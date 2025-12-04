Hành vi bị phạt đến 10 triệu đồng từ ngày 15/12

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước. Trong đó, hành vi cầm cố hoặc nhận cầm cố căn cước công dân sẽ bị xử phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng.

Theo khoản 4 Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, mức phạt này áp dụng đối với các hành vi sau:

- Sử dụng thẻ căn cước công dân giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả; sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã hết giá trị để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Từ ngày 15/12/2025, cả người cầm cố và người nhận cầm cố căn cước công dân đều bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

- Cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân được xác lập lại.

- Thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân được xác lập lại.

Như vậy, từ ngày 15/12/2025, cả người cầm cố và người nhận cầm cố căn cước công dân đều bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng.

Khoản 6 Điều 11 cũng quy định người vi phạm phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi cầm cố.

Đối với tổ chức vi phạm, khoản 2 Điều 5 Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ mức phạt sẽ gấp đôi so với mức phạt áp dụng với cá nhân.

Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến căn cước công dân

Điều 7 Luật Căn cước 2023 quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực căn cước, bao gồm:

- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước trái quy định.

- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định.

- Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Làm sai lệch hồ sơ, sổ sách; cung cấp thiếu, sai hoặc trái quy định các thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước.

- Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước 2023.

- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của hệ thống dữ liệu dân cư, căn cước và hệ thống định danh – xác thực điện tử.

- Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước; sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước giả.

- Truy nhập, thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc xử lý dữ liệu cá nhân trong cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước trái pháp luật.

- Khai thác, chia sẻ, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước.