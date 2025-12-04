Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người gửi tiền

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị dụ dỗ tham gia các nhóm trên mạng xã hội Telegram để gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao bất thường. Các đối tượng lập hội, nhóm, quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn và cam kết rút tiền nhanh nhằm qua mặt những người nhẹ dạ.

Ngày 23/11/2025, Công an phường Hồng Châu (TP Hưng Yên) phát hiện anh N.M.T (SN 2007), trú tại Tổ dân phố 1, tham gia một nhóm Telegram được quảng bá là “gửi tiết kiệm online sinh lời cao”. Sau khi đăng ký tài khoản, anh T liên tục nhận được các cuộc gọi từ số lạ tự xưng “nhân viên hỗ trợ”, thúc giục nộp tiền để được hưởng mức lãi cao hơn.

Người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư được hưởng lãi suất cao. (Ảnh minh hoạ)

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường phối hợp gia đình mời anh T làm việc, đồng thời giải thích phương thức hoạt động của loại hình lừa đảo này và khuyến cáo anh cảnh giác, tránh để kẻ xấu lợi dụng tâm lý ham lợi.

Theo xác minh, thủ đoạn của các đối tượng là gửi đường link để nạn nhân tạo tài khoản và nộp tiền vào trang web. Ban đầu, hệ thống hiển thị số tiền gốc và lãi tăng lên nhằm tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi người dùng yêu cầu rút tiền, trang web báo “chưa đủ định mức”, yêu cầu tiếp tục nạp thêm. Nhiều người tiếc khoản đã nộp nên tiếp tục chuyển tiền theo hướng dẫn của “tư vấn viên”. Khi số tiền đủ lớn, nhóm Telegram biến mất, trang web bị khóa, nạn nhân mất toàn bộ tài sản.

Công an phường Hồng Châu khuyến cáo người dân:

- Tránh tham gia các nhóm kêu gọi đầu tư, gửi tiết kiệm lãi cao trên mạng xã hội.

- Không giao dịch tiền bạc qua các nền tảng, website không rõ nguồn gốc, đặc biệt những nơi cam kết lợi nhuận bất thường.

- Chủ động cập nhật thông tin về thủ đoạn lừa đảo mới trên các phương tiện truyền thông.

- Tuyên truyền cho người thân, cộng đồng để nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên