Đây là quốc gia nào?

Một quốc gia châu Âu nổi tiếng với nền văn minh cổ đại, các hòn đảo giữa biển Aegean và những ngôi nhà trắng trên vách đá đang được nhắc tới trong đề xuất kết nối hàng không. Nếu thành hiện thực, hành khách Việt Nam có thể không còn phải nối chuyến kéo dài như hiện nay.

Đề xuất nghiên cứu đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp

Chiều 17/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao, Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương và nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp. Nội dung này nằm trong tổng thể hợp tác về thương mại, đầu tư, kinh tế biển, cảng biển, logistics, đóng tàu và năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis, chiều 17/7 (Ảnh Tạp chí Hàng không)

Tại cuộc hội đàm cùng dịp, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp cũng khẳng định nước này sẵn sàng thúc đẩy kết nối địa phương, ký kết văn kiện hợp tác và triển khai đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp. Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp từng bày tỏ mong muốn mở tuyến bay trực tiếp để tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân.

Tuy nhiên, đây mới là đề xuất nghiên cứu, chưa phải thông báo khai trương tuyến. Hiện chưa có hãng khai thác, sân bay đầu - cuối, tần suất hay thời điểm bán vé được công bố. Do hai nước chưa có chuyến bay thẳng thương mại thường lệ, nếu triển khai, đây sẽ là tuyến trực tiếp đầu tiên kết nối Việt Nam với Hy Lạp.

Hiện khách Việt tới Hy Lạp bằng cách nào?

Athens là cửa ngõ hàng không phổ biến nhất đối với khách Việt tới Hy Lạp. Do chưa có đường bay thẳng, hành khách từ Hà Nội hoặc TP.HCM thường nối chuyến một lần tại các trung tâm hàng không lớn.

Ảnh Terravision

Các lựa chọn dễ tham khảo gồm bay qua Doha với Qatar Airways, qua Istanbul với Turkish Airlines hoặc qua Dubai với Emirates. Qatar Airways đang chào bán hành trình Hà Nội - Athens; Turkish Airlines có chặng TP.HCM - Athens; Emirates cũng công bố lịch trình giữa Hà Nội và Athens.

Khi đặt vé, khách nên ưu tiên hành trình xuyên suốt trên cùng mã đặt chỗ, kiểm tra hành lý có được chuyển thẳng tới Athens và dành đủ thời gian nối chuyến. Vé tách rời có thể khiến hành khách phải tự xử lý khi chặng đầu chậm hoặc làm lại thủ tục hành lý.

Người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam muốn du lịch Hy Lạp cần xin thị thực Schengen ngắn hạn. Quy định chung của Liên minh châu Âu cho phép lưu trú tối đa 90 ngày trong mỗi giai đoạn 180 ngày; thời gian thực tế phải căn cứ nội dung ghi trên visa.

Hồ sơ thường gồm hộ chiếu, đơn xin thị thực, lịch trình, xác nhận nơi ở, vé khứ hồi, chứng minh tài chính, công việc và bảo hiểm du lịch. Du khách nên kiểm tra hướng dẫn mới nhất của Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội trước khi nộp.

Để nhập cảnh Hy Lạp, du khách cần có Schengen visa (Ảnh minh hoạ)

Quốc gia của di sản cổ đại và những hòn đảo nổi tiếng

Với chuyến đi đầu tiên, du khách có thể dành hai đến ba ngày tại Athens để tham quan Acropolis, đền Parthenon, Bảo tàng Acropolis và đi bộ quanh khu phố cổ. Cơ quan Du lịch Quốc gia Hy Lạp giới thiệu tuyến đi bộ quanh Acropolis như hành trình xuyên qua lịch sử thành phố.

Từ Athens, khách có thể tới Santorini, hòn đảo nổi tiếng với các ngôi làng trên vách đá, cảnh hoàng hôn, vùng miệng núi lửa, vườn nho và bãi biển cát đen. Ngoài Oia, du khách có thể ghé Akrotiri, Pyrgos, Perissa hoặc Perivolos để thấy một Santorini đa dạng hơn hình ảnh nhà trắng mái xanh quen thuộc.

Một điểm đến khác là Meteora ở miền trung Hy Lạp, nơi các tu viện được dựng trên những cột đá cao, tạo cảm giác “lơ lửng giữa trời”. Đây là Di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những trung tâm tu viện quan trọng của Hy Lạp.

Ảnh ST

Với lịch trình 6-7 ngày, khách có thể kết hợp Athens và Santorini; chuyến 8-10 ngày có thể thêm Delphi hoặc Meteora. Cơ quan du lịch Hy Lạp khuyến nghị người muốn tránh cao điểm đông đúc và nắng nóng trên đảo nên đi từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5, hoặc từ tháng 9 đến giữa tháng 10.

Nếu được hiện thực hóa, đường bay thẳng có thể hỗ trợ du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Trước khi có kế hoạch cụ thể, khách Việt vẫn cần nối chuyến, chuẩn bị visa Schengen và kiểm tra kỹ điều kiện hành trình.