Người dùng Việt chính thức có thể bật Cảnh báo tăng huyết áp trên Apple Watch

Apple vừa mở rộng một trong những tính năng sức khỏe đáng chú ý nhất của mình cho người dùng Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa theo dõi huyết áp lên thiết bị đeo tay phổ biến nhất của hãng.

Từ ngày 4/12, tính năng Cảnh báo tăng huyết áp (Hypertension notifications) chính thức khả dụng tại Việt Nam cho Apple Watch Series 9, Series 10, Ultra 2 và các mẫu mới hơn chạy watchOS 26. Đây là tính năng từng được công bố trong sự kiện tháng 9, khi Apple giới thiệu Apple Watch Series 11 và Ultra 3.

Bắt đầu từ hôm nay, tính năng cảnh báo tăng huyết áp đột phá khả dụng trên Apple Watch tại Việt Nam.

Khác với máy đo huyết áp chuyên dụng, Apple Watch không đo trực tiếp mà dựa trên cảm biến nhịp tim kết hợp phân tích biến thiên mạch máu để nhận diện dấu hiệu tăng huyết áp. Hệ thống cần khoảng 30 ngày quan sát dữ liệu kể từ lúc người dùng thiết lập ban đầu. Khi phát hiện bất thường, thiết bị gợi ý người dùng ghi lại huyết áp bằng máy đo của bên thứ ba và theo dõi thêm.

Tính năng đã được FDA phê duyệt, nhưng Apple khẳng định đây chỉ là công cụ sàng lọc sớm, không thay thế thiết bị y tế. Không phải tất cả trường hợp tăng huyết áp đều nhận được cảnh báo.

Người dùng có thể thiết lập cảnh báo tăng huyết áp trong ứng dụng Sức Khỏe trên iPhone.

Để kích hoạt, Apple Watch phải ghép nối với iPhone 11 hoặc đời mới hơn, cả hai chạy iOS 26 và watchOS 26, đồng thời bật Wrist Detection. Người dùng vào ứng dụng Sức khỏe trên iPhone, mở hồ sơ cá nhân, tìm Checklist sức khỏe rồi chọn Thông báo tăng huyết áp.

Hệ thống yêu cầu xác nhận người dùng từ 22 tuổi, không mang thai và chưa được chẩn đoán tăng huyết áp. Nếu đang theo dõi thai kỳ trong ứng dụng, tùy chọn này sẽ không xuất hiện.

Việc tính năng được hỗ trợ tại Việt Nam diễn ra hơn hai tháng sau khi Apple ra mắt, cho thấy hãng đã hoàn tất quy trình cấp phép cần thiết tại thị trường Việt. Đây cũng được xem là bước mở rộng đáng chú ý trong nỗ lực đưa các công cụ theo dõi sức khỏe tiên tiến đến nhiều người dùng hơn trên Apple Watch của Apple.