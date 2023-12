Tử cung có vấn đề cơ thể sẽ phát ra 5 tín hiệu, cái thứ 3 ai cũng tưởng không liên quan

Mặc dù y học ngày càng phát triển nhưng các bệnh về tử cung, nhất là ung thư cổ tử cung vẫn là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất, đe dọa sức khỏe và tính mạng phụ nữ.

\

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, ung thư cổ tử cung có 4 giai đoạn nhưng rất khó để phát hiện ở giai đoạn đầu 1 hoặc 2, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Lý do là vì sự chủ quan, cộng thêm nhiều triệu chứng không đặc hiệu, dễ bị nhầm lẫn với bệnh vặt. Thậm chí có những bất thường là tín hiệu tử cung đang “cầu cứu” nhưng ai cũng tưởng không liên quan như cảm giác khó chịu, sưng tấy ở chân.

Đương nhiên, phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh và chữa sớm bao giờ cũng hiệu quả hơn. Vì vậy, chị em phụ nữ đừng bao giờ chủ quan với 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh về tử cung sau đây:

1. Dịch tiết âm đạo và/hoặc chảy máu bất thường

Cũng theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư cổ tử cung là tiết dịch âm đạo bất thường và chảy máu âm đạo giữa kỳ kinh.

Bất thường về kinh nguyệt, đau vùng chậu cho thấy tử cung gặp vấn đề (Ảnh minh họa)

Thay đổi dịch tiết âm đạo cảnh báo tử cung gặp vấn đề bao gồm dịch tiết bỗng nhiên nhiều hơn hoặc đặc hơn bình thường trong nhiều ngày, dịch có mùi hôi, tanh hoặc đổi màu xanh hay vàng. Trong các trường hợp bệnh nặng, tiến triển nhanh, thậm chí có lẫn mủ hoặc máu trong đó.

Đặc biệt, chị em cần chú ý nếu bạn bị chảy máu ngoài kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi quan hệ tình dục. Các triệu chứng ngắn gọn có thể không sao, nhưng nếu nó nặng hơn bình thường hoặc kiểu chảy máu có vẻ bất thường, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện ngay. Nhất là phụ nữ đã mãn kinh bỗng nhiên xuất huyết âm đạo không lý do, lượng máu ít và không kèm theo các triệu chứng đau bụng, đau lưng thì tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung là rất cao.

2. Rối loạn kinh nguyệt

Nếu chu kỳ kinh nguyệt đều đặn của bạn đột nhiên thay đổi hoặc lượng máu chảy ra tăng hoặc giảm đột ngột, đây cũng có thể là dấu hiệu bất thường ở tử cung.

Chu kỳ kinh nguyệt có thể thay đổi do căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố, nhưng nếu chu kỳ không đều kèm theo hiện tượng chảy máu bất thường và đau vùng chậu nêu trên thì rất có thể đây là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể chúng ta.

Đặc biệt, nếu rối loạn kéo dài nhiều tháng kèm vùng bụng to lên, sụt cân thì rất có thể là do ung thư ở tử cung. Bởi khối u ác tính không chỉ chèn ép, gây rối loạn hoạt động tử cung mà còn gây mất cân bằng hormone trong cơ thể. Từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển và rụng trứng, do đó làm kinh nguyệt của bạn bị rối loạn. Phổ biến như bị trễ kinh, kinh nguyệt có màu đen sẫm, lượng kinh nhiều bất thường, số ngày hành kinh kéo dài hơn bình thường, thậm chí là mất kinh.

