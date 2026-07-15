Người Việt mình giải nhiệt bằng vị chua

Có để ý không, cứ đến mùa nóng là menu đồ uống của chúng ta tự nhiên… "đổi gu"?

Lạ một điều là, càng nóng, chúng ta lại càng dễ bị hấp dẫn bởi những món đồ uống có vị chua. Một ly trà chanh đá hay trà tắc mát lạnh đôi khi còn "ghi điểm" hơn cả trà sữa hay cà phê.

Và phía sau lựa chọn tưởng chừng rất cảm tính ấy, có cả một lời giải thích về cách vị giác và cơ thể phản ứng với thời tiết.

Khi thời tiết nóng bức, cơ thể phải liên tục điều hòa thân nhiệt bằng cách tiết nhiều mồ hôi hơn. Điều này khiến cơ thể mất nước, khoang miệng trở nên khô hơn và cảm giác khát cũng xuất hiện nhanh hơn. Lúc này, vị chua từ các loại trái cây như chanh, tắc hay cam có khả năng kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn, giúp khoang miệng nhanh chóng lấy lại cảm giác dễ chịu.

Không chỉ vậy, cảm giác "đã khát" còn đến từ sự kết hợp giữa vị giác và khứu giác. Hương thơm đặc trưng của nhóm quả họ cam quýt (citrus) hòa quyện cùng vị chua thanh sẽ tạo nên cảm giác tươi mới rõ rệt hơn. Đó cũng là lý do nhiều người luôn cảm thấy một ly trà chanh hay trà tắc mát lạnh "đã" hơn trong những ngày nắng nóng, dù lượng nước nạp vào có thể không khác biệt nhiều so với các loại đồ uống khác.

Thức uống đơn giản hiện diện ở mọi ngóc ngách của Hà Nội (Ảnh: @_harvinn_)

Có lẽ cũng vì thế mà từ những quán trà chanh vỉa hè ở Hà Nội, xe trà tắc trên các con phố TP.HCM cho đến menu của nhiều thương hiệu đồ uống hiện đại, những hương vị chua thanh ấy gần như chưa bao giờ vắng mặt mỗi khi mùa hè đến.

Hình ảnh quen thuộc của người Việt gắn liền với hình ảnh “trà chanh vỉa hè” (Ảnh: Linh Nguyễn)

Khi thức uống mùa hè được làm mới cùng BONCHA - CITRON

Nếu vị chua là yếu tố đánh thức vị giác thì chanh, tắc và yuzu chính là "đội hình trong mơ" của mùa nóng.

Và cũng lấy cảm hứng từ "bộ ba" hương vị quen thuộc này, BONCHA - CITRON kết hợp chanh, tắc và yuzu cùng 100% mật ong nguyên chất để tạo nên một ly trà cân bằng giữa vị chua thanh, vị ngọt dịu và hương thơm tự nhiên.

Nếu chanh mang đến cảm giác tươi mát đặc trưng, tắc tạo điểm nhấn về hương thơm thì yuzu giúp tổng thể trở nên thanh thoát và nhiều tầng hơn. Trong khi đó, mật ong nguyên chất góp phần làm dịu hậu vị, giúp hương vị trở nên hài hòa và dễ uống hơn sau mỗi ngụm.

Sự kết hợp này vừa giữ được cảm giác sảng khoái quen thuộc của một ly trà chanh mùa hè, vừa mang đến một trải nghiệm mới mẻ nhờ tầng hương đặc trưng của yuzu.

"Mood booster" cho những ngày nắng nóng

Mùa hè cũng là lúc những cuộc "order nước" ở văn phòng diễn ra thường xuyên hơn. Sau nhiều giờ làm việc trước màn hình máy tính hay những cuộc họp kéo dài, đầu giờ chiều gần như trở thành khoảng thời gian quen thuộc để cả nhóm cùng gọi một món gì đó mát lạnh, vừa giải khát vừa "nạp lại năng lượng".

Trà Mật Ong BONCHA Chanh Nhật Yuzu được các nhân viên văn phòng đặc biệt yêu thích (Ảnh: Anh Thơ)

Nhưng cũng có không ít ngày, chẳng ai muốn bước ra ngoài giữa cái nắng gay gắt chỉ để mua một ly trà. Những lúc ấy, một chai trà mát lạnh để sẵn trong tủ lạnh văn phòng hay mang theo từ buổi sáng lại trở thành lựa chọn vừa tiện lợi, vừa đủ để "refresh" ngay tại bàn làm việc.

Sự tiện lợi và hương vị thơm ngon, đã khát của Trà Mật Ong BONCHA đặc biệt phù hợp với các nhân viên văn phòng (Ảnh: Anh Thơ)

Tiếp nối chính thói quen thưởng thức ấy, BONCHA-CITRON được tạo nên như một lựa chọn phù hợp cho nhiều thời điểm trong ngày. Từ buổi sáng cần khởi động năng lượng, giờ nghỉ giữa buổi cho đến những buổi chiều cần "đổi mood", sự kết hợp giữa chanh, tắc, yuzu và 100% mật ong nguyên chất mang đến một ly trà thanh mát, dễ uống và thuận tiện để mang theo.

Có lẽ cũng vì thế mà dù mỗi mùa hè đều xuất hiện thêm nhiều hương vị mới, chanh, tắc hay yuzu vẫn luôn có chỗ đứng riêng trong thế giới đồ uống. Và với BONCHA-CITRON, "công thức mùa hè" quen thuộc ấy được làm mới bằng sự kết hợp của chanh, tắc, yuzu cùng 100% mật ong nguyên chất, mang đến một lựa chọn vừa thanh mát, vừa tiện để đồng hành cùng những ngày nắng nóng.