Highlands Coffee lên tiếng sau đoạn clip nhóm khách mang phở cuốn vào quán

Chỉ từ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh dùng bữa trong Highlands Coffee, chủ đề mang đồ ăn từ bên ngoài vào quán lại khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Hiện nay, nhiều nhà hàng và quán cà phê áp dụng quy định hạn chế khách mang đồ ăn, thức uống từ bên ngoài vào sử dụng. Tùy chính sách của từng cơ sở kinh doanh, khách có thể không được phép mang vào, bị tính phụ phí hoặc được linh động chấp nhận trong một số trường hợp.

Đây không còn là quy định xa lạ tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Dù vậy, không ít trường hợp vẫn khiến cộng đồng mạng tranh luận về ranh giới giữa sự linh hoạt của quán và ý thức của khách hàng.

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm khách ngồi trong cửa hàng Highlands Coffee nhưng mang theo đồ ăn từ bên ngoài. Đáng chú ý, nhóm này bày hẳn một mẹt rau sống, phở cuốn và dùng bữa ngay tại bàn như trong một quán ăn. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cho rằng nếu nhân viên cửa hàng không nhắc nhở hay yêu cầu dừng lại thì khách không vi phạm quy định nào. Theo quan điểm này, miễn là khách dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn thì việc mang đồ ăn vào quán không phải vấn đề quá nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng việc ăn những món có mùi trong không gian quán cà phê, đặc biệt là khu vực máy lạnh, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khách hàng xung quanh. Không ít ý kiến nhận định những món ăn như phở cuốn thường đi kèm nước chấm và rau sống, dễ tạo mùi, trong khi việc bày biện nhiều đồ ăn trên bàn cũng khiến không gian trở nên lộn xộn, gây mất mỹ quan và phát sinh thêm công việc dọn dẹp cho nhân viên.

Ảnh: Highlands Coffee

Một số bình luận cho biết bản thân từng gặp những trường hợp tương tự khi khách mang đồ ăn nhanh hoặc các món có mùi vào quán, khiến nhiều người xung quanh cảm thấy khó chịu. Theo họ, nếu cần ăn nhẹ thì những món gọn gàng, ít mùi như bánh mì hay bánh ngọt sẽ phù hợp hơn so với các món ăn đầy đủ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người chia sẻ trải nghiệm thực tế tại các cửa hàng Highlands Coffee. Một số chi nhánh có treo biển đề nghị khách không mang đồ ăn từ bên ngoài vào, trong khi nhiều nơi khác không có biển thông báo và nhân viên vẫn linh động xử lý tùy trường hợp. Có ý kiến cho biết với các món ăn có mùi, nhân viên thường nhẹ nhàng đề nghị khách chuyển sang khu vực ngoài trời hoặc hạn chế sử dụng trong không gian máy lạnh để tránh ảnh hưởng đến người khác. Trong khi đó, các loại đồ ăn nhẹ như trái cây, snack hay đậu phộng thường ít bị nhắc nhở hơn.

Nhiều người cho rằng việc ăn những món có mùi trong không gian quán cà phê, đặc biệt là khu vực máy lạnh, có thể ảnh hưởng đến khách hàng xung quanh. Ảnh: Highlands Coffee

Đáng chú ý, không ít người cho rằng cách ứng xử của khách cũng là yếu tố quan trọng. Nếu chỉ mang theo một ít đồ ăn nhẹ, giữ gìn vệ sinh, tự thu dọn sau khi sử dụng thì nhiều cửa hàng vẫn tạo điều kiện. Ngược lại, việc biến quán cà phê thành nơi dùng bữa với nhiều món ăn và bày biện quá nhiều đồ trên bàn bị đánh giá là chưa phù hợp.

Hiện đoạn video gây tranh cãi đã không còn xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, câu chuyện về việc có nên mang đồ ăn từ bên ngoài vào quán cà phê vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Liên hệ với Highlands Coffee để xác minh thông tin, chúng tôi nhận được phản hồi từ phía thương hiệu. Theo đó, Highlands Coffee cho biết cửa hàng có quy định không cho khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào khu vực bên trong. Trường hợp khách có nhu cầu sử dụng đồ ăn mang theo, có thể dùng tại khu vực ngoài trời của cửa hàng.

Highlands Coffee cho biết cửa hàng có quy định không cho khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào khu vực bên trong. Trường hợp khách có nhu cầu sử dụng đồ ăn mang theo, có thể dùng tại khu vực ngoài trời của cửa hàng. Ảnh: Highlands Coffee

Không chỉ Highlands Coffee, nhiều chuỗi cà phê khác cũng có chính sách tương tự nhằm đảm bảo trải nghiệm chung cho khách hàng và hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Trong một số trường hợp như đồ ăn cho trẻ nhỏ, thuốc hoặc thực phẩm phục vụ nhu cầu sức khỏe, nhân viên có thể linh động hơn. Một số cửa hàng đặt trong trung tâm thương mại, tòa nhà hoặc sân bay cũng có thể áp dụng quy định riêng theo nội quy của địa điểm.

Vì vậy, nếu có nhu cầu mang đồ ăn từ bên ngoài vào quán, khách hàng nên chủ động hỏi ý kiến nhân viên trước khi sử dụng, đồng thời ưu tiên các món gọn gàng, ít mùi và giữ gìn vệ sinh để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.