Món ăn đặc biệt được xem là "vũ khí vô địch" của Argentina: Phải mang hơn nửa tấn từ quê nhà sang Mỹ để tiếp sức cho Messi

Không chỉ mang theo tham vọng bảo vệ ngôi vương, đội tuyển Argentina còn mang tới World Cup 2026 một phần không thể thiếu trong văn hóa của họ: món thịt nướng asado - cũng là một trong những món ăn yêu thích của Lionel Messi.

Theo Todo Noticias (TN), ban huấn luyện Argentina đã chuẩn bị kỹ lưỡng chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ trong thời gian đóng quân tại Kansas City (Mỹ). Đáng chú ý, đoàn đã vận chuyển hơn 500 kg thịt bò chất lượng cao cùng hai đầu bếp riêng sang Mỹ để phục vụ toàn đội.

Với nhiều người Argentina, asado không đơn thuần là một món ăn. Đây là nghi thức sum họp, là biểu tượng văn hóa quốc gia và cũng được xem như "chất keo" giúp tăng sự gắn kết trong phòng thay đồ.

Lionel Messi từ lâu đã nhiều lần thể hiện tình yêu với món ăn này. Hình ảnh siêu sao sinh năm 1987 tự tay nướng thịt cho gia đình và bạn bè từng xuất hiện nhiều lần trên mạng xã hội. Trong quá khứ, Messi cũng chia sẻ anh đặc biệt yêu thích những bữa tiệc asado truyền thống. Khác với nhiều món nướng cầu kỳ, asado của Argentina đề cao hương vị nguyên bản của thịt. Những miếng thịt bò được nướng chậm trên vỉ parrilla bằng than hồng, chỉ nêm đơn giản với muối sal parrillera và dùng kèm sốt chimichurri thảo mộc đặc trưng.

Để phục vụ World Cup 2026, Argentina chuẩn bị nhiều phần thịt khác nhau như thăn ngoại, thăn nội, sườn, nạm bụng, diềm thăn hay bắp bò. Trong đó, sườn bò cắt ngang (asado de tira) là món được nhiều cầu thủ yêu thích nhất.

Việc đưa số lượng lớn thịt bò sang Mỹ không hề đơn giản. Theo truyền thông Argentina, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước nhằm đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch và thủ tục hải quan nghiêm ngặt của Mỹ.

Ba ngày trước trận mở màn gặp Algeria, hai đầu bếp đi cùng đội tuyển đã chuẩn bị một bữa asado cho toàn bộ 81 thành viên trong đoàn. Đây cũng không phải lần đầu Argentina mang "hương vị quê nhà" đến World Cup. Tại Qatar 2022, đội bóng xứ tango từng gây chú ý khi đưa tới 2,6 tấn thịt bò để phục vụ các cầu thủ trong hành trình lên ngôi vô địch.

Điều thú vị là Argentina lựa chọn đóng quân ở Kansas City - thành phố được mệnh danh là "thủ phủ BBQ" của nước Mỹ với hơn 100 nhà hàng thịt nướng nổi tiếng. Trong khi người dân địa phương tự hào với món ức bò hun khói brisket, các cầu thủ và CĐV Argentina vẫn giữ tình yêu đặc biệt với asado truyền thống.

"Tôi sẽ không bỏ lỡ một bữa asado Argentina đúng điệu vì bất cứ điều gì, nhưng BBQ ở đây cũng rất ngon", CĐV Alejandro Cuenca chia sẻ.

Giữa hành trình bảo vệ danh hiệu thế giới, Messi và các đồng đội không chỉ mang theo chiến thuật hay khát vọng chiến thắng, mà còn mang theo hương vị quen thuộc gắn liền với bản sắc Argentina. Với họ, một bữa asado đôi khi không chỉ là ăn uống, mà còn là cách giữ cảm giác như đang ở nhà giữa kỳ World Cup xa xứ.