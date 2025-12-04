Techcombank thông báo nóng: Khách hàng cần làm điều này ngay trước 1/1/2026 nếu không muốn bị đóng băng tài khoản ngân hàng

Ngân hàng Techcombank vừa phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu khách hàng nhanh chóng cập nhật Căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Theo quy định mới, kể từ ngày 01/01/2026, nhiều loại giấy tờ tùy thân cũ sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng trong việc xác thực giao dịch ngân hàng.

Động thái này của Techcombank nhằm tuân thủ nghiêm ngặt Luật Căn cước số 26/2023/QH15 cùng các Thông tư 17 và 18 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ và tài khoản thanh toán. Theo lộ trình đã được ấn định, bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 2026, các loại giấy tờ đặc thù như Chứng minh nhân dân Công an, Chứng minh nhân dân Quân đội, Hộ chiếu phổ thông, Hộ chiếu công vụ và ngoại giao sẽ không còn được hệ thống chấp nhận để xác minh giấy tờ tùy thân cho tài khoản và thẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu khách hàng vẫn đang sử dụng các loại giấy tờ kể trên là thông tin đăng ký duy nhất tại Techcombank, tài khoản của họ sẽ đối diện với rủi ro bị "đóng băng" các hoạt động. Cụ thể, ngân hàng sẽ buộc phải áp dụng biện pháp chặn giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan ngay từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ mốc 01/01/2026, tùy theo điều kiện nào đến trước. Quy định này nhằm chuẩn hóa dữ liệu dân cư quốc gia và tăng cường bảo mật tài chính.

Để đảm bảo dòng tiền và các dịch vụ ngân hàng được duy trì thông suốt, Techcombank khuyến nghị khách hàng cần chủ động kiểm tra lại thông tin cá nhân đã đăng ký. Trong trường hợp vẫn đang sử dụng các giấy tờ sắp hết hiệu lực xác thực nêu trên, khách hàng cần mang theo CCCD gắn chip còn hiệu lực đến trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch Techcombank gần nhất để thực hiện cập nhật. Việc này cần được hoàn tất trước thời hạn chót là ngày 01/01/2026.

Sau thời hạn này, nếu khách hàng không thực hiện cập nhật và không có phản hồi, Techcombank sẽ tiến hành các biện pháp xử lý theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm việc tạm ngưng cung cấp dịch vụ. Do đó, người dùng cần tranh thủ thời gian thực hiện chuyển đổi thông tin sớm để tránh những phiền toái không đáng có khi thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng trong dịp đầu năm mới 2026.

Trước đó, một số ngân hàng cũng đã phát đi thông báo về việc cập nhật giấy tờ tùy thân theo quy định của NHNN.