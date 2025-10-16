Có 1,5 tỷ, thay vì Everest có thể mua Mercedes-Benz GLS 350d: Được xe Đức sang chảnh nhưng đổi lại đã hết 'nguyên tem' tới 8 năm

Một chiếc Mercedes-Benz GLS 350d đời 2017 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Điểm đặc biệt là chiếc xe sử dụng động cơ dầu 3.0L, khác với hầu hết các mẫu Mercedes-Benz GLS-Class cùng đời tại Việt Nam chủ yếu dùng máy xăng V6 hoặc V8.

Mức giá "sang tay" được đưa ra là 1,56 tỷ đồng với odo khoảng 90.000km. Cùng tầm tiền, người tiêu dùng có thể lựa chọn Ford Everest bản cao cấp nhất Platinum (1,545 tỷ). Điểm khác biệt dễ thấy nhất đó là GLS 350d thuộc phân khúc SUV cỡ E trong khi chiếc Everest chỉ là SUV cỡ D. Chưa kể, những chiếc xe Mercedes-Benz vẫn thường được đề cao hơn ở khung gầm, thân vỏ chắc chắn, mang lại cảm giác lái ổn định, đầm xe hơn.

Những bức ảnh rao bán cho thấy, cảm quan ngoại thất chiếc Mercedes-Benz GLS 350d 2017 ở mức khá, màu sơn trắng vẫn bóng bẩy. Phần chóa đèn giữ được độ trong. Bộ mâm theo xe là loại 5 chấu kép. Một số chi tiết chrome như lưới tản nhiệt, logo, tay cửa cốp,... mang sắc vàng nhiều khả năng được chủ cũ mạ lại tạo điểm nhấn, thay vì là ố mờ theo thời gian.

Bên trong nội thất, chiếc GLS 350d rao bán sử dụng tông màu đen. Tình trạng ở mức chấp nhận được, da ghế ngồi đã xuất hiện những vệt gợn nhăn nhẹ, không còn giữ được độ căng như khi xe còn mới. Các chi tiết ốp gỗ vẫn còn bóng bẩy.

Màn hình giải trí trên Mercedes-Benz GLS 350d là dạng TFT 8 inch, đi kèm các tiện ích kết nối điện thoại thông minh. Tuy nhiên vẫn thiếu đi kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đầu ra của hệ thống giải trí là thương hiệu Harman Kardon quen thuộc. Khu vực bệ trung tâm có núm COMAND để sử dụng màn hình giải trí và núm xoay chuyển 5 chế độ lái. Tiện ích hàng ghế sau gồm điều hòa riêng biệt và rèm che nắng chỉnh tay.

Về động cơ, Mercedes-Benz GLS 350d sử dụng máy dầu 3.0L V6 tăng áp, sản sinh 255 mã lực, 620 Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số tự động 9 cấp. So với Ford Everest, động cơ của GLS 350d có dung tích và công suất lớn hơn hẳn. Người bán chia sẻ thêm rằng, mẫu SUV Đức chỉ có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít/100km nhưng không đề cập rõ là trên loại đường nào. Nếu so sánh với Ford Everest sẽ có mức tiêu thụ khoảng 6,8 lít/100km di chuyển đường trường (theo công bố NSX).