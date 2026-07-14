Công an cảnh báo: Tuyệt đối không chuyển tiền trước để làm thủ tục vay

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) cho vay trực tuyến và các hình thức mời gọi đầu tư sinh lời trên mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều người dân đã bị chiếm đoạt tài sản hoặc rơi vào tình trạng bị đe dọa, khủng bố tinh thần sau khi sử dụng các ứng dụng vay tiền…

Các đối tượng thường đăng tải quảng cáo với những lời mời hấp dẫn như: “Vay nhanh trong ngày”, “Không cần thế chấp”, “Giải ngân trong 15 phút” hoặc “Đầu tư lợi nhuận cao, không rủi ro” nhằm đánh vào tâm lý cần tiền gấp hoặc mong muốn sinh lời nhanh của người dân.

Khi người dân có nhu cầu vay vốn hoặc đăng ký đầu tư, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc, chụp ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung và cấp quyền truy cập vào danh bạ, camera, thư viện ảnh hoặc các dữ liệu trên điện thoại.

Việc cấp các quyền truy cập này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đối tượng có thể thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh, danh bạ người thân, bạn bè, đồng nghiệp để phục vụ cho hoạt động đòi nợ trái pháp luật hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác. Khi người vay chậm thanh toán hoặc không còn khả năng chi trả, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn như liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm danh dự, cắt ghép hình ảnh, phát tán thông tin sai sự thật nhằm gây áp lực buộc nạn nhân phải chuyển tiền.

Đối với các hình thức đầu tư sinh lời trên mạng xã hội, các đối tượng thường lập tài khoản giả mạo, tạo các nhóm trò chuyện hoặc website không rõ nguồn gốc để mời gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo, ngoại hối hoặc các dự án tài chính với cam kết lợi nhuận cao bất thường. Ban đầu, chúng có thể cho nhà đầu tư rút một khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó tiếp tục yêu cầu nạp thêm tiền với nhiều lý do như nâng cấp tài khoản, tăng hạn mức đầu tư hoặc đóng phí rút tiền. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Để chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân:

Không cài đặt các ứng dụng vay tiền không rõ nguồn gốc hoặc không được cung cấp bởi các tổ chức tín dụng hợp pháp.

Không cấp quyền truy cập danh bạ, camera, thư viện ảnh hoặc các quyền không cần thiết cho các ứng dụng trên điện thoại.

Không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không xác minh được danh tính.

Tuyệt đối không chuyển tiền trước để làm thủ tục vay, phí giải ngân, phí bảo hiểm khoản vay hoặc các khoản phí liên quan đến đầu tư.

Cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư có lợi nhuận quá cao, cam kết “không rủi ro”, “lợi nhuận chắc chắn” hoặc “hoàn vốn 100%”, bởi đây là những dấu hiệu phổ biến của hành vi lừa đảo.

Khi phát hiện các ứng dụng, website, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo hoặc bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa, quấy rối, người dân cần lưu giữ toàn bộ tài liệu, tin nhắn, hình ảnh, lịch sử giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và thường xuyên tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Không để nhu cầu vay vốn cấp bách hoặc tâm lý ham lợi nhuận cao trở thành cơ hội để các đối tượng xấu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Theo Công an tỉnh Cà Mau﻿