Phát hiện giao dịch chuyển khoản 4.900.000 đồng từ 1 tài khoản Techcombank sang tài khoản MB Bank của người đàn ông SN 1993, công an lập tức vào cuộc điều tra

Một người đàn ông ở Lạng Sơn bất ngờ nhận được gần 5 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm. Thay vì tự ý sử dụng số tiền, anh đã trình báo Công an địa phương để xác minh, qua đó giúp người chuyển nhầm nhanh chóng nhận lại toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an xã Vũ Lăng (tỉnh Lạng Sơn), ngày 20/3/2026, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Dương Văn Tĩnh (SN 1993, trú tại thôn Táp Già, xã Vũ Lăng) về việc tài khoản MB Bank của anh bất ngờ nhận được 4.900.000 đồng từ một tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Lăng đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Hứa Thị Huyền (SN 2007, trú tại xã Vũ Lăng). Nguyên nhân được xác định là do chị Huyền sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản Techcombank, dẫn đến nhập nhầm số tài khoản người nhận.

Sau khi làm rõ sự việc, đến ngày 23/3/2026, Công an xã Vũ Lăng đã chủ động liên hệ, hướng dẫn hai bên hoàn tất các thủ tục cần thiết để anh Dương Văn Tĩnh chuyển trả đầy đủ số tiền 4.900.000 đồng cho chị Hứa Thị Huyền. Việc hoàn trả được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn và minh bạch.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Hứa Thị Huyền đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Vũ Lăng vì sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng chức năng trong quá trình xác minh và xử lý vụ việc.

Qua vụ việc, Công an xã Vũ Lăng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận chuyển tiền. Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được khoản tiền từ người lạ không rõ nguyên nhân, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời, tránh phát sinh những rủi ro hoặc tranh chấp không đáng có.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)