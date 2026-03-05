Khoản 7 Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) quy định chỉ trẻ em dưới 6 tuổi điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt (như cận, viễn, loạn...) được Bảo hiểm y tế chi trả. Từ 6 tuổi trở lên không được hưởng Bảo hiểm y tế khi điều trị các tật khúc xạ.

Đến Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 (hiệu lực từ 1/7/2025) quy định: "Một trong các trường hợp không được hưởng Bảo hiểm y tế là điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên...".

Điều này có nghĩa là, theo Luật Bảo hiểm y tế mới nhất, người từ 18 tuổi trở xuống điều trị lác và tật khúc xạ của mắt sẽ được hưởng Bảo hiểm y tế chi trả. Việc điều trị bao gồm cả phẫu thuật mổ cận thị nếu có chỉ định chuyên môn. Người từ đủ 18 tuổi trở lên không thuộc diện được Bảo hiểm y tế chi trả khi điều trị lác và tật khúc xạ của mắt.

Việc nắm rõ quy định mới giúp người dân chủ động trong kế hoạch điều trị và lựa chọn thời điểm phù hợp, đặc biệt với các gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên đang có nhu cầu phẫu thuật cận thị.

Từ 18 tuổi trở xuống mổ cận thị được hưởng bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa).

Mức hưởng Bảo hiểm y tế từ 1/7/2025 thế nào?

Khoản 17 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024 đã sửa đổi Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 về mức hưởng Bảo hiểm y tế. Theo đó, người tham gia Bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng quy định sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng với các mức sau:

Hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Điều này áp dụng với: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân. Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; chiến sĩ nghĩa vụ công an. Học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí. Dân quân thường trực. Người có công với cách mạng, cựu chiến binh…

Ngoài ra, được hưởng 100% trong các trường hợp:

Chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định. Khám, chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu (trạm y tế, phòng khám gia đình, trung tâm y tế…). Khám ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực. Người tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu.

Hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh

Áp dụng với: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Thân nhân người có công với cách mạng. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn đã ra khỏi vùng khó khăn.

Hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh

Áp dụng với các đối tượng còn lại tham gia Bảo hiểm y tế.