“Huyền Thoại Kem Cân” Thành phố Hồ Chí Minh tái xuất sau 13 năm

Rainbow Yogurt - “Ký ức tuổi thơ” đình đám một thời của thế hệ 9x nay tái xuất với diện mạo ấn tượng. Không gian mới mang phong cách aesthetic trẻ trung, phủ sắc hồng pastel mướt mịn cùng hàng loạt góc check-in bắt mắt, nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Nếu từng thuộc thế hệ lớn lên tại TP.HCM vào những năm 2013, hẳn cái tên Rainbow Yogurt đã là một phần không thể thiếu trong những buổi chiều tan học. Cái cảm giác hồi hộp đứng gạt cần chiếc máy kem Ý, tự tay múc đầy những muỗng topping đầy sắc màu rồi chờ đợi con số nhảy trên chiếc cân tính tiền… chính là định nghĩa hoàn hảo cho sự tự do đầy phấn khích của tuổi trẻ lúc bấy giờ.

Suốt 13 năm qua, giữa thị trường F&B dịch chuyển khốc liệt, Rainbow Yogurt vẫn lặng lẽ giữ trọn lời hứa về chất lượng: 100% nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Ý, được vận hành trên dây chuyền độc bản để tạo ra dòng kem sữa chua thanh mát, mềm mịn và thấu hiểu vị giác người Việt.

Nhưng để bước vào kỷ nguyên của Gen Z yêu bằng mắt và sống bằng trải nghiệm, "ông lớn đời đầu" hiểu rằng chất lượng thôi là chưa đủ. Ngày 20/06/2026 này, Rainbow Yogurt sẽ chính thức đánh dấu màn "lột xác" ngoạn mục bằng không gian Flagship thời thượng tại Thủ Đức.

Rainbow Yogurt tái xuất với diện mạo trẻ trung, ấn tượng

Bước vào Rainbow Yogurt phiên bản 2026, bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp bởi một không gian mang đậm hơi thở Aesthetic. Không còn là quầy kem cân truyền thống đơn điệu, toàn bộ cửa hàng được phủ một sắc hồng pastel mướt mịn, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng được tính toán kỹ lưỡng đến từng góc nhỏ. Bất kỳ góc nào, từ mặt tiền cho đến quầy order, đều có thể trở thành background "thần thánh" cho những bức ảnh triệu tim chuẩn Pinterest.

Quầy order được đặt tại vị trí trung tâm, thu hút ánh nhìn với thiết kế bắt mắt

Không chỉ dừng lại ở phần nhìn, cú "lột xác" lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt về trải nghiệm. Với thông điệp "Color Your Mood" , Rainbow Yogurt biến mô hình "Gạt vòi - Cân ký" độc bản trở thành một trải nghiệm cá nhân hóa đầy nghệ thuật.

Rainbow Yogurt vẫn giữ nguyên mô hình "Gạt vòi - Cân ký" độc bản đã làm nên dấu ấn thương hiệu

Khách đến tiệm không chỉ để ăn kem, mà là để tự "tô màu tâm trạng" cho chính mình. Hôm nay bạn vui? Hãy lấp đầy ly kem bằng những sắc màu rực rỡ của trái cây nhiệt đới, kẹo dẻo và sốt caramel ngọt ngào. Hôm nay bạn cần một khoảng lặng? Dòng kem sữa chua nguyên bản kết hợp cùng granola giòn rụm và các loại hạt tốt cho sức khỏe sẽ là chiếc "healing" êm dịu nhất cho tâm hồn.

Không có một công thức cố định, không có bất kỳ sự giới hạn nào. Mỗi ly kem là một lựa chọn cá nhân, được tạo nên từ khẩu vị, sở thích và tâm trạng của chính bạn.

Bên cạnh thực đơn kem tự chọn mang tính biểu tượng, không gian Flagship mới còn được nâng cấp toàn diện với menu nước uống trendy và bánh ngọt đa dạng. Nơi đây được thiết kế để "vừa vặn" một cách hoàn hảo với mọi cuộc hẹn: một buổi chiều check-in rực rỡ cùng hội bạn thân, một ngày cuối tuần thư thả bên gia đình, hay đơn giản là một góc nhỏ bình yên để bạn trốn khỏi những áp lực thường nhật.

Ngoài kem tự chọn, cửa hàng Flagship mới còn gây ấn tượng với menu nước và bánh đa dạng

Rainbow Yogurt mang đến không gian Flagship mới, hứa hẹn sẽ là toạ độ sống ảo không thể bỏ qua tại Thủ Đức mùa hè này

Bạn đã sẵn sàng bắt trend và F5 lại năng lượng mùa hè của mình chưa?

Sự kiện Grand Opening: Chính thức diễn ra vào ngày 20/06/2026.

Địa điểm tọa độ: 895 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Xuân, TP.HCM (Thủ Đức cũ).

Hãy đến, tự tay gạt vòi, múc thật nhiều topping và đừng quên rủ hội cạ cứng cùng tới phá đảo không gian hồng mướt mắt này nhen!