3. Sưng phù hoặc đau ở chân

Sưng hoặc đau chân cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nặng ở tử cung, thường là ung thư cổ tử cung. Đặc biệt là đau xương chân và đau vùng háng, 1 số người còn bị đổi màu da đùi vùng bẹn.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ phân loại đau hoặc sưng chân là triệu chứng của ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn vì ung thư cản trở lưu lượng máu hoặc dẫn lưu bạch huyết ở xương chậu. Đây thường là triệu chứng xuất hiện ở giai đoạn cuối, đi kèm với nhiều bất thường khác như đau vùng bụng, xuất huyết âm đạo bất thường…

Sưng phù, đau chân bất thường cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung (Ảnh minh họa)

Nhưng nếu gặp tình trạng đau hoặc sưng chân đột ngột, không rõ nguyên nhân vẫn tiếp diễn, trước tiên bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra. Bởi sưng phù chân cũng có thể là do cơ thể tích nước, tác dụng phụ của thuốc, mang thai, đứng lâu…

Ngoài ra, nếu bị tê hoặc ngứa ran kéo dài ở chân mà không rõ nguyên rõ thì cũng nên đi khám tử cung. Khi tử cung bị tấn công, ngứa ở vùng da đùi, sát háng, bắp chân cũng là 1 triệu chứng không hiếm gặp. Nếu tử cung có khối u, ngứa ran sẽ thường xuất hiện từng đợt, cộng thêm tê bì chân. Do khối u chèn ép gây khó lưu thông khí huyết, thiếu hụt chất dinh dưỡng và oxy, ảnh hưởng đến tĩnh mạch.

4. Đau vùng chậu và đau khi giao hợp

Đau vùng bụng dưới và vùng xương chậu, khác với đau bụng kinh, cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tử cung, thường gặp là ung thư cổ tử cung. Nếu ung thư phát triển đến mức ảnh hưởng đến các mô hoặc cơ quan xung quanh, nó có thể gây đau. Nếu chưa đến thời điểm đau bụng kinh hoặc đau rụng trứng nhưng hình thức hoặc vùng đau khác với bình thường, bạn nên tới gặp bác sĩ. Nhất là nếu đau xương chậu nặng hơn khi quan hệ tình dục hoặc khi đi tiểu.

Còn nếu bạn cảm thấy đau bất thường khi quan hệ tình dục, tức là tử cung của bạn đang “kêu cứu”. Có rất nhiều bệnh lý tử cung gây đau khi quan hệ bao gồm u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư niêm mạc tử cung, ung thư cổ tử cung…

5. Bất thường khi đi tiểu

Một số bất thường khi đi tiểu ở phụ nữ cũng có thể là do tử cung gặp vấn đề. Phổ biến như đột nhiên đi tiểu rất thường xuyên, bị tiểu rắt, tiểu gấp, đau buốt vùng bụng và vùng chậu mỗi khi đi tiểu… Thậm chí, người có khối u tử cung còn có thể bị tiểu lẫn máu hoặc dịch lạ, mủ viêm, mùi vô cùng khó chịu.

Cũng có nhiều trường hợp ung thư cổ tử cung ghi nhận triệu chứng rò rỉ nước tiểu. Nó thường xảy ra ở giai đoạn 2 hoặc 3, nhiều bệnh nhân có thể sẽ bị rò rỉ nước tiểu ngay cả khi hắt hơi, vận động mạnh, lẫn máu trong nước tiểu, đau buốt khi tiểu tiện…

Quan hệ tình dục an toàn và lành mạnh giúp giảm nguy cơ nhiễm HPV và các bệnh tử cung (Ảnh minh họa)

Theo khuyến cáo từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, việc phát hiện sớm là quan trọng nhưng cũng cần phải ngăn chặn những hành vi có thể gây ung thư cổ tử cung và nỗ lực ngăn ngừa. Các hành vi điển hình làm tăng nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung bao gồm sử dụng liên tục thuốc tránh thai, hút thuốc, ăn uống thiếu lành mạnh, vệ sinh vùng kín kém, quan hệ tình dục bừa bãi và không an toàn, nạo phá thai nhiều lần… Ngoài ra, hãy khám sức khỏe định kỳ, làm các xét nghiệm Pap và HPV định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần để được chẩn đoán và điều trị bệnh tử cung kịp thời.

Nguồn và ảnh: Kormedi, The Healthy, Cancer123