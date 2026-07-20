Cộng đồng mạng đang "phát sốt" với trào lưu làm kem từ dưa hấu đông lạnh. Không cần máy móc cầu kỳ, Tiktoker Việt Phương Thoa đã thành công chinh phục gần 4 triệu người xem khi chia sẻ cách biến tấu trái cây quen thuộc này thành món tráng miệng "ngon quên lối về".

Mới đây, trào lưu "kem dưa hấu đông lạnh" nổi lên như một hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Không nằm ngoài xu hướng, "chị Google" Việt Phương Thoa đã nhanh chóng bắt trend và biến tấu quả dưa hấu đơn thuần thành một món kem tráng miệng đầy sáng tạo. Với gần 4 triệu lượt xem trên kênh cá nhân, video của cô không chỉ thu hút bởi sự hài hước, duyên dáng mà còn vì công thức làm kem vô cùng đơn giản, ai cũng có thể thực hiện tại nhà.

Món kem "thần thánh" không cần dùng máy làm kem đắt tiền

Cách làm kem dưa hấu của Việt Phương Thoa cực kỳ đơn giản: Chỉ cần nửa một quả dưa hấu đã được cấp đông lạnh "cứng ngắc". Bí quyết để tạo nên độ ngon của món kem này nằm ở việc kết hợp với các nguyên liệu đi kèm. Trong video, cô nàng đã không ngần ngại thử nghiệm nhiều sự kết hợp khác nhau để tìm ra "chân ái" cho món ăn này.

Việc dùng thìa cạo nhẹ nhàng phần dưa hấu đã đông đá tạo ra một kết cấu kem bông xốp, mịn màng và vô cùng mát lạnh. Điểm nhấn của món kem này chính là việc "cá nhân hóa" hương vị bằng cách thêm sữa tươi, sữa đặc hay whipping cream. Từng thìa kem dưa hấu tan chảy trên đầu lưỡi, mang theo vị ngọt thanh mát đặc trưng của dưa hấu hòa quyện cùng chút béo ngậy từ các loại nguyên liệu đi kèm.

Đâu là hương vị hợp nhất?

Điều khiến video của Việt Phương Thoa trở nên thu hút chính là những đánh giá chân thật về hương vị. Cô nàng không ngần ngại chia sẻ cảm nhận cá nhân về sự kết hợp giữa dưa hấu và các nguyên liệu khác nhau. Theo trải nghiệm của Thoa, khi kết hợp với sữa đặc, kem dưa hấu có vị ngọt vừa phải, dễ chịu, không bị quá gắt, kết hợp với whipping cream tạo độ béo, ngậy.

Sự kết hợp giữa whipping cream và sữa đặc tạo nên hương vị béo ngậy, ngọt thanh, cực kỳ "nịnh miệng" và là công thức ngon nhất. Trong khi đó, sữa chua lại mang đến một chút chua nhẹ nhưng rõ ràng không hợp khi mang làm kem dưa hấu. Việt Phương Thoa chốt lại công thức "hợp nhất" chính là sự kết hợp giữa whipping cream và sữa đặc, sau đó là đến sữa tươi và kem xịt (whipping cream dạng xịt).

Sự sáng tạo không ngừng nghỉ này chính là lý do khiến trào lưu kem dưa hấu đông lạnh không bao giờ nhàm chán. Mỗi người đều có thể tự điều chỉnh công thức sao cho phù hợp với khẩu vị cá nhân, tạo nên phiên bản kem "độc bản" của riêng mình.

Có thể nói, trend này thành công nhờ vào sự kết hợp giữa tính ứng dụng cao và sự tò mò của cộng đồng mạng:

- Đơn giản, tiện lợi: Không cần máy làm kem hay bất kỳ dụng cụ nhà bếp phức tạp nào. Chỉ cần một quả dưa hấu và ngăn đá tủ lạnh là bạn đã có thể bắt đầu.

- Thỏa mãn thị giác và vị giác: Màu hồng tươi tắn của dưa hấu kết hợp cùng màu trắng của kem tạo nên thành phẩm vô cùng bắt mắt, "ăn ảnh" trên các nền tảng mạng xã hội.

- Tính kết nối: Đây là món ăn phù hợp cho những buổi sum họp gia đình hoặc bạn bè trong ngày hè, tạo không gian vui vẻ, gắn kết.

Mùa hè không chỉ là dịp để tận hưởng những chuyến du lịch, mà còn là thời điểm lý tưởng để khám phá những món ngon tráng miệng tại nhà. Trào lưu kem dưa hấu mà Tiktoker Việt Phương Thoa đã đu trend mang đến một gợi ý vô cùng thú vị và bổ ích. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng "cấp đông" một quả dưa hấu để thử nghiệm công thức này chưa?