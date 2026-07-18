Những quán ăn thời “ông bà anh” và hành trình “ở lại” trong lòng thực khách hôm nay

Sức hút của những quán ăn lâu đời là điều không thể phủ nhận, song để gắn kết bền bỉ hơn với giới trẻ hiện nay, nhiều hàng quán đã chọn cách làm mới mình. Chủ động tích hợp các hình thức thanh toán số chính là cách để những giá trị truyền thống từng bước hòa nhịp cùng hơi thở của thời đại mới.

Hương vị luôn là một phần kỷ niệm của mỗi người, mang trong mình những câu chuyện rất riêng và sức sống vô cùng mãnh liệt. Dù trải qua bao sự đổi thay của thời gian, những tiệm hủ tiếu, hàng mì góc phố hay gánh cháo vỉa hè vẫn luôn là chốn "tới lui" nương náu tâm hồn của biết bao thực khách. Thế nhưng, khi đối diện với nhịp sống năng động của người trẻ và dòng chảy công nghệ của thời đại, những góc quán xưa thấu hiểu rằng: để giữ được nếp cũ, họ không thể mãi đứng yên.

Hương vị quán xưa đánh thức những miền ký ức

Có những buổi chiều tan tầm, chỉ cần ngửi thấy mùi tỏi phi xèo xèo trên chảo nóng, hay nhìn thấy làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước lèo của Hủ Tiếu Nam Vang 69 hay Tiệm Mì Chú Cao bao nhiêu ký ức lại ùa về.

Với nhiều người, quán quen còn cất giữ cả một góc thanh xuân bên cạnh những món ăn thân thuộc. Ký ức có thể bắt đầu từ ngày còn nhỏ xíu, được mẹ dắt ghé ăn một bát đầy topping như phần thưởng cho điểm 10, rồi nối dài qua những buổi tan trường tụm năm tụm ba bên góc bàn quen, rôm rả tiếng cười nói.

Viết tiếp câu chuyện "vị xưa" giữa dòng chảy thời nay

Bẵng đi nhiều năm, những cô cậu từng lúng túng lục tìm tiền lẻ ngày trước giờ đã trưởng thành, mang theo một nhịp sống năng động và hiện đại hơn. Trở lại góc quán cũ, ta tự hỏi liệu cái nếp sống của mình có vô tình làm mất đi sự kết nối với nơi này. Thế nhưng, quán quen vẫn vậy, hương vị ngày xưa vẫn còn đó, chỉ có đâu đó một chút mới mẻ vừa kịp hiện diện.

Tại Hủ Tiếu Nam Vang 69, chị Vân là thế hệ thứ tư tiếp nối câu chuyện của gia đình. Trở về phụ mẹ gìn giữ chiếc xe hủ tiếu gần 80 năm tuổi từ thời bà cố, chị cũng mang sự nhạy bén của thế hệ mới để đưa câu chuyện của quán lên mạng xã hội. Những khoảnh khắc lao động đời thường, tiếng lạch cạch múc nước lèo được chị tự tay quay và đưa lên TikTok, thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích.

Hay tại Tiệm Mì Chú Cao ngót nghét 60 năm tuổi, người cha vẫn giữ thói quen mẫn cán dậy từ 4 giờ sáng nấu nước dùng. Những không gian quán nay đã bừng lên hơi thở trẻ trung nhờ những bức tranh tường sinh động và chiếc áo thun đồng phục mang tên quán do chính hai cô con gái học ngành thiết kế tự tay làm tặng ba.

Khi công nghệ trở thành "người bạn mới" của vị xưa

Có lẽ, giá trị lớn nhất của những quán ăn lâu đời không chỉ nằm ở công thức nước dùng gia truyền, mà còn ở cách họ bền bỉ giữ lửa qua bao thăng trầm. Ngày nay, khi thế giới xung quanh chuyển mình với tốc độ chóng mặt, những hàng quán ấy cũng đã chọn cách thích nghi đầy tinh tế.

Họ không từ bỏ vẻ ngoài cũ kỹ hay hương vị đã làm nên thương hiệu, họ chỉ mở lòng đón nhận thêm những tiện ích mới. Việc đặt một tấm mã QR lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, cũng giống như cách họ đón chào những thế hệ thực khách mới vẫn là sự hiếu khách đó, chỉ là cách kết nối nay đã nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

Với sự hỗ trợ từ Ví Trả Sau MoMo, việc ghé quán quen nay trở nên thảnh thơi hơn bao giờ hết. Chẳng cần loay hoay với tiền lẻ, chẳng cần bận tâm chuyện ví tiền đầy hay vơi, bạn cứ việc tận hưởng trọn vẹn hương vị của kỷ niệm. Công nghệ, lúc này đây, không hề xa lạ hay gượng ép; nó trở thành một mảnh ghép hiện đại vừa vặn, giúp người trẻ tìm về góc quán xưa một cách trọn vẹn nhất, và giúp những câu chuyện về hương vị ấy được tiếp nối dài hơn, bền bỉ hơn cùng năm tháng.