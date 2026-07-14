Vì sao lại là "Apple", quả táo thì liên quan gì đến công nghệ?

Lý do Steve Jobs chọn "Apple" làm tên thương hiệu hóa ra đơn giản hơn chúng ta nghĩ.

Khi nhắc đến những thương hiệu quyền lực nhất trong ngành công nghệ, Apple gần như luôn là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nhiều người. Điều thú vị là giữa hàng loạt doanh nghiệp mang những cái tên đậm chất kỹ thuật như Microsoft, Intel hay Oracle, Apple lại chọn 1 cái tên nghe… chẳng liên quan gì đến lĩnh vực họ theo đuổi.

Suốt nhiều thập kỷ, nguồn gốc của cái tên "Apple" đã tạo ra không ít giả thuyết. Có người cho rằng Steve Jobs lấy cảm hứng từ câu chuyện quả táo của Isaac Newton, người khác tin rằng đó là cách ông bày tỏ tình yêu với ban nhạc The Beatles thông qua hãng thu âm Apple Corps.

Tuy nhiên, những chia sẻ từ chính Steve Jobs và Steve Wozniak - Hai nhà đồng sáng lập thương hiệu Apple, lại cho thấy câu chuyện thực tế đơn giản hơn nhiều.

Sáng kiến sau một chuyến đi chơi ở vườn táo

Trong cuốn sách “Tiểu sử Steve Jobs” của tác giả Walter Isaacson, có tiết lộ một sự thật thế này: Vào thời điểm chuẩn bị thành lập công ty vào năm 1976, Steve Jobs đang theo đuổi chế độ ăn nhiều trái cây. Ông kể rằng ý tưởng đặt tên công ty là Apple xuất hiện sau khi ông trở về từ một trang trại táo ở bang Oregon (Mỹ).

Steve Jobs giải thích ông thích cái tên này vì nó nghe "vui vẻ, đầy sức sống và không hề đáng sợ". Theo ông, “Apple” mang đến cảm giác gần gũi hơn nhiều so với những cái tên đậm màu sắc kỹ thuật vốn phổ biến trong ngành công nghệ khi đó.

Steve Jobs và Steve Wozniak thời trẻ

Steve Wozniak cũng nhiều lần kể lại câu chuyện này trong các cuộc phỏng vấn. Ông nhớ rằng trong một lần cả 2 ngồi trên xe, Steve Jobs bất ngờ đề xuất cái tên "Apple Computer". Sau khi thử nghĩ đến nhiều phương án khác, cả hai vẫn cho rằng không có cái tên nào dễ nhớ và tự nhiên hơn Apple.

Bên cạnh lý do yêu thích sự đơn giản đến mức… chẳng liên quan gì đến công nghệ của cái tên “Apple”, Steve Jobs còn tiết lộ thêm 1 yếu tố khác khiến ông nhất quyết muốn chọn “Apple” cho đế chế công nghệ của mình: Cái tên này sẽ xuất hiện trước Atari trong danh bạ điện thoại.

Thời điểm đó, Steve Jobs từng làm việc tại Atari. Khi Internet còn chưa phổ biến, danh bạ điện thoại là một trong những cách để khách hàng tìm kiếm doanh nghiệp. Việc tên công ty bắt đầu bằng chữ A được Steve Jobs xem là một lợi thế nhỏ về khả năng nhận diện.

Dù đây không phải lý do duy nhất để chọn tên Apple, chi tiết này cho thấy ngay từ những ngày đầu, Steve Jobs đã quan tâm đến cách một thương hiệu được nhìn thấy và ghi nhớ.

Một cái tên đi ngược xu hướng của Thung lũng Silicon

Nếu nhìn vào bối cảnh giữa thập niên 1970, có thể thấy phần lớn công ty công nghệ đều lựa chọn những cái tên mang màu sắc khoa học hoặc kỹ thuật. Chính vì vậy, Apple trở nên khác biệt ngay từ tên gọi.

Sau này, nhiều chuyên gia về truyền thông thương hiệu cũng cho rằng cái tên Apple phản ánh khá rõ triết lý của Steve Jobs: Đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng phổ thông thay vì khiến nó trở nên quá phức tạp. Dù Steve Jobs chưa từng nói việc đặt tên công ty nhằm thể hiện toàn bộ triết lý này, cách Apple phát triển sản phẩm trong nhiều thập kỷ sau đó khiến không ít người nhìn thấy sự thống nhất giữa tên thương hiệu và định hướng của hãng.

Ảnh minh họa

Nhìn lại gần nửa thế kỷ phát triển, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Steve Jobs chọn một loại trái cây để đặt tên cho đế chế công nghệ của mình, mà còn ở cách cái tên ấy dần mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Ban đầu, "Apple" chỉ là một từ rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Thế nhưng qua nhiều thập kỷ, thương hiệu này đã gắn liền với điện thoại thông minh, laptop, máy tính bảng, thiết kế tối giản và trải nghiệm người dùng tối ưu đến mức khi nhắc đến "Apple", phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến hãng công nghệ thay vì quả táo.

Có lẽ chính Steve Jobs cũng khó hình dung rằng ý tưởng xuất hiện sau chuyến trở về từ một trang trại táo ở Oregon năm 1976 lại trở thành một trong những tên thương hiệu giá trị và dễ nhận biết nhất thế giới. Câu chuyện cũng cho thấy một bài học thú vị về xây dựng thương hiệu: Đôi khi, một cái tên thành công không nhất thiết phải phức tạp hay mang màu sắc công nghệ, mà quan trọng hơn là những giá trị và trải nghiệm được tạo dựng xung quanh nó trong suốt nhiều thập kỷ.

(Nguồn: macworld.com)