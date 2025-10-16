“Gia vị” loa kéo khiến tiệc nướng, tiệc hồ bơi cuối năm thêm đỉnh nóc

Sự xuất hiện của những chiếc loa tháp di động Samsung hứa hẹn mang đến hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hấp dẫn, thổi bùng không khí sôi động trong những chuyến Staycation cuối năm.

Không cần đi xa vẫn có trải nghiệm chất

Tổ chức Staycation (kỳ nghỉ tại chỗ) cùng bạn bè, gia đình đang là xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn. Theo khảo sát mới nhất của Công ty nghiên cứu thị trường du lịch Outbox Company, người Việt có xu hướng lựa chọn những chuyến du lịch nội vùng, với thời gian lưu trú ngắn. Booking.com cũng cho biết 67% người Việt tìm kiếm các chuyến du lịch tập trung chủ yếu vào nghỉ ngơi, thư giãn.

Xu hướng Staycation được nhiều người trẻ ưa chuộng, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm

Dịp lễ hội cuối năm trùng với mùa cao điểm của nhiều công ty, tổ chức, khiến việc sắp xếp thời gian đi du lịch xa trở nên khó khăn với không ít người trẻ. Staycation vì thế trở thành khoảng nghỉ phù hợp, giúp nạp lại năng lượng nhanh chóng và mang không khí lễ hội đến với số đông. Nhờ sự phát triển của các mô hình lưu trú mang đậm phong cách sống, đầy đủ tiện nghi như sân vườn, hồ bơi… việc tổ chức các chuyến Staycation đã dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các hoạt động được người trẻ ưa chuộng trong những chuyến Staycation phải kể đến tiệc hồ bơi, tiệc nướng sân vườn với âm nhạc sôi động. Đây cũng là lý do mà lượt tìm kiếm cho các từ khóa như loa di động, loa kéo, loa karaoke… luôn duy trì ở mức cao, phản ánh sự quan tâm không nhỏ của người Việt đến sản phẩm giải trí linh hoạt, tiện dụng này. Mai Anh (TP.HCM), một người trẻ yêu thích phong cách Staycation cho biết: "Mỗi lần lớp em quyết định thuê villa tổ chức staycation là loa karaoke luôn là thứ cần ưu tiên chuẩn bị. Đi chơi đông người mà thiếu âm nhạc thì chán lắm. Phải có tí nhạc vào thì không khí mới vui banh nóc được".

Mini concert bên hồ bơi, bếp nướng

Để tổ chức được những bữa tiệc âm nhạc sôi động bên hồ bơi hay bếp nướng, một thiết bị âm thanh với chất âm xuất sắc, dễ dàng di chuyển và hỗ trợ nhạc cụ là vô cùng cần thiết. Các dàn loa karaoke gia đình có thể hỗ trợ mic karaoke hoặc jack cắm chơi nhạc, nhưng lại thiếu đi tính di động. Trong khi đó, các sản phẩm loa kéo, loa di động có ưu điểm về sự tiện lợi, dễ mang đi, nhưng chất âm và khả năng hỗ trợ thiết bị ngoại vi còn nhiều hạn chế.

Đáp ứng nhu cầu giải trí của số đông người dùng, Samsung đã ra mắt hai dòng loa tháp di động ST50F và ST40F hoàn toàn mới, hứa hẹn "thổi bùng" không khí trong những buổi tụ họp đông người, đặc biệt là Staycation. Với công suất lên đến 240W, loa tháp di động của Samsung có khả năng lấp đầy không gian bằng âm thanh giàu chi tiết, rõ ràng vượt trội. Hai loa tweeter dạng vòm kép được áp dụng công nghệ Waveguide, mang đến dải cao trong trẻo, dễ nghe. Hai loa woofer cho phép điều chỉnh âm trầm linh hoạt. Đặc biệt, loa tháp di động Samsung là sản phẩm hiếm hoi cho phép tinh chỉnh âm thanh theo 4 chế độ khác nhau gồm: Tiêu chuẩn, Rộng, Sân vận động và Ngoài trời. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái tinh chỉnh âm thanh phù hợp với mọi bối cảnh, từ tiệc BBQ ngoài sân vườn, tiệc hồ bơi cho đến sàn nhảy sôi động. Nếu vẫn chưa đã tai, người dùng có thể kết nối nhiều loa với nhau thông qua Auracast™ Group Play hoặc ghép đôi 2 loa tháp di động bằng Stereo Play để bung nhạc hết nấc.

Loa tháp di động Samsung, sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng

Không dừng ở âm thanh chất lượng cao, hiệu ứng ánh sáng sống động trên loa tháp di động Samsung mới là yếu tố khiến các cuộc vui Giáng Sinh, Halloween, Tết Tây… thêm phần đặc sắc. Hệ thống ánh sáng Party Lights+ có khả năng phân tích nhịp và tần số nhạc theo thời gian thực, từ đó kích hoạt hàng chục đèn LED nhấp nháy đồng bộ cùng giai điệu. Khi kích hoạt, ánh sáng LED sẽ bao phủ 5 khu vực chính của loa, tạo nên hiệu ứng 360° vô cùng cuốn hút. Đặc biệt, dòng loa này còn tích hợp cả DJ Booth, chế độ Karaoke và cổng cắm guitar, sẵn sàng biến mọi không gian thành sân khấu âm thanh, ánh sáng sống động. Đây là những ưu điểm vượt trội so với loa kéo hay loa karaoke gia đình thông thường.

Chế độ karaoke và cổng cắm guitar giúp những chuyến Staycation thêm hứng khởi

Tính di động của dòng loa nói trên cũng được đánh giá cao khi tích hợp bánh xe và tay kéo đối với ST50F, khe và tay cầm đối với ST40F, giúp người trẻ dễ mang đi khi tổ chức Staycation. Ngoài ra, thời lượng pin lên đến 18 giờ và chuẩn kháng nước IPX4 cũng tối ưu trải nghiệm khi tổ chức tiệc ngoài trời hoặc tiệc hồ bơi.

Xách loa tháp di động Samsung và lên đường Staycation sẽ là xu hướng tiếp theo trong năm nay

Cùng với vali, người trẻ giờ chỉ việc xách loa tháp di động Samsung lên và đi là đã sẵn sàng cho một chuyến Staycation vui đỉnh nóc ngay tại trung tâm các thành phố lớn. Tất cả hứa hẹn sẽ mở ra một trải nghiệm giải trí khác biệt trong mùa lễ hội cuối năm này.

Đặc biệt, từ ngày 1/10 đến ngày 31/10, khi đặt mua sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến Samsung, khách hàng có thể mua kèm voucher 2 triệu đồng với giá chỉ 20.000 đồng. Ngoài ra, khi mua tại các cửa hàng điện máy trên toàn quốc, khách hàng sẽ được tặng kèm micro trị giá 2.080.000 đồng.