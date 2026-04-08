Burger King đã đóng cửa toàn bộ cửa hàng ở Hà Nội

Sự việc bắt nguồn từ thắc mắc của người tiêu dùng khi nhận thấy các cửa hàng quen thuộc bất ngờ "cửa đóng then cài".

Theo doanh nghiệp, cuộc chia tay này không diễn ra ồ ạt mà đã âm thầm diễn ra trong khoảng 1 đến 2 tháng trở lại đây tùy từng địa điểm. Trước đợt đóng cửa này, giới trẻ Hà Nội vốn quen mặt với 3 chi nhánh tọa lạc ở các vị trí đắc địa gồm cơ sở C4 Giảng Võ (quận Ba Đình), 99 Trung Hòa (quận Cầu Giấy) và số 3 Xuân Diệu (quận Tây Hồ).

Cũng thông qua phản hồi tin nhắn trực tiếp với khách hàng trên fanpage chính thức, đại diện Burger King Việt Nam cho biết hãng đang "thay đổi mô hình kinh doanh" và hiện "chỉ hoạt động ở khu vực Hồ Chí Minh" cùng các điểm bán tại sân bay. Hãng gọi động thái rút khỏi thủ đô là việc "tạm dừng hoạt động tại các chi nhánh Hà Nội để chuẩn bị cho những bước tiến mới". "Vua hamburger" cũng đang thu hẹp vùng phủ sóng ngay tại TP.HCM. Hiện tại, thương hiệu này xác nhận chỉ còn duy trì 4 cửa hàng ở sân chơi phía Nam, tức là đã giảm đi một điểm bán so với trước đó.

Đổ bộ thị trường Việt Nam từ năm 2011, Burger King (thương hiệu Mỹ ra đời năm 1953 cực nổi tiếng với món bò nướng lửa) từng có tham vọng phủ sóng rất lớn. Tại nước ta, chuỗi này hoạt động dưới bàn tay nhượng quyền của Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Cánh Diều Xanh thuộc hệ sinh thái Imex Pan Pacific Group (IPP)