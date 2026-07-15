Khách ngán ngẩm vì “bánh dẻo thị phi”: Vừa công khai 225.000, xưởng quay xe tăng lên 250.000 chỉ sau 1 đêm

Mức giá 225.000 đồng/chiếc từng khiến nhiều người hào hứng vì thấp hơn đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, xưởng đã cập nhật giá bán lẻ mới, khiến không ít cư dân mạng "mừng hụt".

Chưa đầy 24 giờ, giá "bánh dẻo thị phi" đã có diễn biến mới.

Trong khi những tranh cãi giữa xưởng bánh và người bán hàng online vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một diễn biến mới tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao: chỉ chưa đầy một ngày sau khi công khai bảng giá, xưởng bánh đã điều chỉnh giá bán lẻ.

Cụ thể, ngay sau khi xác nhận chấm dứt hợp tác với nhà phân phối độc quyền, xưởng công bố giá bán của chiếc bánh dẻo 4 trứng. Theo thông báo, giá bán buôn là 155.000 đồng/chiếc, còn giá bán lẻ là 225.000 đồng/chiếc.

Ngay sau khi xác nhận chấm dứt hợp tác với nhà phân phối độc quyền, xưởng công bố giá bán của chiếc bánh dẻo 4 trứng. Theo thông báo, giá bán lẻ là 225.000 đồng/chiếc.

Mức giá này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thấp hơn khoảng 65.000 đồng mỗi chiếc (tương đương 130.000 đồng/cặp) so với mức 290.000 đồng/chiếc mà người bán trước đây từng niêm yết. Không ít cư dân mạng tỏ ra hào hứng vì cho rằng từ nay có thể mua chiếc bánh đang "gây sốt" với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau 14/7, xưởng tiếp tục cập nhật bảng giá mới, trong đó giá bán lẻ được điều chỉnh từ 225.000 đồng lên 250.000 đồng/chiếc, tức tăng thêm 25.000 đồng.

Thông báo giá bánh của xưởng ngày 14/7

Việc thay đổi giá trong thời gian ngắn lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một bộ phận người dùng cho rằng xưởng điều chỉnh giá quá nhanh, khiến nhiều người "mừng hụt" khi chưa kịp đặt mua ở mức giá cũ. Thậm chí, có bình luận hài hước nhận xét giá bánh "tăng còn nhanh hơn giá vàng", hay cho rằng việc vừa công bố giá đã điều chỉnh ngay sau đó có thể ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ:

"Hôm qua còn 225.000 đồng, hôm nay đã lên 250.000 đồng rồi. Tăng còn nhanh hơn giá vàng."

"Cứ để 225.000 đồng thì đẹp hơn. Mới công khai giá một ngày đã tăng thì dễ khiến khách hàng lăn tăn."

"Tưởng lần này được mua giá mềm hơn, ai ngờ chưa kịp đặt đã đổi giá."

“Tưởng giảm để em đi bắt đáy, chứ tăng thì thôi chị ơi, kinh tế khó khăn em nhịn, ăn bánh truyền thống với Đông Phương vậy”.

Dân mạng cho rằng giá bánh còn tăng nhanh hơn giá vàng

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng mức giá 250.000 đồng/chiếc vẫn thấp hơn đáng kể so với giá bán trước đây. Một số người nhận định xưởng vốn hướng đến bán sỉ cho hệ thống đại lý, còn việc bán lẻ chỉ là kênh bổ sung nên việc điều chỉnh giá là quyết định kinh doanh của đơn vị sản xuất. Theo nhóm này, nếu mua theo cặp, người tiêu dùng vẫn tiết kiệm được vài chục nghìn đồng so với mức giá 580.000 đồng/cặp từng được bán trước đó.

Tuy nhiên, cùng với thông báo điều chỉnh giá, phía xưởng cũng lên tiếng giải thích lý do. Theo đơn vị này, mức giá bán buôn khoảng 155.000 đồng/chiếc chỉ áp dụng cho các đại lý nhập số lượng lớn, thường từ 300 đến 1.000 chiếc, đồng nghĩa với việc phải bỏ vốn đáng kể và chịu nhiều chi phí trong quá trình kinh doanh.

Xưởng cho biết các đại lý còn phải duy trì cửa hàng, bảo quản chất lượng bánh cũng như đảm bảo quy trình vận chuyển để sản phẩm đến tay khách hàng trong tình trạng tốt nhất. Vì vậy, đơn vị mong người tiêu dùng có cái nhìn khách quan hơn về chính sách giá và hoạt động phân phối.

Đồng thời, xưởng công bố mức giá niêm yết bán lẻ trong mùa Trung thu năm nay là 250.000 đồng/chiếc hoặc 450.000 đồng/cặp . Theo xưởng, việc thống nhất giá bán nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các đại lý và hạn chế tình trạng cạnh tranh bằng cách phá giá trên thị trường.

Nếu khách mua theo cặp thì giá vẫn là 225.000 đồng/chiếc, rẻ hơn là mua lẻ

Ghi nhận tại xưởng sản xuất: Bên ngoài khá yên ắng, hoạt động bên trong không được tiếp cận

Trong khi những tranh cãi vẫn diễn ra trên mạng xã hội, fanpage Facebook "Bánh dẻo bốn trứng" vẫn liên tục cập nhật hình ảnh hoạt động sản xuất. Sáng 14/7, fanpage đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh nhân viên nặn bánh, sơ chế trứng muối, đồng thời chụp kèm màn hình điện thoại hiển thị ngày 14/7 nhằm khẳng định đây là hình ảnh được ghi nhận trong ngày. Trong các bức ảnh, nhân viên đều đội mũ, đeo khẩu trang và găng tay trong quá trình làm bánh.

Hình ảnh được đăng ngày 14/7 trên trang "Bánh dẻo bốn trứng" cho thấy các nhân viên vẫn tích cực làm bánh

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng cùng ngày, xưởng sản xuất nằm trong một con ngõ trên phố An Dương (Hà Nội). Trái với không khí sôi động trên mạng xã hội, khu vực bên ngoài xưởng khá yên tĩnh.

Hình ảnh tại xưởng bánh vào sáng 14/7. Ảnh: Hoàn Như

Quan sát tại hiện trường, phía trước là khoảng sân rộng được lát gạch đỏ, bên trong là một nhà xưởng có kết cấu khung thép, mái cao, tường ốp gạch men trắng. Khu vực này chủ yếu được sử dụng làm nơi để xe và lối đi vào bên trong xưởng. Thời điểm chúng tôi có mặt, khoảng sân chỉ có khoảng 5-6 xe máy dựng dọc hai bên, cùng lác đác 2-3 người qua lại. Trên tường là một bảng nội quy cùng bình cứu hỏa. Thỉnh thoảng có một vài người đi vào phía trong, trong khi một số shipper đứng chờ bên ngoài để nhận hàng giao cho đại lý hoặc khách sỉ.

Không khí bên trong xưởng bánh khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài người. Ảnh: Bích Ngọc

Từ khu vực quan sát có thể nhìn thấy phía cuối sân là lối dẫn vào khu sản xuất, tuy nhiên chúng tôi không được phép tiếp cận khu vực làm bánh. Vì vậy, không thể ghi nhận trực tiếp quy trình sản xuất hay số lượng công nhân đang làm việc tại thời điểm này.

Khi liên hệ để tìm hiểu thông tin, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi cho biết chủ xưởng không có mặt. Người này giới thiệu mình là nhân viên của xưởng. Trong quá trình trao đổi, bà trả lời khá rành mạch các câu hỏi liên quan đến vụ việc.

Khi liên hệ để làm việc, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi ra tiếp và cho biết chủ xưởng không có mặt. Ảnh: Hoàn Như

Tóm tắt drama "bánh dẻo thị phi"

Chiếc bánh dẻo 4 trứng từng gây sốt trên mạng xã hội từ mùa Trung thu 2024 nhờ mức giá gần 300.000 đồng/chiếc, cách thưởng thức "cán dẹt" độc lạ và liên tục trong tình trạng cháy hàng. Sản phẩm gắn liền với tên tuổi của một người bán hàng online nổi tiếng, đồng thời được phân phối độc quyền từ một xưởng sản xuất trong nhiều năm.

Trước mùa Trung thu năm nay, người bán bất ngờ tuyên bố chấm dứt hợp tác với xưởng vì cho rằng liên tục nhận được phản ánh về chất lượng bánh nhưng không được cải thiện. Phía xưởng sau đó xác nhận hai bên đã kết thúc hợp tác sau gần 10 năm, khẳng định chất lượng sản phẩm vẫn được giữ nguyên, đồng thời mở bán trực tiếp ra thị trường và lần đầu công khai giá bán.

Từ đây, cả hai bên liên tục đăng tải những chia sẻ thể hiện quan điểm của mình trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận cho rằng người bán đã góp phần lớn đưa chiếc bánh trở thành hiện tượng và có quyền bảo vệ uy tín cá nhân, số khác lại nhận định sau khi hợp tác kết thúc, xưởng hoàn toàn có quyền mở rộng kênh phân phối và kinh doanh sản phẩm của mình.

Đến nay, cùng với việc xưởng điều chỉnh giá bán lẻ sau khi công khai bảng giá, câu chuyện về "bánh dẻo thị phi" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiếp tục là chủ đề được cộng đồng mạng theo dõi sát sao.