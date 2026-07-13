Vì sao lãi kép được gọi là "kỳ quan thứ 8 của thế giới"?

Nhiều người từng nghe câu: "Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới." Nhưng vì sao một khái niệm tài chính lại được ví với những công trình vĩ đại như Kim tự tháp hay Vạn Lý Trường Thành?

Thực ra, "lãi kép" không phải là một kỳ quan thật. Đây là cách ví von để nói về sức mạnh của việc tiền sinh ra tiền theo thời gian.

Nếu lãi đơn chỉ tính lãi trên số tiền gốc ban đầu, thì lãi kép lại tính lãi trên cả tiền gốc lẫn phần lãi đã sinh ra trước đó. Điều này tạo ra hiệu ứng "lãi đẻ ra lãi", khiến khoản tiền có thể tăng nhanh hơn rất nhiều nếu được đầu tư hoặc gửi trong thời gian dài.

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng với lãi suất 7%/năm và không rút lãi. Sau năm đầu tiên, bạn có 107 triệu đồng. Sang năm thứ hai, tiền lãi sẽ được tính trên 107 triệu đồng chứ không còn là 100 triệu đồng nữa. Cứ như vậy, khoản tiền sẽ tăng nhanh hơn qua từng năm.

Chính khả năng tăng trưởng theo cấp số nhân này khiến nhiều chuyên gia tài chính đánh giá lãi kép là một trong những công cụ tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong đầu tư dài hạn.

Cụm từ "kỳ quan thứ 8 của thế giới" thường được gắn với nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực cho thấy ông từng nói chính xác câu này. Dù vậy, cách ví von ấy vẫn được sử dụng rộng rãi để nhấn mạnh sức mạnh của lãi kép.

Điều đáng chú ý là lãi kép không chỉ có lợi khi tiết kiệm hay đầu tư sớm, mà còn hoạt động theo chiều ngược lại. Nếu để nợ thẻ tín dụng hoặc các khoản vay có lãi suất cao kéo dài, tiền lãi cũng sẽ tiếp tục cộng dồn lên tiền lãi, khiến số nợ tăng nhanh theo thời gian.

Vì vậy, điều làm nên "kỳ quan" của lãi kép không nằm ở mức lãi suất quá cao, mà ở thời gian. Bắt đầu càng sớm và để khoản tiền sinh lời càng lâu, hiệu ứng lãi kép càng phát huy sức mạnh.