Hí hửng cưỡi ngựa giữa biển, cô gái ê chề trước kết quả "khó đỡ" khi trải nghiệm thực tế

Hóa ra, thực tế lại không như là mơ...

Trải nghiệm cưỡi ngựa giữa biển có "1-0-2"

Nhắc đến thành phố Hurghada (Ai Cập), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển xanh ngắt, làn nước trong vắt cùng vô số hoạt động du lịch hấp dẫn. Trong đó, trải nghiệm cưỡi ngựa giữa biển là một trong những "đặc sản" nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Không ít đoạn video ghi lại cảnh các "kỵ sĩ" tung bay giữa sóng nước đã đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, khiến nhiều người nuôi mộng sở hữu bộ ảnh và thước phim đẹp như điện ảnh.

Cũng vì bị những khung hình lung linh ấy chinh phục, một cô gái Việt Nam đã quyết định đặt tour để tự mình trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa tại Hurghada. Trong tưởng tượng của cô, mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo: chiếc áo choàng trắng bay trong gió, chú ngựa hiên ngang bước giữa làn nước biển xanh ngọc, góc quay rộng cùng hiệu ứng slow motion sẽ tạo nên những khoảnh khắc "để đời".

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác với những gì cô gái hình dung. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi. Từ việc đặt tour, di chuyển quãng đường gần 40 km từ khách sạn ra bãi cưỡi, lựa chọn trang phục trắng đúng như ý tưởng cho đến việc đứng giữa cái nắng gay gắt lúc giữa trưa để thực hiện buổi chụp hình. Tất cả chỉ với mong muốn có được vài thước phim thật đẹp.

Ấy vậy mà khi nhận lại thành phẩm, điều cô nhận được chỉ là... sự im lặng.

Bài chia sẽ thú vị của nữ du khách Việt.

Cô nàng hài hước kể rằng những cảnh quay trong mơ hoàn toàn "biến mất". Thay vì hình ảnh phi ngựa giữa sóng nước đầy khí chất, cô chỉ thấy mình ngồi cứng đờ trên lưng ngựa, dáng điệu khá gượng gạo. Có đoạn còn phải bám chặt vì quá hồi hộp. Nữ du khách còn dí dỏm ví mình giống như đang cưỡi thú nhún trong công viên hơn là một "kỵ sĩ giữa biển".

CĐM được một phen "dở khóc dở cười"

Ngay sau khi bài chia sẻ được đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận thích thú. Không ít người cho biết họ cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự khi đi du lịch: xem ảnh quảng cáo thì đẹp mê mẩn, nhưng đến lúc trực tiếp trải nghiệm lại phát sinh đủ tình huống ngoài dự tính.

Nhiều cư dân mạng còn bật cười trước cách kể chuyện đầy duyên của cô gái. Thay vì cố "cứu vãn hình tượng", cô sẵn sàng đăng tải cả những khoảnh khắc chưa hoàn hảo, tự trêu bản thân bằng loạt câu chữ hài hước. Chính sự chân thật này khiến bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và chia sẻ.

Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng trải nghiệm du lịch vốn dĩ luôn tồn tại những yếu tố bất ngờ. Những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội thường được chọn lọc kỹ càng, kết hợp với góc máy, ánh sáng, kỹ thuật quay dựng và cả kinh nghiệm của người thực hiện. Vì thế, việc thành phẩm ngoài đời không giống kỳ vọng là điều khá dễ hiểu.

Dẫu vậy, đa số ý kiến đều cho rằng chuyến đi của cô gái vẫn rất đáng nhớ. Bởi đôi khi điều lưu lại lâu nhất sau mỗi hành trình không phải là những bức ảnh hoàn hảo, mà chính là những kỷ niệm "khó đỡ", những câu chuyện khiến bản thân và bạn bè có thể bật cười mỗi khi nhắc lại.

Câu chuyện của cô gái Việt tại Hurghada cũng là lời nhắc vui rằng mạng xã hội thường chỉ cho chúng ta thấy những khoảnh khắc đẹp nhất. Còn phía sau mỗi bức ảnh triệu view đôi khi là nắng gắt, những cú lắc lư trên lưng ngựa hay vô số lần "xịt keo" vì không biết phải tạo dáng thế nào. Chính sự chân thực ấy mới khiến trải nghiệm du lịch trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn bao giờ hết.