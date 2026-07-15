MIXUE và Liên Quân Mobile đồng hành kiến tạo "Ngày hội hồi mana"

Lễ trao giải vòng chung kết "Việt Quất Hồi Mana - MIXUE x Liên Quân Đại Chiến 5v5" không chỉ khép lại hành trình tìm ra đội vô địch mà còn trở thành điểm bùng nổ của màn hợp tác giữa MIXUE và Liên Quân Mobile, mở ra không gian trải nghiệm - nơi đồ uống, game di động và cộng đồng người trẻ cùng giao thoa với nhau.

Toàn cảnh vòng chung kết "Việt Quất Hồi Mana - MIXUE x Liên Quân Đại Chiến 5v5"

Chung kết khép lại, ngày hội vẫn tiếp diễn

Chiều tối ngày 12/7, sau hơn 2 ngày khởi tranh, giải đấu "Việt Quất Hồi Mana - MIXUE x Liên Quân Đại Chiến 5v5" dành cho các đội chơi bán chuyên tại AEON Mall Hà Đông đã khép lại. Chiếc cúp vô địch được nâng cao trong tiếng reo hò của khán giả. Những cái ôm, những cái bắt tay và hàng chục chiếc điện thoại cùng giơ lên để ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của trận chung kết.

Nhưng điều thú vị không chỉ là những game đấu, mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ. Sự xuất hiện của Mascot Tuyết Vương - tâm điểm của những bức ảnh check-in xuyên suốt sự kiện cùng dàn cosplayer tạo nên sức nóng tại khu vực tranh tài.

Mascot Tuyết Vương trao giải cho cuộc thi cosplay tại chương trình

Không khí ấy khiến sự kiện mang nhiều màu sắc của một ngày hội cộng đồng hơn là một giải đấu eSports thông thường.

Đó cũng là điều MIXUE hướng tới khi phối hợp cùng Liên Quân Mobile tổ chức chương trình lần này. Thay vì chỉ xây dựng một giải đấu dành cho người chơi, thương hiệu lựa chọn tạo nên một không gian trải nghiệm, nơi mỗi người tham gia đều có thể tìm thấy một hoạt động dành cho mình. Người yêu eSports theo dõi các trận đấu, người yêu cosplay hòa mình vào những màn hóa thân của các nhân vật quen thuộc, còn những ai tò mò về sản phẩm mới có thể trực tiếp trải nghiệm "Việt Quất Hồi Mana" ngay tại sự kiện.

Ca sĩ khách mời Cheng đưa sự kiện vào một thế giới âm nhạc đầy màu sắc

Anh Vũ Khánh Toàn, Community Leader Liên Quân Hà Nội cho biết, sự kết hợp giữa hai thương hiệu dẫn đầu ở hai lĩnh vực có chung tập khách hàng trẻ hứa hẹn sẽ bổ trợ lẫn nhau, tạo nên giá trị cộng hưởng. Việc kết nối giữa game online và hệ thống cửa hàng offline sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các game thủ, đồng thời cũng hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm của MIXUE tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, việc đồng hành cùng MIXUE giúp Liên Quân Mobile mở ra một không gian trải nghiệm mới, nơi người chơi không chỉ đến để thi đấu mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động tương tác, kết nối với bạn bè và khám phá những giá trị mới từ màn hợp tác giữa hai thương hiệu.

Khi "Bùa Xanh" trở thành cảm hứng cho một ly đồ uống

Không khó để nhận ra một xu hướng mới trên thị trường F&B những năm gần đây. Khi câu chuyện về giá bán hay độ phủ cửa hàng dần không còn là lợi thế duy nhất, nhiều thương hiệu bắt đầu tìm cách bước vào đời sống của người trẻ thông qua âm nhạc, thể thao, game hay những cộng đồng có chung sở thích. Màn kết hợp với Liên Quân Mobile cũng là một ví dụ cho cách thương hiệu MIXUE lựa chọn kết nối với khách hàng bằng trải nghiệm, thay vì chỉ giới thiệu một sản phẩm mới.

Trong số những trải nghiệm tại sự kiện, "Việt Quất Hồi Mana" là một trong những điểm thu hút nhiều sự tò mò nhất. Ngay từ tên gọi, sản phẩm đã gợi nhắc đến "Bùa Xanh" (Blue Buff) – hình tượng quen thuộc với người chơi Liên Quân Mobile. Nhưng phía sau một cái tên gợi nhắc đến Bùa Xanh lại là câu chuyện dài hơn về cách thương hiệu này lựa chọn tiếp cận thị trường Việt Nam.

Bùa Xanh là một bùa lợi (buff) trong Liên Quân, giúp nhân vật hồi năng lượng trong game Liên Quân đã trở thành cảm hứng để MIXUE tạo ra ly đồ uống mang đến cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng và gần gũi hơn với cộng đồng game thủ.

