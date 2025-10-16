Nhờ làm nông từ nhỏ, nhà sáng chế chân đất Tạ Đình Huy hiểu rõ sự vất vả của người nông dân và cách "giảm tải" công việc hiệu quả

Talkshow đặc biệt “Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam” một lần nữa mời về một tấm gương truyền cảm hứng. Được mệnh danh là “nhà sáng chế chân đất”, anh Tạ Đình Huy được bà con mến mộ vì tinh thần kiên trì vượt khó, cũng như sứng sáng tạo vô biên khi tự mày mò, sáng chế được những thứ nông cụ độc đáo.

Sinh ra và lớn lên giữa vùng quê trồng lúa nước, Tạ Đình Huy hiểu rõ từng giọt mồ hôi của người nông dân. Ngày còn đi học, buổi sáng cắp sách đến trường, chiều về anh lại xuống ruộng phụ giúp cha mẹ, ông bà. Từ việc cầm cuốc, chăm cây đến thu hoạch mùa màng, tất cả trở thành bài học đầu đời, nuôi dưỡng trong anh khát vọng làm nông “đỡ mệt hơn mà nhanh hơn”.

“Tôi cảm thấy dễ dàng hơn bởi vì tôi là xuất thân từ nhà nông. Tôi đã từng làm những công việc đó và tôi biết là trồng lên một cây trồng như cây ngô, cây khoai, cây sắn hoặc cây lúa là có những giai đoạn nào. Tức là bà con nông dân cần gì thì tôi có máy móc thay thế”, anh nhận định về lợi thế đặc biệt của mình.

Anh Tạ Đình Huy, khách mời trong talkshow Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam.

Chính suy nghĩ giản dị ấy đã khơi nguồn cho hành trình trở thành nhà sáng chế chân đất, người tự tay lắp ráp nên chiếc máy nông nghiệp đa năng từ những quan sát và trí tưởng tượng của chính mình.

Không được đào tạo bài bản về cơ khí, Huy bắt đầu bằng niềm đam mê và lòng kiên trì. Hàng trăm lần thử rồi sửa, thất bại rồi làm lại, anh dần biến giấc mơ cơ giới hóa đồng ruộng thành hiện thực. Bất chấp sự nghi ngờ của người thân, bạn bè, anh vẫn bền bỉ với lựa chọn của mình.

Khi những cỗ máy đầu tiên được bà con đón nhận, đó không chỉ là thành công của một người nông dân, mà còn là minh chứng cho ý chí không khuất phục. Từ một xưởng nhỏ, anh Huy mở rộng mô hình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương: những người trẻ ở nông thôn từng thiếu cơ hội nay được làm việc ngay gần nhà, trong môi trường an toàn, đậm đà tình làng nghĩa xóm.

Với anh Huy, “kiến tạo” không chỉ là sáng chế ra chiếc máy, mà còn là tạo ra sinh kế, niềm tin và hy vọng cho quê hương mình.

“Nhất cự ly, nhì tốc độ là như thế. Giúp những người công nhân được làm môi trường gần nhà, thì đấy là một cái thành công đầu tiên rồi”, anh Huy chia sẻ. “Họ sẽ không lo lắng về chi phí đi lại, không xa nhà, không phải ở trọ”.

Anh nói tiếp: “Nông thôn thừa rất nhiều lao động, có những bạn không có điều kiện để đi học đến nơi đến chốn, có những người chỉ hết cấp hai thôi”. Nhưng theo quan điểm của anh Huy, tuy họ không đủ trình độ làm việc ở các nhà máy lớn, nhưng họ hoàn toàn có thể trở thành những người thợ máy lành nghề tại địa phương. Anh Huy đã tạo cho lao động trẻ tại nông thôn một nơi an toàn.

“An toàn ở đây tức là an toàn tinh thần. Họ có cái hăng say trong lao động bởi vì họ thấy cái môi trường này rất là phù hợp với họ. Đầu tiên là gần gũi với họ, gần nhà họ”, anh thổ lộ.

Từ những trăn trở và quan sát đời sống quanh mình, anh Tạ Đình Huy đã chứng minh rằng hiểu rõ địa phương và người dân chính là nền tảng quan trọng để sáng tạo ra những giải pháp thực sự hữu ích.

Các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, những sản phẩm công nghệ do anh nghiên cứu đều bắt nguồn từ nhu cầu rất cụ thể của bà con nông dân, đồng thời tận dụng được lực lượng lao động đang rất sẵn tại địa phương. Câu chuyện của anh không chỉ là hành trình khởi nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tri thức gắn liền thực tiễn, của tinh thần đổi mới xuất phát từ chính quê hương mình.