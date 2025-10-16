Đến lượt YouTuber số 1 thế giới cũng đi làm tiền số, tham gia Fintech: Bước đột phá ngành tài chính hay lại là một chiêu ‘lùa gà’ crypto?

Tờ Business Insider (BI) cho hay YouTuber số 1 thế giới Jimmy Donaldson với nghệ danh MrBeast đang gây sự chú ý với giới truyền thông khi mở rộng sang lĩnh vực tài chính, tín dụng trực tuyến và tiền số.

Sau khi xây dựng đế chế truyền thông và thương hiệu thực phẩm với chuỗi MrBeast Burger và Feastables, “ông vua YouTube” nay đang mở rộng sang lĩnh vực tài chính với dự án MrBeast Financial, được giới công nghệ Mỹ mô tả là “nền tảng tài chính do người sáng tạo nội dung sáng lập đầu tiên”, một bước đi khiến cả ngành fintech phải chú ý.

Theo các nguồn tin từ Business Insider và The Information, MrBeast Financial đang được phát triển với mô hình ứng dụng quản lý tài chính cá nhân kết hợp ví điện tử, hướng đến giới trẻ, vốn là nhóm khán giả trung thành nhất của MrBeast.

Dự án có thể bao gồm các tính năng tiết kiệm, đầu tư vi mô, hoặc vay tiêu dùng nhỏ lẻ, xây dựng sàn tiền số và không loại trừ khả năng phát triển thẻ tín dụng mang thương hiệu Beast trong tương lai. Dù chi tiết còn hạn chế, rõ ràng MrBeast không chỉ đang làm truyền thông cho ngân hàng, mà muốn xây dựng một nền tảng fintech thực thụ với khởi điểm là hơn 300 triệu người theo dõi toàn cầu.

Động thái này không chỉ là một sự đa dạng hóa kinh doanh đơn thuần mà còn là một canh bạc có khả năng định hình lại mối quan hệ giữa các nhà sáng tạo nội dung và ngành Fintech, đồng thời đặt ra những thách thức lớn về mặt pháp lý và danh tiếng đối với Donaldson.

Đột phá

Điều đáng nói không nằm ở việc MrBeast có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền, mà ở thứ tài sản vô hình anh mang đến: niềm tin của hàng trăm triệu người trẻ. Trong thế giới tài chính truyền thống, các ngân hàng bỏ ra hàng tỷ USD để xây dựng thương hiệu, trong khi MrBeast đã có sẵn điều đó nhờ một thập kỷ kể chuyện, làm từ thiện và tạo ra nội dung gắn liền với hình ảnh “người tốt của internet”.

Nếu người hâm mộ sẵn sàng chi tiền mua thanh sô-cô-la Feastables hay thử Burger của anh, họ cũng có thể mở tài khoản hoặc gửi tiết kiệm trên ứng dụng mang logo Beast, tham gia sàn tiền số hay thậm chí mua những đồng meme coin của Youtuber số 1 này. Ở góc độ này, Beast Financial không chỉ là một startup fintech, mà là một thí nghiệm xã hội về sức mạnh của niềm tin kỹ thuật số, nơi danh tiếng cá nhân thay thế quảng cáo truyền thống.

Trong vài năm qua, ngành fintech Mỹ rơi vào tình trạng bão hòa. Các ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số như Chime, SoFi hay Robinhood đều tăng trưởng chậm lại, chi phí thu hút người dùng ngày càng cao. Sự xuất hiện của MrBeast có thể phá vỡ trật tự quen thuộc khi anh nắm trong tay “kênh phân phối” mà không fintech nào có được: cộng đồng người theo dõi toàn cầu, gắn bó và dễ lan tỏa.

Thành công của MrBeast Financial nằm ở khả năng giải quyết vấn đề cốt lõi của ngành công nghiệp dịch vụ tài chính: chi phí thu hút khách hàng (CAC). Trong khi các startup Fintech phải chi hàng triệu đô la cho quảng cáo kỹ thuật số để thuyết phục khách hàng trẻ tuổi sử dụng dịch vụ của họ, MrBeast có một kênh phân phối miễn phí và hiệu quả nhất hành tinh: kênh YouTube với hàng trăm triệu người đăng ký, chủ yếu là Gen Z và Millennials.

Chiến lược này cho phép MrBeast không chỉ giảm thiểu chi phí tiếp thị mà còn xây dựng một thương hiệu tài chính dựa trên tương tác và lòng trung thành của người hâm mộ. Anh có thể áp dụng phong cách làm video đặc trưng của mình là biến các thử thách thành cơ hội vào tài chính, chẳng hạn như tổ chức các cuộc thi tiết kiệm hoặc cung cấp các khoản vay sinh viên với lãi suất ưu đãi, củng cố hình ảnh một người hùng tài chính thay vì một tổ chức lạnh lùng.

Đây là một mô hình "Fintech theo Người Sáng tạo" (Creator-Owned Fintech) hoàn toàn mới, biến nội dung thành một kênh phân phối sản phẩm có một không hai.

Từ góc độ thị trường, Beast Financial có thể trở thành mô hình lai giữa thương hiệu cá nhân và hạ tầng tài chính. Nhiều khả năng dự án sẽ hợp tác với một công ty fintech hiện có, cung cấp hạ tầng ngân hàng và giấy phép hoạt động, còn MrBeast đảm nhiệm vai trò nhận diện, truyền thông và chiến lược người dùng.

Mô hình này tương tự cách Ryan Reynolds từng làm với Mint Mobile nhưng lần này, lĩnh vực không phải là viễn thông mà là tài chính.

