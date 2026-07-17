Highlands mở xuyên đêm xem chung kết World Cup, nhiều quán cà phê cũng “thức trắng” phục vụ fan

Hòa chung không khí sôi động trước trận cầu đỉnh cao, nhiều quán và chuỗi cà phê như Highlands Coffee, KATINAT, Nyna Coffee cùng hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM đã thông báo mở xuyên đêm, chuẩn bị màn hình lớn và tung các chương trình ưu đãi để phục vụ khán giả thức trắng xem bóng đá.

Chỉ còn ít ngày nữa, trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ chính thức diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Đây được xem là màn so tài được mong chờ nhất giải đấu, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Ngay từ bây giờ, nhiều người đã lên kế hoạch rủ bạn bè, người thân tìm những địa điểm có màn hình lớn, không gian sôi động để cùng thức đêm theo dõi và cổ vũ đội tuyển mình yêu thích.

Hòa chung bầu không khí sôi động trước trận cầu đỉnh cao, mới đây Highlands Coffee bất ngờ thông báo sẽ mở cửa xuyên đêm tại một số cửa hàng để phục vụ khách hàng xem chung kết World Cup. Không chỉ kéo dài thời gian hoạt động, chuỗi cà phê này còn bố trí màn hình lớn nhằm mang đến trải nghiệm theo dõi trận đấu trọn vẹn hơn.

Highlands Coffee bất ngờ thông báo sẽ mở cửa xuyên đêm tại một số cửa hàng để phục vụ khách hàng xem chung kết World Cup

Trên fanpage chính thức, Highlands Coffee công bố danh sách các cửa hàng tham gia chương trình tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, đồng thời cho biết số lượng chỗ ngồi sẽ có giới hạn. Khách hàng muốn tham gia cần mua combo Xem Chung kết 89.000 đồng, gồm một ly PhinĐI/Cà phê Phin/Trà cỡ lớn, một bánh Croissant và một chai nước Dasani. Chương trình áp dụng từ ngày 13-20/7.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, nhiều người hâm mộ bóng đá đã nhanh chóng chia sẻ, tag bạn bè để "xí chỗ" từ sớm. Không ít bình luận bày tỏ sự thích thú khi chỉ với mức chi phí chưa đến 100.000 đồng đã có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa hòa mình vào bầu không khí cổ vũ sôi động trên màn hình lớn cùng đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cũng kỳ vọng đây sẽ là một trong những điểm xem chung kết đông vui nhất trong đêm 19, rạng sáng 20/7.

Không chỉ Highlands Coffee, KATINAT cũng hưởng ứng sức nóng của trận chung kết theo một cách khác. Chuỗi cà phê này triển khai chương trình giảm trực tiếp 40% cho toàn bộ sản phẩm trong bộ sưu tập merchandise The Goal Cup nhằm chúc mừng đội tuyển Argentina giành quyền vào chơi trận chung kết.

KATINAT cũng hưởng ứng sức nóng của trận chung kết bằng cách giảm giá merchandise. Ảnh: KATINAT

Theo thông báo, chương trình áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc thông qua ứng dụng KATINAT, được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. Mỗi hóa đơn có thể mua một hoặc nhiều sản phẩm trong chương trình. Tuy nhiên, số lượng merchandise có hạn nên ưu đãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến và không áp dụng đổi, trả hoặc quy đổi thành tiền mặt.

Bên cạnh các chuỗi lớn, nhiều quán cà phê độc lập cũng lựa chọn mở cửa xuyên đêm để phục vụ người hâm mộ. Nyna Coffee thông báo hoạt động 24/24 trong đêm chung kết với không gian rộng rãi, màn hình lớn, đồng thời phục vụ thêm các món ăn nhẹ như mì tôm, khoai tây chiên để khách có thể vừa ăn uống vừa theo dõi trận đấu kéo dài đến rạng sáng.

Nyna Coffee thông báo hoạt động 24/24 trong đêm chung kết với không gian rộng rãi, màn hình lớn

Tại Hà Nội, nhiều địa điểm khác cũng được cộng đồng yêu bóng đá truyền tai nhau như Xôn Xao Cafe, ULA Workspace Cafe, Ucity Coffee, Where Coffee 24H, Le Amont Cafe, The Diners Club hay Soffee Cafe. Hầu hết đều chuẩn bị màn hình lớn hoặc máy chiếu, không gian rộng và kéo dài thời gian hoạt động để phục vụ khán giả trong đêm chung kết.

Trong khi đó, tại TP.HCM, người hâm mộ cũng có nhiều lựa chọn như Lề Cà Phê, Lá Kafe, Tiệm Cà phê Mê Gò Vấp, The Cup Cafe.... Nhiều quán cho biết sẽ mở cửa xuyên đêm, tăng cường chỗ ngồi, chuẩn bị màn hình LED hoặc máy chiếu nhằm đáp ứng lượng khách dự kiến tăng mạnh trong trận đấu được xem là tâm điểm của mùa World Cup năm nay.

Khách chụp ảnh cùng tượng Messi tại Tiệm Cà phê Mê Gò Vấp. Ảnh: Tiệm Cà phê Mê Gò Vấp

Với sức nóng của trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, đêm 19 rạng sáng 20/7 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những đêm sôi động nhất mùa World Cup năm nay. Từ các chuỗi cà phê lớn đến những quán mở 24/24, nhiều địa điểm đã sẵn sàng đón người hâm mộ cùng thức trắng, cổ vũ và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của trận cầu đỉnh cao. Một ly cà phê, màn hình lớn và bầu không khí cuồng nhiệt có lẽ sẽ là cách đáng nhớ để khép lại hành trình World Cup đầy cảm xúc.