương hiệu nổi tiếng

Ít ai ngờ rằng ý tưởng về The Crab Shack lại bắt nguồn từ chính căn bếp của gia đình Tăng Thanh Hà. Món tôm hùm đất sốt Cajun từng là món ăn được các thành viên trong gia đình cô đặc biệt yêu thích. Nữ diễn viên từng chia sẻ chính ông xã là người động viên và khuyến khích cô đưa món ăn này ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành mô hình kinh doanh.

Từ một món ăn quen thuộc trên bàn ăn nhà, hương vị Cajun dần được giới thiệu rộng rãi hơn tới thực khách Việt thông qua The Crab Shack. Cũng từ đó, nhà hàng trở thành một trong những địa chỉ hiếm hoi chuyên về hải sản Cajun tại TP.HCM.

Cajun là phong cách ẩm thực mang tên cộng đồng người Cajun (Acadian) sinh sống tại bang Louisiana, Mỹ từ thế kỷ XVIII. Đây là sự giao thoa giữa kỹ thuật nấu nướng của người Pháp với ảnh hưởng từ Tây Ban Nha và Tây Phi, tạo nên những món ăn đậm đà, nhiều tầng hương vị nhưng vẫn hài hòa.

Tại The Crab Shack, sốt Cajun được xem là "linh hồn" của thực đơn. Công thức sốt riêng mang dấu ấn của chủ nhà hàng được chế biến từ hành tây, cần tây cùng nhiều loại gia vị đặc trưng như bột Cajun, ớt cayenne và các nguyên liệu bí mật khác. Dù có vị cay nồng đặc trưng, nước sốt vẫn giữ được sự cân bằng giữa các thành phần, không để bất kỳ nguyên liệu nào lấn át nhau.

Trong ẩm thực Louisiana, các món ăn từ hải sản, đặc biệt là tôm hùm đất (crawfish), luôn giữ vị trí trung tâm. Đây cũng chính là món ăn làm nên tên tuổi của The Crab Shack. Những con tôm hùm đất đỏ au được phủ lớp sốt Cajun bóng mượt, thơm lừng mùi bơ và gia vị, thường được phục vụ trong những chiếc chảo lớn khi vẫn còn nghi ngút khói.

Tại The Crab Shack, sốt Cajun được xem là "linh hồn" của thực đơn.

Món "signature" giữ chân thực khách suốt hơn một thập kỷ

Nếu phải chọn một món ăn đại diện cho The Crab Shack, đó chắc chắn là Combo Hải Sản Sốt Cajun. Suốt hơn 12 năm qua, món ăn này vẫn là lựa chọn được nhiều thực khách gọi nhất mỗi khi ghé nhà hàng.

Các loại hải sản được tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp cùng nước sốt Cajun chế biến theo công thức độc quyền của founder. Điều đáng chú ý là dù trải qua nhiều năm hoạt động, hương vị chủ đạo của món ăn vẫn được giữ gần như nguyên vẹn so với những ngày đầu tiên.

Món hải sản sốt Cajun được nhiều khách lựa chọn khi tới nhà hàng

Bên cạnh món signature, thực đơn của nhà hàng cũng khá đa dạng với nhiều món nổi bật như cua gạch hấp sữa sốt Thái, cua tắm ớt, cua sốt tiêu đen, cua sốt ớt, cua tỏi ớt hồng, chân cua hoàng đế nướng tiêu hoặc bơ, mực nang baby tỏi ớt, tôm hùm Alaska nướng cùng nhiều lựa chọn hải sản khác.

Trên các nền tảng đánh giá, The Crab Shack hiện nhận mức điểm gần như tuyệt đối, khoảng 4,9/5 sao. Nhiều thực khách dành lời khen cho độ tươi của hải sản, chất lượng nước sốt cũng như thái độ phục vụ.

Các món ăn đều có hình thức bắt mắt, hương vị ngon, hấp dẫn

Không ít khách hàng cho biết họ đã gắn bó với nhà hàng trong nhiều năm vì thực đơn đa dạng, chất lượng ổn định giữa các chi nhánh và đội ngũ nhân viên thân thiện. Một số món được nhắc đến nhiều gồm cua Cà Mau sốt tiêu đen, tôm sú sốt Cajun ăn kèm mì xào bơ tỏi hay miến xào cua tay cầm.

Nhiều đánh giá cũng nhận xét khẩu phần ăn tại đây khá lớn, phù hợp với nhóm từ 3 - 4 người trở lên để có thể trải nghiệm được nhiều món ăn hơn.

Ẩm thực Mỹ nhưng được "Việt hóa" để gần gũi hơn

Điểm thú vị của The Crab Shack nằm ở việc giữ nguyên tinh thần Cajun nhưng điều chỉnh trải nghiệm cho phù hợp với thực khách Việt.

Nếu tại Mỹ, hải sản sốt Cajun thường được đựng trong túi nylon và thực khách sử dụng bao tay nylon cùng yếm giấy khi ăn, thì tại đây món ăn được trình bày chỉn chu hơn. Khách vẫn dùng tay bóc tách hải sản để cảm nhận trọn vẹn hương vị, sau đó có thể rửa tay bằng nước trà chanh ấm.

Nhà hàng cũng phát yếm chuyên dụng cho thực khách nhằm hạn chế sốt bắn vào quần áo. Đáng chú ý, loại yếm này được làm từ vải không dệt có khả năng tự phân hủy, giúp giảm lượng rác thải ra môi trường. Đây cũng là một trong những định hướng phát triển bền vững mà Tăng Thanh Hà từng chia sẻ.

Nhà hàng phát yếm chuyên dụng cho thực khách nhằm hạn chế sốt bắn vào quần áo

Hành trình 12 năm và những lần tái cơ cấu quyết đoán

Nhìn vào quy mô hiện tại, ít ai biết The Crab Shack từng trải qua nhiều lần thay đổi mặt bằng để thích nghi với thị trường.

Bước ngoặt lớn nhất diễn ra vào tháng 3/2020 khi cơ sở tại khu vực Phan Xích Long chính thức đóng cửa. Cũng trong thời gian này, chi nhánh đầu tiên tại 11B Lê Quý Đôn được chuyển sang địa điểm mới trên đường Tú Xương sau 6 năm hoạt động. Giai đoạn 2020 - 2022, hệ thống tiếp tục ghi nhận việc rút lui của cơ sở tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Tăng Thanh Hà chụp ảnh cùng ông xã trong ngày khai trương chi nhánh thứ 3 của The Crab Shack

Đến đầu năm 2024, chi nhánh Tú Xương tiếp tục chuyển sang địa chỉ mới tại số 61B Tú Xương. Gần đây nhất, tháng 11/2025, The Crab Shack Central chính thức khai trương tại số 84 Ký Con, mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng khu vực trung tâm thành phố.

Sau nhiều lần sắp xếp lại hệ thống, hiện thương hiệu tập trung vận hành ba cơ sở chính gồm 84 Ký Con, 61B Tú Xương và 14 Lê Văn Miến. Thay vì mở rộng ồ ạt, chiến lược tập trung nguồn lực vào các điểm bán cốt lõi được xem là cách để thương hiệu duy trì chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững trong dài hạn.

Không gian mang hơi thở nhà hàng Mỹ hiện đại

Nhìn vào không gian hiện tại của The Crab Shack, có thể thấy rõ tinh thần nhà hàng Mỹ được thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế trẻ trung và cá tính.

Ở một số cơ sở, tông đỏ cam nổi bật được sử dụng làm màu sắc chủ đạo, kết hợp cùng hệ thống đèn ánh vàng tạo cảm giác ấm áp và năng động. Những bức tường được trang trí bằng các đường vòm tối giản, logo con cua phát sáng cùng nền gạch caro đen trắng gợi liên tưởng đến các diner cổ điển tại Mỹ nhưng vẫn mang nét hiện đại.

Không gian của The Crab Shack

Trong khi đó, một số khu vực khác lại theo đuổi phong cách tối giản với tông màu kem sáng, ghế băng dài chạy dọc theo tường, bàn gỗ sáng màu và những khung gương lớn phản chiếu ánh sáng tự nhiên. Các bức tranh minh họa về hải sản, gia vị và món ăn Cajun tạo điểm nhấn sinh động mà không gây cảm giác rối mắt.

Không gian rộng rãi với sức chứa hơn 100 khách, cùng các khu vực riêng tư dành cho nhóm đông người, giúp nhà hàng trở thành địa điểm quen thuộc cho những buổi họp mặt gia đình, sinh nhật, liên hoan công ty hay gặp gỡ bạn bè. Chính sự kết hợp giữa ẩm thực đậm đà và không gian thoải mái đã góp phần giúp The Crab Shack duy trì sức hút suốt hơn một thập kỷ qua.

Ảnh: The Crab Shack