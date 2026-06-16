Chuyện gì đang xảy ra với chuỗi lẩu Manwah của 'ông trùm' Golden Gate?

Chuỗi lẩu này chỉ đưa ra thông báo nhưng không công bố lý do liên quan đến vấn đề này.

Ngày 13/6 vừa qua, Manwah chính thức thông báo về việc đóng cửa cơ sở Thái Hà. Trước đó, vào ngày 18/5, đơn vị này cũng thông tin về việc ngừng phục vụ tại địa chỉ Lê Thái Tổ.

Thông báo ngừng phục vụ 2 cơ sở của Manwah

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, chuỗi lẩu này liên tục công bố thông tin đóng cửa các cơ sở nằm tại những tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

Theo đó Manwah là thương hiệu lẩu của 'ông trùm' F&B Golden Gate. Điểm nhấn của Manwah là mô hình buffet lẩu theo phong cách Đài Loan với nước dùng hầm từ nhiều loại nguyên liệu, kết hợp thực đơn thịt bò nhập khẩu, hải sản và các món ăn kèm đa dạng. Trong nhiều năm, đây được xem là một trong những thương hiệu chủ lực của Golden Gate ở phân khúc buffet tầm trung và cận cao cấp.

Ra đời từ năm 2017 chỉ với 2 cửa hàng tại Hà Nội, đến nay, chuỗi lẩu đã mở rộng đến các tỉnh thành trên khắp cả nước, hiện diện tại các trung tâm thương mại lớn cũng như những khu vực đông dân cư.

Việc liên tiếp đóng cửa hai cơ sở tại khu vực trung tâm Hà Nội đã thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Bởi đây đều là những vị trí đắc địa. Trong đó, cơ sở Lê Thái Tổ nằm ngay khu vực hồ Hoàn Kiếm, còn cơ sở Thái Hà lại thuộc một trong những tuyến phố sầm uất của Thủ đô.

Hiện phía Manwah chưa đưa ra thông tin cụ thể về nguyên nhân đóng cửa hai cơ sở nói trên. Trong khi đó, các nhà hàng còn lại của hệ thống vẫn đang hoạt động bình thường và tiếp tục phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Những năm gần đây, thị trường F&B đã chứng kiến làn sóng đóng cửa của nhiều thương hiệu. Các chuỗi nhà hàng cũng liên tục có những cuộc tái cơ cấu mạng lưới kinh doanh, đóng các cơ sở hoạt động chưa hiệu quả và tập trung nguồn lực cho những địa điểm có doanh thu tốt hơn.

Bản thân Golden Gate cũng từng nhiều lần điều chỉnh hệ thống cửa hàng của các thương hiệu trong danh mục. Tập đoàn hiện sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng nổi tiếng như Kichi-Kichi, Gogi House, Hutong, K-PUB, Ashima... Với quy mô hàng trăm nhà hàng trên toàn quốc, việc thay đổi danh mục điểm bán được xem là một phần trong chiến lược vận hành thường xuyên của doanh nghiệp.