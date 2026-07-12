Hãng hàng không chơi lớn, chiếu cả World Cup trên máy bay

FIFA World Cup 2026 không chỉ tạo nên cơn sốt trên các sân cỏ mà còn mang lại cú hích đáng kể cho ngành hàng không Mỹ. Ba hãng bay lớn gồm Delta Air Lines, American Airlines và United Airlines đều ghi nhận nhu cầu đi lại tăng mạnh nhờ giải đấu, đồng thời kỳ vọng hiệu ứng này sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng khách quốc tế

Hãng hàng không hưởng lợi

Ba hãng hàng không toàn cầu của Mỹ đều cho biết lượng hành khách tăng nhờ FIFA World Cup 2026 - giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Hôm 11/7, ông Ed Bastian - Giám đốc điều hành Delta Airlines - nhận định các hãng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ hiệu ứng này trong thời gian tới. Mở đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quý II của ngành hàng không, Delta Air Lines đã công bố báo cáo tài chính vào ngày 11/7.

Hãng hàng không American Airlines đã giới thiệu một loại máy bay mang thương hiệu riêng cho Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026. Ảnh: American Airlines.

Trong cuộc họp của Delta Airlines, ông Joe Esposito - Giám đốc Thương mại Delta Airlines - nói: "Chúng tôi là một trong những bên hưởng lợi từ World Cup". Ông lưu ý tác động này không đủ lớn để tạo ra khác biệt đáng kể cho cả quý, nhưng có thể thấy rõ ở từng chuyến bay. Theo ông Esposito, khi giải đấu bước vào các vòng tiếp theo, nhu cầu sẽ còn tăng mạnh hơn khi người hâm mộ đổ về đúng thành phố diễn ra trận đấu mà họ muốn theo dõi.

Ông Ed Bastian sau đó cho rằng World Cup còn mang lại một lợi ích khó đo đếm bằng con số. "Tôi nghĩ nước Mỹ đã làm rất tốt trong việc cho thế giới thấy đây là một đất nước tuyệt vời, thân thiện và chào đón du khách quốc tế. Qua những gì mọi người theo dõi trên truyền hình, khó có thể có một chiến dịch quảng bá nào tốt hơn để thu hút khách đến Mỹ", ông nói.

Theo CEO Delta, điều này có thể giúp lượng khách quốc tế đến Mỹ tiếp tục tăng trong năm tới. "Tôi cho rằng điều đó sẽ tác động đến cơ cấu nguồn khách khi tỷ trọng khách quốc tế đến Mỹ cao hơn. Dù có thể không làm thay đổi các quyết định về mạng đường bay của chúng tôi, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện cơ cấu hành khách", ông nhận định.

Bên cạnh bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, sự đón tiếp nồng hậu tại nhiều địa phương cũng góp phần tạo nên hình ảnh tích cực về nước Mỹ.

Delta Airlines giúp hành khách xem World Cup ngay cả khi ở trên máy bay. Ảnh: X.

Trước đó trong cuộc họp của Delta, ông Esposito cho biết trên các đường bay xuyên Đại Tây Dương, doanh số bán vé tại thị trường nước ngoài vẫn yếu hơn so với trước, nhưng Delta đã chuyển trọng tâm sang thị trường Mỹ. Hiện hơn 80% doanh số trên các đường bay xuyên Đại Tây Dương của hãng đến từ khách mua vé tại Mỹ.

Delta Airlines từng nhiều lần sớm nhận diện các xu hướng du lịch mới. Sau đại dịch COVID-19, hãng là một trong những đơn vị đầu tiên ghi nhận làn sóng "du lịch bù đắp" (revenge travel), khi nhiều khách hàng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để mua ghế hạng cao và đi du lịch vào cả những mùa thấp điểm như mùa xuân và mùa thu nhằm bù lại những chuyến đi bị trì hoãn trước đó.

Cũng trong ngày 11/7, American Airlines cho biết hãng đã bổ sung nhiều chuyến bay hơn bất kỳ đối thủ nào tới 16 thành phố đăng cai World Cup tại Mỹ, với khoảng 27.000 ghế bổ sung trên 12 đường bay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người hâm mộ.

American Airlines là hãng đầu tư mạnh nhất vào giải đấu khi trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng không chính thức của FIFA World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, hợp tác cùng Qatar Airways.

Trong email gửi truyền thông, người phát ngôn American Airlines cho biết kể từ khi giải đấu khởi tranh, hãng đã khai thác 158 chuyến bay được bổ sung hoặc sử dụng máy bay sức chứa lớn hơn dành riêng cho World Cup, vận chuyển hàng nghìn hành khách giữa các thành phố đăng cai.

Dịch vụ dành riêng cho World Cup

Ngoài việc tăng tần suất trên các đường bay như Los Angeles - Seattle hay Boston - Dallas/Fort Worth, hãng còn mở đường bay thẳng giữa Atlanta và Kansas City trong giai đoạn tứ kết. Trong tháng 6 và 7, số chuyến bay cao điểm mỗi ngày đến 16 thành phố đăng cai vượt 2.400 chuyến.

Trong thời gian diễn ra bán kết, hãng dự kiến khai thác 931 và 934 chuyến bay đến trung tâm Dallas/Fort Worth vào các ngày 12 và 13/7; đồng thời thực hiện 47 và 43 chuyến bay đến trung tâm Atlanta của Delta Airlines vào các ngày 13 và 14/7. Trước trận chung kết, American Airlines cũng bố trí 268 và 214 chuyến bay tới khu vực New York vào các ngày 17 và 18/7 - nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của giải.

Người phát ngôn American Airlines cho biết kể từ khi giải đấu khởi tranh, hãng đã khai thác 158 chuyến bay được bổ sung hoặc sử dụng máy bay sức chứa lớn hơn dành riêng cho World Cup. Ảnh: Forbes.

American Airlines cũng đưa vào khai thác một máy bay sơn màu nhận diện đặc biệt dành cho World Cup và nhiều lần sử dụng máy bay này trên các chuyến bay phục vụ giải đấu.

Trong khi đó, United Airlines cho biết lượng đặt chỗ đến các thành phố Bắc Mỹ đăng cai những trận đấu bóng đá quốc tế lớn đã tăng gần 20% trong giai đoạn từ ngày 11/6 đến 27/6.

"Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị cho một mùa hè sôi động để cùng hội tụ và cổ vũ đội tuyển quốc gia của mình", United Airlines cho biết.