Từ 30/7, có quy định mới liên quan đến các giao dịch rút/chuyển tiền online: Người dùng tài khoản ngân hàng cần biết

Theo đó, một số người dùng ngân hàng sẽ cần cập nhật mã xác thực để tiếp tục thực hiện các giao dịch online.

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Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo áp dụng quy định mới đối với mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng VPBank NEO dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 30/7/2026. Việc điều chỉnh được thực hiện nhằm tuân thủ Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.

Theo quy định tại Thông tư số 50, mã Smart OTP phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự. Thời gian hiệu lực của mỗi mã Smart OTP tối đa là 12 tháng. Riêng mã Smart OTP được cấp mặc định khi kích hoạt lần đầu có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, hệ thống VPBank sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu cập nhật mã Smart OTP tới từng khách hàng tại thời điểm cần thực hiện.

Cụ thể, khách hàng đang sử dụng Smart OTP 4 ký tự sẽ được hệ thống hướng dẫn thiết lập lại mã Smart OTP 6 ký tự. Trong khi đó, những khách hàng đã sử dụng Smart OTP 6 ký tự trên 12 tháng sẽ được hướng dẫn đổi sang mã Smart OTP mới.

Trong thời gian tới, hệ thống VPBank NEO cũng sẽ tự động yêu cầu khách hàng đổi mã Smart OTP khi mã đã được sử dụng đủ 12 tháng. Điều này đồng nghĩa người dùng cần chú ý các thông báo hiển thị trên ứng dụng để cập nhật mã khi được yêu cầu, tránh ảnh hưởng đến quá trình xác thực giao dịch.

Smart OTP là phương thức xác thực được tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng số và được sử dụng để xác nhận nhiều giao dịch trực tuyến. Khi khách hàng thực hiện chuyển tiền, thanh toán hoặc một số giao dịch tài chính khác, Smart OTP đóng vai trò là một lớp xác thực trước khi giao dịch được hoàn tất.

Do đó, những thay đổi đối với Smart OTP có thể liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện các giao dịch trên ứng dụng ngân hàng. Đặc biệt, người dùng đang sử dụng mã Smart OTP 4 ký tự hoặc đã sử dụng mã 6 ký tự trong thời gian trên 12 tháng cần lưu ý thông báo từ hệ thống VPBank NEO.

VPBank cho biết việc cập nhật Smart OTP được thực hiện thông qua thao tác ngay trên ứng dụng và không làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý các dịch vụ ngân hàng điện tử. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng thực hiện đổi mã ngay khi nhận được hướng dẫn trên VPBank NEO để bảo đảm quá trình giao dịch được liên tục, an toàn và bảo mật.

Trước đó, VietinBank cũng thông báo điều chỉnh mã PIN Soft OTP trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile từ 4 số lên 6 số, áp dụng từ ngày 16/7/2026.

Theo thông báo của VietinBank, việc tăng mã PIN Soft OTP từ 4 số lên 6 số nhằm đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn trong giao dịch thanh toán. Theo Điều 11 Thông tư 50/2024/TT-NHNN, hình thức xác nhận bằng mã PIN, trừ mã PIN gắn với thẻ vật lý, phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự.

Thông tư này cũng quy định thời gian hiệu lực của mã PIN tối đa 12 tháng. Riêng mã PIN được cấp phát mặc định lần đầu có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng VietinBank cần đổi mã PIN tại mục cài đặt Soft OTP trước thời điểm áp dụng. Người dùng có thể mở ứng dụng VietinBank iPay Mobile, vào phần cài đặt Soft OTP và đổi mã PIN từ 4 số sang 6 số theo hướng dẫn.