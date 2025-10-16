Thành trì “khóa iCloud” sụp đổ: Đã có thể bẻ khóa iCloud gần như tất cả iPhone và iPad, iPhone 16 Pro Max hay iOS 26 mới nhất cũng bị qua mặt

Trong nhiều năm, “khóa iCloud” – hay iCloud Activation Lock – được xem là tấm lá chắn gần như bất khả xâm phạm của hệ sinh thái Apple. Tính năng này được Apple thiết kế nhằm ngăn chặn kẻ gian sử dụng iPhone hoặc iPad bị mất cắp, bằng cách yêu cầu đăng nhập tài khoản iCloud gốc mới có thể kích hoạt và sử dụng thiết bị.

Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày qua, cộng đồng công nghệ đã ghi nhận một diễn biến chưa từng có: công cụ iRemove Tools tuyên bố có thể bypass iCloud cho toàn bộ dòng iPhone từ 5s đến 16 Pro Max, chạy từ iOS 12 đến iOS 26.0.1, và mọi thế hệ iPad. Hiện tại chưa rõ thế hệ iPhone 17 mới nhất có được hỗ trợ hay không.

Công cụ iRemove Tools hỗ trợ mở khóa iCloud trên hầu hết iPhone và iPad

Theo mô tả từ trang chủ, sau khi “bypass”, iPhone có thể vào màn hình chính, cài đặt ứng dụng, sử dụng Wi-Fi và App Store như bình thường. Tuy nhiên, máy sẽ không nhận SIM và không thực hiện được cuộc gọi, đồng nghĩa với việc chỉ có thể hoạt động như một chiếc iPod cao cấp. Với iPad do không thể nghe gọi, vậy nên về cơ bản có thể hoạt động trọn vẹn sau khi mở khóa.

Công cụ iRemove Tools trên Mac (ảnh: người dùng Tuan Anh/Facebook).

Trong 1–2 ngày đầu công cụ iRemove Tools thậm chí còn được cung cấp miễn phí, nhưng hiện tại nhà phát triển đã niêm yết 19 USD cho mỗi lần bypass (khoảng 450.000 đồng), và một số dịch vụ trung gian tại Việt Nam đã bắt đầu cung cấp gói mở khóa thương mại cho người dùng muốn sử dụng.

Một đơn vị niêm yết dịch vụ bypass iCloud với giá 450.000 đồng.

Trước đây, việc vượt qua “khóa iCloud” chỉ khả thi với các dòng máy cũ dùng chip A11 trở xuống, dựa trên lỗ hổng bootrom exploit – vốn không thể vá bằng cập nhật phần mềm. Do đó, việc thiết bị dùng chip A12 trở lên – đặc biệt là dòng iPhone 16 – có thể bị bypass được xem là điều “thần kỳ”, bởi iOS 26 hay thậm chí iOS 18 từ năm ngoái đến nay vẫn chưa có công cụ jailbreak công khai nào.

Một kỹ thuật viên chia sẻ ảnh bypass iCloud những chiếc iPhone (ảnh: Tuấn Anh/Facebook)

Dù cơ chế hoạt động của iRemove Tools vẫn còn là ẩn số, nhưng sự kiện này đang khiến cộng đồng người dùng lo ngại. Bởi nếu công cụ này thực sự hiệu quả, nguy cơ iPhone và iPad bị mất cắp có thể được mở khóa và bán lại dễ dàng hơn bao giờ hết, phá vỡ lớp bảo vệ từng được xem là “bất khả xâm phạm” của Apple.