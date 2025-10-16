Từ bản thiết kế vẽ trên nền đất bờ ruộng tới xưởng chế tác nông cụ, sức sáng tạo của anh nông dân làm nên điều không tưởng

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược hàng đầu. Trong hành trình dài, người dân và doanh nghiệp được xem là trung tâm, nhà khoa học là nhân tố then chốt, còn Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo thể chế, dữ liệu và hạ tầng hiện đại.

Từ tinh thần đó, talkshow đặc biệt “Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam” ra đời như một nhịp cầu truyền cảm hứng, mang đến những câu chuyện, con người và công trình tiêu biểu mang dấu ấn Việt, nơi tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên được thắp sáng qua từng hành trình đời thực.

"Nhà sáng chế chân đất" Tạ Đình Huy là khách mời của buổi talkshow.

Từ bản vẽ bên bờ ruộng đến nông cụ mang nhãn hiệu AHM

Từ những năm 2000, giữa cánh đồng của miền quê Thụy Hương, một chàng nông dân trẻ đã bắt đầu hành trình sáng tạo của riêng mình bằng những bản vẽ nguệch ngoạc ngay tại nơi anh thường xuyên “công tác”. “Thực tế, bản vẽ của tôi được thực hiện trên nền đất, trên chính bờ ruộng ấy! Đến bây giờ bà con gọi tôi là nhà sáng chế chân đất là vì vậy”, anh Tạ Đình Huy vui vẻ kể lại, phần nào tự hào vì cái tên chất phác.

Bằng những mảnh sắt bỏ đi và động cơ cũ kỹ, anh Huy đã mày mò chế tạo những chiếc máy cày, máy bừa thô sơ phục vụ bà con nông dân. Người dân địa phương quen gọi sản phẩm tự chế của anh là “máy Anh Huy”, rồi từ đó cái tên “Anh Huy Máy” ra đời, và thương hiệu AHM chính thức hình thành.

Sau nhiều năm cải tiến, chiếc máy nông nghiệp đa năng AHM có thể đảm nhiệm tới 23 công năng, từ cày, bừa, gieo hạt, phun thuốc cho tới kéo rơ-moóc, mang lại hiệu quả vượt trội. Mỗi năm, hơn 1000 cỗ máy mang thương hiệu “made in AHM” được xuất xưởng, lan tỏa khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và thậm chí còn vươn sang thị trường Lào, Campuchia. Những cỗ máy AHM đã giúp nông dân giảm tới 60% nhân công và 30% chi phí sản xuất.

Từ người nông dân chân đất đến nhà sáng chế không bằng cấp

Không qua đào tạo cơ khí, chỉ học hết phổ thông và từng lỡ dở con đường đại học vì hoàn cảnh, Tạ Đình Huy vẫn kiên định theo đuổi đam mê sáng chế. Anh không có phòng thí nghiệm hiện đại, cũng chẳng có nguồn vốn dồi dào, chỉ có lòng đam mê và sự kiên trì.

Ngày anh xuống ruộng thử nghiệm, tối lại về sửa máy; thất bại rồi làm lại, sai rồi học, cứ thế từng bước hoàn thiện sản phẩm. “Cho đến giờ này, khi sản phẩm của tôi được bà con đón nhận, tôi nghĩ rằng đó là nhờ sự kiên trì, lòng quyết tâm và không bị lay động trước tác động của người ngoài”, anh Huy nói.

Dù ban đầu bị người thân và bạn bè ngăn cản vì cho rằng “một nông dân thì làm sao chế tạo được máy móc”, Huy vẫn giữ vững lập trường và tiếp tục con đường đã chọn. Chính sự bền bỉ, niềm tin và ý chí không lay chuyển ấy đã giúp anh biến giấc mơ cơ giới hóa đồng ruộng thành hiện thực, trở thành minh chứng sống động rằng sáng tạo không chỉ đến từ phòng nghiên cứu, mà có thể bắt đầu từ đôi tay người nông dân sáng tạo.

Câu chuyện của anh Tạ Đình Huy không chỉ là hành trình của một người nông dân biến ước mơ thành hiện thực, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và tinh thần sáng tạo Việt Nam. Từ những bản vẽ thô sơ bên bờ ruộng đến thương hiệu máy nông nghiệp đa năng AHM vang danh trong và ngoài nước, anh Huy đã chứng minh rằng tri thức có thể đến từ trải nghiệm, và sáng chế có thể nảy sinh từ lao động chân chính. Hành trình ấy truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tin rằng nếu dám nghĩ, dám làm, thì ai cũng có thể tạo nên điều phi thường.