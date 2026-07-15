Từ giữa tháng 6, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

Đã được miễn phí từ giữa tháng 6 song nhiều người vẫn chưa biết đây là dịch vụ gì.

Trong mùa du lịch hè, những chương trình miễn phí cho người dân không chỉ giúp giảm chi phí trải nghiệm mà còn là cách các điểm đến tạo thêm sức hút, khuyến khích du khách lên đường. Từ giữa tháng 6, một địa danh nổi tiếng của Đà Lạt cũng áp dụng chính sách tương tự sau hơn 2 năm đóng cửa.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, từ ngày 15/6/2026, Dinh 1 Bảo Đại, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chính thức mở cửa trở lại. Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu, Công ty cổ phần Hoàn Cầu – đơn vị đầu tư dự án King Palace tại đây – cho phép người dân và du khách vào tham quan miễn phí.

Như vậy, bất kỳ người dân hay du khách nào đến Dinh 1 trong thời gian chính sách này còn hiệu lực đều không phải mua vé vào cửa. Tuy nhiên, đơn vị vận hành chưa công bố thời điểm kết thúc đợt miễn phí cũng như mức giá có thể áp dụng về sau. Người có kế hoạch tới Đà Lạt vào thời gian tới nên kiểm tra lại thông tin trước chuyến đi.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Ghi nhận trong ngày mở cửa cho thấy tòa dinh thự, khuôn viên bên ngoài cùng các vật dụng trưng bày bên trong về cơ bản vẫn được bảo tồn, giữ gìn. Các khu vực trong khuôn viên cũng được vệ sinh, chỉnh trang để phục vụ khách. Trước đó, Dinh 1 tạm ngừng đón khách từ ngày 26/4/2024.

Nơi từng là tổng hành dinh của vua Bảo Đại

Dinh 1 còn được gọi là Dinh I hay King Palace, nằm trên đường Trần Quang Diệu, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 4km. Công trình tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng 1.550m, được bao quanh bởi rừng thông và cảnh quan đặc trưng của phố núi.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dinh thự nguyên là biệt thự do triệu phú người Pháp Robert Clément Bourgery xây dựng trước năm 1940. Đến năm 1949, vua Bảo Đại mua lại, sửa sang và sử dụng nơi đây làm tổng hành dinh trong thời gian giữ vai trò Quốc trưởng.

Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt giữa Dinh 1 với các dinh Bảo Đại khác tại Đà Lạt. Thay vì chủ yếu gắn với đời sống nghỉ dưỡng và sinh hoạt gia đình, Dinh 1 còn là nơi làm việc, tiếp khách và thực hiện các hoạt động điều hành của vị vua cuối cùng triều Nguyễn.

Ảnh Tạp chí Tài chính và Doanh nghiệp

Công trình mang phong cách kiến trúc châu Âu, nổi bật với tường màu vàng nhạt, mái ngói đỏ, hệ cửa xanh, cửa vòm cùng cách bố trí cân đối. Bên trong là các phòng tiếp khách, làm việc và sinh hoạt; phía ngoài có sân vườn, hàng cây cổ thụ và những khoảng rừng thông tạo nên không gian cổ kính, yên tĩnh.

Dinh 1 hiện thuộc nhóm biệt thự có giá trị điển hình về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử và văn hóa tại Đà Lạt. Đây là nhóm công trình chịu yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt khi sửa chữa, cải tạo.

Du khách đi thế nào, có thể trải nghiệm gì?

Từ trung tâm Đà Lạt, du khách có thể đi theo đường Trần Hưng Đạo, đến ngã ba Trại Hầm rồi rẽ vào Trần Quang Diệu để tới Dinh 1. Quãng đường khoảng 4km, phù hợp di chuyển bằng xe máy, ô tô, taxi hoặc xe công nghệ. Khi tra bản đồ, khách nên nhập đầy đủ tên “Dinh 1 Bảo Đại” để tránh nhầm với Dinh 2 và Dinh 3 nằm ở các khu vực khác.

Trải nghiệm đầu tiên tại đây là đi qua con đường nằm giữa những hàng cây cổ thụ và rừng thông dẫn tới tòa dinh thự. Mặt tiền màu vàng, mái ngói đỏ, cửa xanh cùng khu vườn mang phong cách châu Âu là những vị trí thích hợp để du khách chụp ảnh, nhất là vào buổi sáng hoặc giữa chiều khi ánh sáng dịu hơn.

Bên trong, khách có thể tìm hiểu các không gian từng phục vụ việc tiếp khách, làm việc và sinh hoạt của vua Bảo Đại. Một số dấu tích như đường hầm, lối thoát hiểm hay khu vực bãi đáp trực thăng cũng làm nên nét đặc biệt của Dinh 1, song phạm vi được tiếp cận có thể phụ thuộc vào phương án vận hành thực tế.

Ảnh Klook, King Palace

Do khuôn viên rộng và có nhiều đoạn đường dốc, du khách nên dành khoảng 60-90 phút, mang giày đế thấp và chuẩn bị ô hoặc áo mưa trong những ngày thời tiết thất thường. Sau khi tham quan, hành trình có thể nối tiếp tới Ga Đà Lạt, Bảo tàng Lâm Đồng, chùa Thiên Vương Cổ Sát hoặc tuyến Trại Mát - Cầu Đất để hạn chế di chuyển vòng lại.