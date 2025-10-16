Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9/2025: VinFast 'bóp nghẹt' đối thủ, mẫu MPV mới bán 1 tháng đã leo top

Do tháng 7 Âm lịch - thời điểm hàng năm thường bị người dân né tránh mua các tài sản lớn như xe hơi kéo dài tới gần hết tháng 9 Dương lịch, nên nhiều chuyên gia cho rằng doanh số thị trường xe Việt trong tháng 9/2025 sẽ còn thấp hơn so với tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên khá bất ngờ khi cuối cùng thị trường xe Việt có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục trong tháng 9/2025 để có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Điều này được thể hiện rõ qua số liệu lượng bán tháng 9/2025 của một số đơn vị như Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast. Theo VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe, tăng 18% so với tháng trước đó.

Trong tháng 9/2025,VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, tăng tới 27,3% so với tháng 8/2025. Qua đó nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến nay của hãng lên 103.884 xe - mức doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam. Hãng xe Việt tiếp tục áp đảo trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9. Đặc biệt, ngay trong tháng đầu mở bán, VinFast Limo Green gây ấn tượng mạnh khi đạt 2.120 xe, vượt qua nhiều cái tên lớn để đứng ở vị trí bán chạy thứ 4.

Trong khi đó, tiếp tục đà tăng trưởng của tháng 8/2025, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo tổng doanh số xe Hyundai tháng 9 đạt 4.296 xe, tăng trưởng 16,1% so với tháng 8. Tổng kết 3 quý bán hàng của năm 2025, Hyundai Thành Công đạt doanh số 35.802 xe bán ra. Tuy nhiên, không có mẫu xe nào của Hyundai lọt top 10 bán chạy nhất tháng.

Một bất ngờ khác trong tháng 9 đến từ Toyota Yaris Cross khi doanh số tăng tới 94,1%, đạt 1.964 xe, leo lên vị trí thứ 5 toàn thị trường.