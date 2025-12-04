Từ 15/12, chuyển nhà nhưng không thay đổi nơi đăng ký cư trú có thể bị phạt đến 4 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là quy định mới liên quan đến đăng ký và quản lý cư trú. Theo Điều 10, từ ngày 15/12/2025, cá nhân đã chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin cư trú sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này cao gấp đôi so với quy định hiện hành tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP, vốn chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng.

Khi chuyển nơi ở mới, người dân nên làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định để tránh bị phạt. (Ảnh minh hoạ)

Quy định mới đồng nghĩa người dân khi mua, thuê nhà hoặc chuyển đến nơi ở hợp pháp khác cần hoàn tất thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú để tránh bị xử phạt.

Nghị định 282 cũng bổ sung mức phạt nặng đối với hành vi gian dối trong thông tin cư trú. Các trường hợp làm giả thông tin cư trú, sử dụng thông tin cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia, hoặc cung cấp giấy tờ, tài liệu sai sự thật nhằm đăng ký thường trú, tạm trú… sẽ bị xử phạt từ 8 đến 12 triệu đồng.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12/2025

Lưu ý: Trước khi đăng ký tạm trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dùng cần đảm bảo các điều kiện:

- Tài khoản VNeID mức 2 đang hoạt động

Nếu mới chỉ có tài khoản mức 1, cần đến Công an xã/phường hoặc nơi làm CCCD để nâng lên mức 2 (lấy vân tay, ảnh, xác thực thông tin).

- Điện thoại đã cài và cập nhật VNeID bản mới nhất (iOS/Android).

- Thông tin & giấy tờ về chỗ ở hợp pháp (để đính kèm hồ sơ):

+ Hợp đồng thuê nhà / giấy tờ sở hữu nhà, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP

+ Thông tin chủ hộ / chủ nhà (họ tên, số định danh cá nhân/CCCD).

- Tài khoản của chủ hộ/chủ chỗ ở hợp pháp & cha/mẹ/người giám hộ (nếu cần) cũng nên là VNeID mức 2 để có thể xác nhận online.

Bước 1: Đăng nhập và vào mục đăng ký tạm trú

- Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản.

(Nguồn: Luật Việt Nam)

- Tại màn hình chính, chọn “Thủ tục hành chính”.

- Trong danh sách thủ tục, chọn “Đăng ký tạm trú” (nếu cần đăng ký thường trú thì chọn mục tương ứng).

Bước 2: Xác thực Passcode / sinh trắc học

- Ứng dụng yêu cầu nhập Passcode hoặc xác thực bằng vân tay / FaceID.

- Nếu quên Passcode, bấm “Quên passcode” để thiết lập lại (lưu ý: nhập sai quá 5 lần có thể bị khóa tới ngày hôm sau).

Bước 3: Tạo yêu cầu đăng ký mới

- Ở màn hình Đăng ký tạm trú, bấm “Tạo mới yêu cầu”.

(Nguồn: Luật Việt Nam)

- Chọn:

+ “Bản thân” nếu bạn đăng ký cho chính mình

+ “Khai hộ” nếu đăng ký giúp người thân.

Màn hình nhấn Tạo mới yêu cầu, chọn đối tượng đăng ký cư trú

Bước 4: Khai thông tin đăng ký tạm trú

- Trong form đăng ký:

+ Điền các trường có dấu chấm đỏ (bắt buộc): họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, số điện thoại…

+ Chọn loại đăng ký tạm trú: Lập hộ mới hoặc đăng ký vào hộ đã có sẵn.

- Chọn hình thức xác nhận đồng ý của:

+ Chủ hộ/chủ chỗ ở hợp pháp

+ Cha, mẹ, người giám hộ (nếu là người chưa thành niên) (có thể xác nhận qua VNeID hoặc xác nhận bằng Tờ khai CT01 giấy rồi chụp/scan đính kèm)

(Nguồn: Luật Việt Nam)

Từ 01/07/2025, mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được sử dụng là mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 53/2025/TT-BCA.

- Tiếp theo điền họ và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

(Nguồn: Luật Việt Nam)

Bước 5: Chọn nơi đăng ký

- Chọn thông tin nơi đề nghị đăng ký tạm trú: Từ cấp tỉnh > Quận/huyện > Xã/phường/thị trấn.

- Điền thông tin chi tiết địa chỉ tạm trú/thường trú của mình gồm số nhà, số đường, mối quan hệ với chủ hộ.

(Nguồn: Luật Việt Nam)

- Nếu có thành viên khác trong gia đình cùng đăng ký tạm trú/thường trú, người dân chọn Thêm thành viên và điền các thông tin theo yêu cầu.

(Nguồn: Luật Việt Nam)

Bước 6: Kiểm tra và xác nhận thông tin hồ sơ

- Sau khi đã điền đủ thông tin theo hướng dẫn, người dân sẽ xác nhận lại các thông tin, nếu cần chỉnh sửa chỉ cần ấn phím mũi tên quay lại ở góc trái phía trên màn hình.

- Trước khi gửi hồ sơ, công dân cần đính kèm giấy tờ có liên quan:

+ Hợp đồng thuê nhà

+ Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

+ Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (CT01).

- Ứng dụng cho phép lựa chọn nhận kết quả:

+ Nhận qua email

+ Nhận trực tiếp tại công an xã/phường nơi đăng ký tạm trú.

- VNeID sẽ hiển thị lại thông tin người dùng đã khai báo và đăng ký để kiểm tra.

+ Nếu các thông tin được khai là chính xác, bạn kéo xuống dưới, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình”

(Nguồn: Luật Việt Nam)

+ Sau đó nhấn nút 'Gửi hồ sơ'.

Bước 7: Nộp lệ phí (Trường hợp công dân không mất lệ phí đăng ký thường trú/tạm trú thì bỏ qua bước này)

- Công dân xác nhận thanh toán phí hồ sơ, xác nhận chia sẻ dữ liệu để thực hiện thanh toán.

(Nguồn: Luật Việt Nam)

- Công dân có thể thanh toán bằng thẻ nội địa, tài khoản ngân hàng hoặc mã QR.

- Người dân cũng có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, quản lý hồ sơ đã nộp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách truy cập chức năng Đăng ký thường trú/Đăng ký tạm trú nhấn Lịch sử yêu cầu.