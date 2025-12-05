Từ 15/12, cha mẹ cưỡng ép con cái học quá sức có thể bị xử phạt tới 10 triệu đồng

Điểm đáng chú ý, nghị định này bổ sung quy định xử phạt hành vi về bạo lực trong gia đình, khắc phục những khoảng trống hiện nay của Nghị định 144/2021. Trong đó, hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý cũng có thể bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, theo điều 40, Nghị định 282/2025/NĐ-CP, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 4 hành vi sau đây. Bao gồm: Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, nếu cha/mẹ có hành vi cưỡng ép con cái học tập quá sức cũng có thể bị xử phạt theo quy định trên.

Ngoài ra, điều 40 cũng đưa ra mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích động bạo lực.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cô lập, giam cầm thành viên gia đình, trừ trường hợp quy định.

Các hành vi vi phạm hành chính: cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Người vi phạm buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định.