Sân bay Nội Bài cảnh báo: Đừng để lỡ chuyến bay quốc tế chỉ vì quên những thủ tục quan trọng này

Việc nắm rõ quy định nhập cảnh và quy trình làm thủ tục tại sân bay là điều kiện tiên quyết để có một hành trình bay quốc tế suôn sẻ.

Theo khuyến cáo từ sân bay Nội Bài, để có một hành trình suôn sẻ, an toàn và tránh mọi nguy cơ chậm hay nhỡ chuyến, hành khách cần đặc biệt tuân thủ 8 lưu ý cốt lõi dưới đây.

1. Chủ động lên sớm trước 3 tiếng so với giờ khởi hành để làm thủ tục check-in để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”. Sau khi làm thủ tục check-in thành công, cần nhanh chóng di chuyển vào khu vực hạn chế để nhanh chóng hoàn thiện nhiều thủ tục tiếp theo như: kiểm soát giấy tờ tùy thân, thực hiện các thủ tục xuất cảnh, soi chiếu an ninh người và hành lý xách tay, kiểm tra hải quan. Hành khách lưu ý tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh, tháo bỏ áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X, kiểm tra lại các đồ đạc, tư trang, đảm bảo không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

2. Hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách. Đồng thời người nhà hành khách cần tuân thủ theo hướng dẫn để đón, tiễn đúng khu vực quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng. Lưu ý tại các khung giờ cao điểm, đặc biệt là các khung giờ buổi tối, Cảng linh hoạt áp dụng phương án hạn chế người đưa tiễn, người thân của hành khách sẽ không được vào phía trong khu vực thủ tục, để ưu tiên không gian và đi lại thuận tiện cho hành khách.

3. Khuyến khích hành khách download và sử dụng ứng dụng iNIA trên điện thoại di động thông minh để theo dõi các thông tin về chuyến bay, giờ bay, ngày bay, quầy thủ tục, cửa khởi hành hoặc bất cứ sự thay đổi nào của chuyến bay. Việc theo dõi thông tin chuyến bay qua iNavi sẽ giúp hành khách tiếp cận khu vực làm thủ tục chính xác, kịp thời và nhanh chóng.

4. Hành khách nối chuyến cần di chuyển giữa 02 nhà ga , lưu ý Cảng HKQT Nội Bài bố trí xe nối chuyến miễn phí, hoạt động với tần suất 15 phút/1 chuyến vào khung giờ ban ngày, 30 phút/1 chuyến vào khung giờ ban đêm, vị trí đón khách tại cánh A, tầng 1 - Nhà ga hành khách T1, và cột số 11, 12 Nhà ga hành khách T2.

**Luôn chuẩn bị kỹ trước khi lên sân bay:

5. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân:

- Hộ chiếu (passport): Đối với các chuyến bay quốc tế, theo quy định, mọi hành khách cần phải mang theo hộ chiếu. Hộ chiếu phải đảm bảo còn hạn ít nhất 6 tháng.

- Thị thực (visa): Hành khách cần tìm hiểu trước quốc gia đến để xem có cần chuẩn bị visa hay không. Ngoài ra, nếu hành khách đi chuyến bay có quá cảnh tại sân bay của quốc gia thứ ba, khách cũng có thể cần thêm visa quá cảnh (việc này tuỳ thời gian quá cảnh và yêu cầu của từng quốc gia).

Lưu ý những hành khách bay cùng trẻ em mà không có bố mẹ đi cùng, cần hỏi rõ hãng hàng không về thủ tục giấy uỷ quyền của Chính quyền địa phương theo mẫu quy định.

6. Tìm hiểu kỹ các thông tin về quy định nhập cảnh của nước sở tại , đặc biệt là các quy định về phòng chống dịch Covid-19: Khi mua vé máy bay, hành khách nên hỏi rõ hãng vận chuyển về yêu cầu của sân bay đến đối với các quy định phòng dịch để chuẩn bị đầy đủ như: Giấy chứng nhận tiêm vắc xin, kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2, khai báo y tế…trước hoặc sau khi nhập cảnh.

7. Đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay, phí mua hành lý, được mang gì và không được mang gì lên máy bay; tra cứu các vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay (xem link https://www.vietnamairport.vn/tin-tuc/huong-dan-thu-tuc-di-may-bay/cac-vat-pham-nguy-hiem-han-che-mang-theo-nguoi-hanh-ly-len-tau-bay).

Hạn chế mang chất lỏng trên chuyến bay quốc tế, tuân thủ sự kiểm tra theo quy định của từng điểm đến về chất lỏng được phép mang theo. Lưu ý đối với hành lý tươi sống, động thực vật cần phải tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch động thực vật theo quy định.

8. Bổ sung các dấu hiệu nhận diện hành lý như gắn name tag, viết tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý, các thùng xốp, thùng cát-tông để dễ dàng khi nhận lại, đồng thời tránh việc bị khách khác cầm nhầm hoặc thất lạc. Trường hợp thất lạc, hỏng hóc xảy ra đối với hành lý, hành khách cần báo ngay cho nhân viên của hãng hàng không để kịp thời phối hợp xử lý.

https://kenh14.vn/san-bay-noi-bai-canh-bao-dung-de-lo-chuyen-bay-quoc-te-chi-vi-quen-nhung-thu-tuc-quan-trong-nay-215260716141403201.chn