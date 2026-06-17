Dân miền Tây cũng không ngờ chiếc xuồng mưu sinh lại khiến dàn mỹ nữ Trung Quốc đua nhau săn đón

Những ngày gần đây, các bạn trẻ Trung Quốc bỗng va phải vẻ đẹp của miền Tây sông nước rồi cùng đổ xô về đây đu trend lia lịa.

Những thước hình ấy nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc như Xiaohongshu, Douyin, kéo theo hàng ngàn lượt tương tác và bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng nước bạn.

Chẳng cần check-in sang chảnh ở đâu xa, chính sự bình dị, đậm chất thơ của vùng sông nước Việt Nam, qua góc máy của du khách nước bạn lại thấy vừa lạ mắt vừa sang xịn mịn. Điều thú vị là những bức ảnh này không hề được chỉnh sửa hay dàn dựng cầu kỳ, chỉ đơn giản là khung cảnh kênh rạch xanh mướt, tán dừa rợp bóng và chiếc xuồng tre mộc mạc, vậy mà lại cuốn hút đến kỳ lạ. Ngay cả người dân bản địa cũng phải ngỡ ngàng vì chẳng bao giờ nghĩ chiếc xuồng quen thuộc của mình lại trở thành xu hướng được săn đón tại Trung Quốc.

Không chỉ một vài cá nhân đơn lẻ, nhiều nhóm du khách Trung Quốc đã có kế hoạch bay sang Việt Nam chỉ để thực hiện bộ ảnh bên xuồng ba lá. Họ tỉ mỉ nghiên cứu góc chụp, chọn trang phục. Điều này vừa tạo nên làn sóng du lịch mới mẻ, vừa mang đến nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây.

Thiên đường sông nước chỉ cách Sài Gòn 80km

Được biết đây là Cù lao Thới Sơn, hay còn gọi là Cồn Lân, thuộc bộ tứ linh “Long -Lân - Quy - Phụng”, nằm ở hạ lưu sông Tiền, thuộc xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chỉ cách TP. HCM 80km với khoảng 2 giờ đi xe, giá tour cũng vô cùng hợp lý chỉ từ 150.000 đồng/người.

Với diện tích khoảng 1.200 ha, nơi đây nổi bật bởi khung cảnh sông nước hữu tình, vườn cây trái trĩu quả và nếp sống chân quê đậm đà bản sắc miền sông nước. Mỗi năm, Cù lao Thới Sơn đón tiếp hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và khám phá.

Trải nghiệm đầu tiên và không thể bỏ qua khi đến Thới Sơn chính là ngồi lên chiếc xuồng ba lá, biểu tượng đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngồi trên ghe đi qua những con rạch rợp bóng lá dừa xanh mướt, lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, lòng người bỗng chốc trở nên thanh thản đến kỳ lạ. Không cần filter, không cần chỉnh sửa, khung cảnh bình yên nơi đây đã tự mình trở thành một bức ảnh hoàn hảo.

Không dừng lại ở đó, Cù lao Thới Sơn còn thu hút du khách bằng các làng nghề truyền thống như cơ sở làm kẹo dừa thủ công và nuôi ong lấy mật. Đến đây, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những quy trình thủ công tỉ mỉ để tạo ra các món đặc sản nức tiếng của vùng, không chỉ thú vị mà còn rất đáng để ghi lại và chia sẻ.

Tiền Giang từ lâu được xem là một trong những vựa trái cây lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long. Tại vườn trái cây Thới Sơn, du khách sẽ có cơ hội tự tay hái và thưởng thức các loại trái cây đặc sản như vú sữa lò rèn, sầu riêng, nhãn Nhị Quý, bưởi, ổi, mận ngay tại vườn, ngọt lịm đến độ không cần thêm bất kỳ gia vị nào.

Sau một ngày khám phá, không gì tuyệt hơn là được thưởng thức một buổi đờn ca tài tử ngay giữa không gian sông nước. Loại hình văn nghệ đặc sắc này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và khi được nghe trực tiếp tại chính vùng đất sinh ra nó, cảm xúc sẽ hoàn toàn khác so với bất kỳ buổi biểu diễn nào trên sân khấu.

Cuối cùng, đừng quên dạo quanh cù lao bằng xe ngựa để khám phá từng góc nhỏ của mảnh đất này, đó là thứ bình yên mà giữa Sài Gòn hối hả không thể nào tìm thấy được.

Ăn gì khi đến Cù lao Thới Sơn?

Bánh xèo tôm đồng là món không thể bỏ lỡ khi ghé Thới Sơn. Những con tôm đồng tươi ngon hòa quyện cùng vị thanh của rau sống, chấm nước mắm chua ngọt đặc trưng sẽ khiến bạn chỉ muốn ăn mãi không thôi.

Cá lóc nướng trui là linh hồn của ẩm thực miền Tây. Ở đây, người dân nướng cá lóc bằng rơm nên mới có tên gọi đặc biệt ấy. Bóc lớp da cháy ra là những thớ thịt cá trắng phau, thơm ngào ngạt, ăn kèm bánh tráng và rau sống, chấm với một chén nước mắm chua ngọt, đảm bảo một lần ăn là nhớ mãi.

Cá tai tượng chiên xù không chỉ ngon miệng mà còn rất bắt mắt. Con cá sau khi được chiên giòn rụm sẽ được dựng đứng trên đĩa, xòe vây như đang bơi, trông rất ấn tượng, thường được cuốn trong bánh tráng, ăn kèm bún, rau sống và chấm mắm chua ngọt.

Ngoài ra còn có bánh giá, hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng khắp Nam bộ, cháo cá lóc rau đắng dân dã và vô số loại trái cây ngọt lịm, mỗi món mang một câu chuyện riêng của xứ sông nước.

Một vài lưu ý trước khi xuống xuồng

Cù lao Thới Sơn có rất nhiều kênh rạch, nên ưu tiên chọn giày bám dính và chống thấm nước để dễ di chuyển. Nhớ mang theo kem chống nắng, thuốc chống muỗi và côn trùng. Và đừng quên bọc điện thoại trong túi chống nước vì bạn sẽ phải di chuyển nhiều bằng ghe, xuồng, nhỡ rơi xuống sông thì tiếc lắm, nhất là khi đang cầm máy để chụp ảnh đăng mạng!

Chiếc xuồng ba lá vốn chỉ là phương tiện mưu sinh quen thuộc của người dân miền Tây, vậy mà qua ống kính của những vị khách phương xa, nó bỗng trở thành biểu tượng của một vẻ đẹp thuần khiết, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây không chỉ là một chuyến đi du lịch mà còn là hành trình để bạn tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống, trở về với sự bình yên mộc mạc mà miền Tây sông nước đang rộng lòng chờ đón bạn.