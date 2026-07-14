Giá vàng thêm phiên “đỏ lửa”, xuống mức thấp nhất trong 1 tuần qua

Giá vàng sáng nay 14/7 đồng loạt giảm ở các thương hiệu lớn với mức giảm khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng, ghi nhận mức thấp nhất trong 1 tuần.

Khảo sát lúc sáng 14/7 cho thấy, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở 143 - 148,4 triệu đồng/lượng, với giá bán ra cao nhất thị trường. Riêng Mi Hồng niêm yết 144,2 - 146 triệu đồng/lượng, có giá mua vào cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 144,4 - 147,9 triệu đồng/lượng, dẫn đầu về cả giá mua vào và bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở 143 - 147 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Mạnh Hải ở 143 - 146,8 triệu đồng/lượng, PNJ ở 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng niêm yết 144,2 - 146 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong sáng nay đồng loạt giảm từ 2-2,1 triệu đồng so với cùng thời điểm sáng qua. Đồng thời cũng là mức thấp nhất ghi nhận trong một tuần qua.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận trên Kitco lùi về 4.001 USD/ounce, giảm 76 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Kim loại quý chịu áp lực khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ gia tăng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang phát tín hiệu có thể đóng cửa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng hơn 3%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 69% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, cao hơn mức 63% được ghi nhận cách đây một tuần.