Nếu thành công, Beast Financial có thể mở ra một làn sóng mới, nơi những người sáng tạo nội dung trở thành trung gian tài chính. Trong tương lai gần, không loại trừ việc các ngôi sao YouTube khác, từ Logan Paul đến Charli D’Amelio, sẽ ra mắt các ứng dụng tiết kiệm, đầu tư hoặc ví tiền điện tử của riêng họ. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng ấy là nguy cơ đổ vỡ niềm tin.

Lùa gà tiền số?

Thị trường từng chứng kiến sự sụp đổ của CryptoZoo, dự án NFT do Logan Paul quảng bá, khiến hàng nghìn người hâm mộ mất tiền. Với MrBeast, danh tiếng tích lũy suốt nhiều năm khiến anh khó có thể mạo hiểm bằng một sản phẩm thiếu minh bạch. Tuy vậy, chỉ cần một lỗi nhỏ trong quản trị, bảo mật hay truyền thông, dự án tài chính của anh có thể trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong lĩnh vực ngân hàng, mỗi quyết định không chỉ mang tính sáng tạo, mà còn mang tính pháp lý.

Theo các đơn đăng ký nhãn hiệu và tài liệu rò rỉ, MrBeast Financial có kế hoạch cung cấp một hệ sinh thái tài chính toàn diện, bao gồm: các dịch vụ ngân hàng cơ bản, tư vấn tài chính, các giải pháp cho vay tín dụng, và một sàn giao dịch tiền mã hóa chuyên dụng.

Tuy nhiên, chính sự tham vọng này lại vấp phải rào cản lớn nhất của Donaldson: lịch sử tiền mã hóa cá nhân của anh. Các báo cáo điều tra từ các nhà phân tích như SomaXBT trong quá khứ đã cáo buộc MrBeast liên quan đến các hoạt động "mua trước – quảng cáo – bán tháo" (pump-and-dump), hay còn gọi là “lùa gà” một số token tiền số, thu về lợi nhuận cá nhân hàng triệu USD từ các giao dịch nội gián.

Cụ thể, token SuperFarm (SUPER) được nhắc tới thường xuyên. Theo những báo cáo này, MrBeast được cho là đầu tư 100,000 USD trong giai đoạn IDO, sau đó quảng bá, giá tăng rồi bán ra, thu lời lớn.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai nào xác nhận rằng các hoạt động này là bất hợp pháp theo luật Mỹ hoặc nơi nào khác, tức là chưa có án, chưa có điều tra chính thức từ cơ quan quản lý được xác minh rõ. Vì thế, nhiều cáo buộc vẫn ở mức “tin đồn/nghi ngờ” hoặc “phân tích blockchain và hành vi giao dịch” hơn là khẳng định phạm pháp.

Việc chuyển từ hoạt động đầu tư cá nhân không được giám sát sang việc vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa công khai sẽ đẩy MrBeast vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý nghiêm ngặt như SEC. Bất kỳ mối liên hệ nào với các cáo buộc pump-and-dump trong quá khứ đều có thể ngăn cản hoặc trì hoãn đáng kể việc cấp phép, đồng thời khiến các đối tác ngân hàng lớn, vốn rất nhạy cảm với rủi ro danh tiếng, ngần ngại hợp tác.

Quay trở lại câu chuyện, ở một khía cạnh khác, nếu MrBeast Financial thành công, nó sẽ thay đổi đáng kể Nền kinh tế Sáng tạo Nội dung (Creator Economy). Nó sẽ là bằng chứng cho thấy các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu có thể vượt qua vai trò của người quảng cáo để trở thành những người sở hữu và điều hành các doanh nghiệp tỷ đô trong các ngành công nghiệp cốt lõi, phức tạp và được quản lý chặt chẽ.

Bước đi của MrBeast cho thấy ranh giới giữa “người sáng tạo nội dung” và “doanh nhân công nghệ” đang mờ dần. Khi influencer sở hữu tệp người dùng lớn hơn cả nhiều ngân hàng, họ có thể biến sức ảnh hưởng thành cơ sở hạ tầng kinh tế thực.

Các nhà sáng tạo không còn cần phải dựa vào các hợp đồng tài trợ béo bở hay chia sẻ doanh thu quảng cáo; họ có thể tự mình xây dựng các công ty tài chính, bảo hiểm, hoặc giáo dục dựa trên mối quan hệ trực tiếp và lòng tin với khán giả.

Bước đi này không chỉ nâng tầm Jimmy Donaldson thành một nhà tư bản truyền thông thực thụ, mà còn mở ra một con đường mới cho các nhà sáng tạo có tầm ảnh hưởng khác đa dạng hóa sang các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao, thách thức các công ty truyền thống bằng sức mạnh không gì sánh được của cộng đồng trực tuyến.

Trong kịch bản lạc quan, Beast Financial sẽ thành công trong việc giúp người trẻ tiếp cận tài chính dễ dàng hơn, đặc biệt là nhóm chưa có lịch sử tín dụng hoặc không tin tưởng vào ngân hàng truyền thống. Trong kịch bản thận trọng hơn, đây sẽ là một thử nghiệm táo bạo, có thể khơi dậy trào lưu mới nhưng cũng đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý.

Dù kết quả ra sao, việc MrBeast bước chân vào lĩnh vực tài chính là dấu mốc mang tính biểu tượng cho thời đại số: khi quyền lực kinh tế không còn nằm trong tay các tổ chức lâu đời, mà đang chuyển dần sang những người có khả năng kết nối và tạo niềm tin với công chúng.

*Nguồn: BI, Fortune