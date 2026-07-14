Giá vàng nhẫn trơn 9999 Doji hôm nay 14/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay 14/7/2026 tại Doji và nhiều thương hiệu khác sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vàng nhẫn trơn 9999 (hay còn gọi là vàng nhẫn tròn trơn 24K) là một trong những sản phẩm phổ biến tại Việt Nam.

Vàng nhẫn trơn 9999 được chế tác thành hình chiếc nhẫn trơn nhẵn, không có hoa văn họa tiết và thường không đính đá. Loại vàng này có độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%).

Giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji hôm nay

Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/7/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở mức 14,30 - 14,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn trơn 9999 thiết kế đơn giản, không hoa văn, đính đá. (Ảnh minh họa: AI)

Lưu ý, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h ngày 14/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.540.000 14.840.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.680.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.200.000 13.400.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 14.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.580.000 14.130.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18K 9.797.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14K 7.430.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10K 5.392.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 14/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.680.000 đồng/chỉ SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.440.000 14.790.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.440.000 14.800.000 đồng/chỉ PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.320.000 14.690.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.300.000 14.680.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.