Theo bà Nguyễn Lê Ngọc Mây, đại diện thương hiệu MIXUE tại Việt Nam, việc đồng hành cùng Liên Quân Mobile không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Điều thương hiệu nhìn thấy không chỉ là sức hút của một tựa game, mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn sở thích, thói quen và cách kết nối của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. "Việt Quất Hồi Mana" cũng là sản phẩm được MIXUE nghiên cứu riêng cho thị trường Việt Nam.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Mây (giữa) chia sẻ về sản phẩm "Bùa Xanh"

Thay vì chỉ lựa chọn những hương vị quen thuộc như cam hay chanh, MIXUE muốn mang đến một lựa chọn mới lạ hơn nhưng vẫn phù hợp với khẩu vị của người Việt. Việt quất vốn không phải loại trái cây xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày, đồng thời cũng có mức giá khá cao. Vì vậy, thương hiệu mong muốn đưa hương vị này đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua một sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận.

"Chúng tôi muốn nhiều người có cơ hội trải nghiệm hơn. Việt quất là loại quả khá đặc biệt và không phải lúc nào cũng dễ thưởng thức trong cuộc sống hằng ngày. MIXUE mong muốn đưa hương vị đó đến gần người tiêu dùng với một mức giá hợp lý" – bà Mây chia sẻ.

Những phản hồi ban đầu cũng mang lại tín hiệu tích cực cho thương hiệu khi chỉ sau hai tuần ra mắt, dòng sản phẩm Việt quất đã chiếm khoảng 20% tổng sản lượng bán ra của toàn hệ thống. Trên mạng xã hội, các nội dung liên quan đến hợp tác giữa MIXUE và Liên Quân Mobile cũng ghi nhận hơn 40 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, với MIXUE, những con số này không phải đích đến cuối cùng. Theo bà Ngọc Mây, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong chiến lược chinh phục thị trường nội địa mà MIXUE đang theo đuổi tại Việt Nam: lắng nghe người tiêu dùng, tạo ra những sản phẩm phù hợp với khẩu vị địa phương và lựa chọn những cộng đồng mà người Việt thực sự yêu thích để kể câu chuyện thương hiệu theo cách gần gũi hơn.

Từ một chiến dịch đến những kết nối ngoài đời thực

Ở góc độ hệ thống nhượng quyền, bà Nguyễn Thu Trang, người đang điều hành hơn 50 cửa hàng MIXUE tại Việt Nam, cho rằng những chiến dịch gắn với cộng đồng không chỉ giúp sản phẩm mới được biết đến nhiều hơn mà còn tạo thêm cơ hội để khách hàng trẻ đến cửa hàng và trực tiếp trải nghiệm.

Theo bà Trang, điều đáng giá không chỉ nằm ở lượng khách trong thời gian diễn ra chương trình, mà còn ở việc tạo ra những trải nghiệm mới, giúp khách hàng có thêm lý do để quay lại.

Bà Nguyễn Thu Trang (bên phải) cho rằng màn kết hợp giữa MIXUE và Liên Quân Mobile sẽ tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng

Không dừng lại ở sự kiện, chiến dịch còn được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống cửa hàng MIXUE với bao bì phiên bản Liên Quân Mobile, các chương trình quà tặng và nhiều hoạt động tương tác, kéo dài trải nghiệm của người tiêu dùng sau lễ trao giải.

Ở góc nhìn của người tham gia, game thủ Nguyễn Thế Đạt (Team 369 Phú Lương) cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất là cách Liên Quân Mobile được đưa ra khỏi màn hình để trở thành một phần của trải nghiệm ngoài đời.

"Là một game thủ bán chuyên, mình từng tham gia khá nhiều giải đấu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một thương hiệu đồ uống kết hợp với game theo cách gần gũi như vậy. Từ tên sản phẩm, bao bì cho đến không gian sự kiện đều tạo cảm giác quen thuộc với người chơi Liên Quân Mobile. Nó giống một hoạt động dành cho cộng đồng hơn là một chương trình quảng bá."

Team 369 Phú Lương trong "game"

Theo Đạt, những chi tiết như "Việt Quất Hồi Mana", khu vực check-in hay các phần quà mang dấu ấn Liên Quân Mobile giúp người chơi dễ dàng kết nối với chương trình và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ sau các trận đấu.

Khép lại lễ trao giải ngày 12/7, chiếc cúp đã tìm được chủ nhân, nhưng hành trình của chiến dịch vẫn tiếp tục tại hàng nghìn cửa hàng MIXUE trên cả nước. Từ bao bì phiên bản Liên Quân Mobile, sản phẩm "Việt Quất Hồi Mana" đến các chương trình quà tặng, màn hợp tác giữa MIXUE và Liên Quân Mobile không chỉ dừng lại ở một giải đấu, mà còn mở ra thêm một cách để thương hiệu kết nối với cộng đồng người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam.