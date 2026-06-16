Khách Trung Quốc quen ăn đồ dầu mỡ lại say đắm tô bún 20k của Việt Nam: "Sao mà nó thanh thế này?"

Lần đầu thưởng thức món bún trộn nước tương tại Việt Nam, một nữ du khách Trung Quốc không chỉ bất ngờ trước khẩu phần ăn khổng lồ mà còn liên tục khen ngợi sự thanh mát của món ăn.

Trong chuyến khám phá ẩm thực Việt Nam, nữ blogger Trung Quốc đã có dịp trải nghiệm món bún trộn nước tương, một món ăn đang được nhiều tín đồ ẩm thực yêu thích thời gian gần đây.

Ngay từ khoảnh khắc phần ăn ship tới, cô đã không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trước mắt nữ du khách là một tô bún đầy ắp nguyên liệu với kích thước lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Khẩu phần đồ ăn khiến cô liên tục quay sang hỏi những người đi cùng liệu một người có thể ăn hết một suất như vậy hay không.

Bên trong tô bún là sự kết hợp của nhiều nguyên liệu quen thuộc như thịt nướng, đậu phụ chiên vàng, trứng, dưa leo cùng các loại rau thơm tươi xanh. Dù chỉ gọi suất cỡ vừa nhưng lượng topping vẫn vô cùng phong phú. Nhìn tổng thể, cô hài hước nhận xét món ăn giống như một "phiên bản tổng hợp", nơi mọi nguyên liệu hấp dẫn đều được cho vào cùng một tô rồi trộn đều với nhau.

Dù đã phần nào hình dung được cấu trúc của món ăn qua những gì nhìn thấy, nữ du khách vẫn chưa thực sự hiểu vì sao món bún này lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Câu trả lời chỉ xuất hiện sau miếng ăn đầu tiên. Nữ blogger cho biết tô bún mang lại cảm giác thanh mát, dễ ăn nhưng vẫn đủ đậm đà để tạo ấn tượng. Theo cô, đây là một trong những món ăn giúp "giải ngấy" hiệu quả nhất mà cô từng thử trong thời ở Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở cảm nhận ngon miệng, nữ du khách còn nhanh chóng nhận ra lý do khiến mình đặc biệt yêu thích món ăn này. Theo cô, cảm giác thanh nhẹ mà tô bún mang lại hoàn toàn khác với những bữa ăn quen thuộc ở quê nhà. Chính sự khác biệt ấy đã khiến trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn.

Thực tế, sự đối lập này phần nào phản ánh nét riêng trong văn hóa ẩm thực của hai quốc gia. Nhiều món ăn Trung Quốc nổi tiếng bởi hương vị đậm đà, thường sử dụng nhiều gia vị và dầu mỡ trong quá trình chế biến. Trong khi đó, món bún trộn nước tương của Việt Nam lại chinh phục thực khách bằng sự cân bằng và tươi mát.

Thay vì tập trung vào vị béo, món ăn ghi điểm nhờ lượng rau xanh dồi dào cùng cách kết hợp nguyên liệu hài hòa. Dưa chuột, rau thơm và các loại topping được trộn cùng phần nước tương pha vừa miệng tạo nên tổng thể thanh nhẹ nhưng không hề nhạt nhòa. Nhờ vậy, thực khách có thể ăn hết một tô lớn mà vẫn cảm thấy dễ chịu, không bị ngấy hay nặng bụng.

Bí quyết nằm ở nước tương pha, thứ tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm đúng

Nếu phở có nước dùng hầm xương là linh hồn, thì bún trộn nước tương có phần nước chấm pha là thứ quyết định tất cả. Công thức cơ bản là nước tương + tỏi phi + ớt + chút đường, nhưng tỉ lệ mỗi quán mỗi khác, và chính sự khác biệt nhỏ đó tạo ra khoảng cách lớn giữa một tô bình thường và một tô khiến người ta quay lại. Quá mặn thì mất đi sự thanh, quá ngọt thì mất đi chiều sâu. Đúng tay thì cả tô bỗng có vị riêng không thể lẫn vào đâu.

Với người Việt, bún nước tương là thứ giản dị đến mức đôi khi bị xem là món ăn cho qua bữa. Công thức cơ bản chỉ gồm bún tươi, rau sống, dưa chuột và nước tương pha khéo với tí tỏi tí ớt. Tùy nơi, tùy khẩu vị, có thể thêm đậu phụ chiên, thịt luộc, thịt nướng hay trứng. Không cần hầm xương nhiều tiếng, không cần nước dùng cầu kỳ, không cần kỹ thuật đặc biệt gì. Cứ trộn lên là ăn được.

Nhưng chính sự bình dị đó lại là thứ khiến du khách nước ngoài ngạc nhiên nhất. Trong khi phở, bún chả hay bún bò Huế từ lâu đã có tên trên bản đồ ẩm thực thế giới, bún trộn tương đậu đang lặng lẽ tạo ra làn sóng riêng của mình, thu hút những ai muốn tìm thứ gì đó quen mà lạ, đơn giản mà đáng nhớ.

Nguồn: NiNguyen

Điều thú vị là món ăn này không cần viral, không cần KOL review, không cần lên menu nhà hàng sang trọng để được biết đến. Nó lan truyền theo cách cũ nhất: người này ăn, thấy ngon, kéo người kia đến. Với du khách nước ngoài, đó thường là khoảnh khắc họ nhớ nhất trong cả chuyến đi. Và đôi khi, chính những món không cần giới thiệu nhiều lại là thứ ghim lại lâu nhất trong ký ức của người lần đầu đặt chân đến Việt Nam.