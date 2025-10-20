Từ đêm nay, miền Bắc chuyển lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong các ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 20/10 đến những ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển sang hình thái thời tiết trời lạnh về đêm và sáng trời, trưa chiều nắng nhẹ, riêng vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Trước khi chuyển lạnh, hôm nay miền Bắc ít mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28-31 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc se lạnh. Ảnh minh hoạ: Duy Phạm.

Hà Nội hôm nay trời nắng, ít mưa với nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, từ đêm 20/10, trời chuyển lạnh với nhiệt độ xuống còn 19-21 độ. Trong những ngày tới, Hà Nội ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều nắng nhẹ.

Tại các tỉnh miền Trung , mưa lớn vẫn tiếp tục. Đêm qua và sáng sớm nay (20/10), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi rất to, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/10 đến 3h ngày 20/10 có nơi trên 90mm như trạm Nam Đông (Huế) 112.2mm, trạm Hương Trà (Quảng Ngãi) 116.2mm, trạm Phước Ninh (Đà Nẵng) 96mm.

Dự báo ngày và đêm 20/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, khu vực ven biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM sáng nay có nắng nhẹ, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.