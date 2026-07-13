Lãi suất ngân hàng 13/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 13/7 cho thấy mặt bằng lãi suất nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, một ngân hàng đã nâng lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên 7,1%/năm, gia nhập nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 13/7 cho thấy mặt bằng lãi suất nhìn chung không có nhiều biến động. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh tăng lãi suất, qua đó gia nhập nhóm niêm yết từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Bac A Bank tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn

Theo biểu lãi suất mới, Bac A Bank tăng đồng loạt lãi suất huy động trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được nâng từ 6,85%/năm lên 7,05%/năm, tương ứng tăng 0,2 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng từ 6,9%/năm lên 7,1%/năm, còn kỳ hạn 18 tháng tăng từ 6,75%/năm lên 6,95%/năm.

Sau lần điều chỉnh này, Bac A Bank trở thành ngân hàng thứ hai niêm yết lãi suất trên 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, đồng thời gia nhập nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên được mở rộng

Với việc Bac A Bank nâng lãi suất lên 7,1%/năm, thị trường hiện có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Trong đó, ACB vẫn là ngân hàng có lãi suất cao nhất thị trường với 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng áp dụng 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Saigonbank đứng thứ hai với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm tiếp theo gồm MBV, VCBNeo và VIB cùng duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo tiếp tục áp dụng 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

Phần lớn ngân hàng vẫn giữ nguyên biểu lãi suất

Ngoài Bac A Bank, các ngân hàng còn lại không điều chỉnh lãi suất so với ngày 12/7.

LPBank, BVBank, OCB và PGBank tiếp tục niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong nhóm này, LPBank vẫn là ngân hàng có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng với 6,95%/năm.

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất. Theo đó, kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

MSB cũng tiếp tục áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở nhóm còn lại, Techcombank niêm yết 6,75%/năm; BaoViet Bank đạt 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm; SHB là 6,5%/năm; NCB là 6,4%/năm; MB là 6,35%/năm; ABBank và TPBank cùng duy trì mức 6,25%/năm.

Trong khi đó, Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank tiếp tục niêm yết 6,1%/năm; VPBank giữ mức 6%/năm.

PVcomBank áp dụng 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB vẫn là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Việc Bac A Bank tăng lãi suất giúp nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên mở rộng thêm một thành viên. Tuy nhiên, xét trên toàn thị trường, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến vẫn chưa xuất hiện xu hướng tăng diện rộng khi hầu hết ngân hàng tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất so với ngày trước đó.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 13/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.