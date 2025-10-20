Bắt Lý Thị Mai Hương sinh năm 1999

Công an tỉnh Lào Cai ngày 19/10 cho biết vừa khởi tố và tạm giam 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 400 triệu đồng qua hình thức dàn dựng hôn nhân giả.

Theo đó, ngày 17/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án và tạm giam Lê Đức Dũng (SN 1982, trú Lào Cai), Tô Thị Bình (SN 1993, trú Lạng Sơn) và Lý Thị Mai Hương (SN 1999, trú Bắc Ninh).

Các đối tượng (từ trái qua) Bình, Dũng, Hương - Ảnh: CA Lào Cai

Theo cơ quan điều tra, ba đối tượng này đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Lý Thị Mai Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương (Xu Jiangang) nhằm chiếm đoạt tiền "sính lễ".

Sau khi ông Cương chi trả 400 triệu đồng, Lê Đức Dũng xác nhận đã nhận đủ tiền. Lập tức, Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Tô Thị Bình. Số tiền chiếm đoạt được chia nhau: Dũng hưởng 250 triệu đồng, Hương 80 triệu đồng và Bình 70 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, lợi dụng môi giới hôn nhân để trục lợi và đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.